Csak 20 másodpercünk van: erről ismerhetjük fel, ha valaki fuldoklik

A vízi balesetekről a köztudatban élő kép téves, mivel a hollywoodi filmek drámai jelenetei rendkívül káros mítoszokat terjesztenek. A valóságban a fuldoklás nem jár látványos kapálózással vagy messzire hangzó segélykiáltásokkal, a bajba jutott ember ugyanis képtelen hangot kiadni. Az ösztönös túlélési reakciók teljesen felülírják a tudatos viselkedést, így a tragédiák gyakran a környezet számára láthatatlanul következnek be. Ha azt gondoljuk, hogy hallani fogjuk, ha egy úszótársunk vagy a gyermekünk veszélybe kerül, súlyosan tévedünk.
Hogyan zajlik a fuldoklás?
Amikor valaki elmerül a vízben, a szervezete azonnali sokkhatás alá kerül, és a biológiai túlélési reflexek veszik át az irányítást. Mivel a légzőrendszer elsődleges funkciója a gázcsere (az oxigén felvétele és a szén-dioxid-leadása – a szerk.), a beszéd és a hangadás teljesen háttérbe szorul. A bajba jutott személynek egyszerűen nincs ideje és levegője kiabálni: a felszínre bukkanva mindössze egy gyors belégzésre futja az erejéből, mielőtt újra elmerülne.
Ugyanez a reflex az oka annak is, hogy a fuldoklók képtelenek integetni vagy a segítségükre sietők felé nyúlni. Az ösztön arra készteti őket, hogy a karjaikat oldalt kinyújtva, a vizet lefelé nyomva próbálják meg a fejüket a felszín felett tartani. A test végig függőleges helyzetben marad, miközben az áldozatnak egy felnőtt esetében mindössze 20-60 másodperce van a teljes elmerülésig. A folyamat lefolyása alapján orvosi szempontból több típust különböztetünk meg.
- Nedves fulladás: a gége ellazulásakor víz jut a tüdőbe. Egy felnőttnél 2 deciliter folyadék belégzése már halálos tüdőkárosodást okozhat.
- Száraz fulladás: a torokba zúduló víz miatt a gége reflexszerűen görcsbe rándul. Habár ez elzárja a víz útját, a tüdőbe nem jut oxigén, ami szintén fulladáshoz vezet. A vízi balesetek 10-15 százalékában ez történik.
- Aktív és passzív forma: az aktív fuldokló még küzd a felszínen, míg a passzív áldozat – például eszméletvesztés, fejsérülés vagy hirtelen szívroham miatt – azonnal, küzdelem nélkül süllyed el.
A legkisebbeknél másodpercek alatt történik meg a baj
A kisgyerekeknél a folyamat még kritikusabb, mivel a csecsemők egy úgynevezett búvárreflexszel rendelkeznek: ha az arcukat víz éri, a légutaik reflexszerűen elzáródnak. Nem csapkodnak, hanem megbénulva várják a segítséget. Számukra akár néhány centiméter mélységű víz is életveszélyes lehet, legyen szó például kerti medencéről vagy kerti tóról. Óriási csapda a sima úszógumi is, amely könnyen átfordulhat, a gyerek pedig fejjel lefelé ragadhat a víz alatt. Ha egy kisgyerek hirtelen elcsendesedik a vízben, azonnal oda kell menni hozzá.
Melyek leggyakrabban a fuldoklás jelei?
Az alábbi jelek alapján azonosíthatjuk a veszélyt:
- a fej hátrafelé billen, a száj a víz szintjén van és kapkodva nyílik;
- a szemek üvegesek, üresek, a tekintet nem fókuszál;
- a haj az arcba, szembe lóg, és az érintett nem képes félresöpörni a tincseket;
- a test függőlegesen, mozdulatlanul lebeg, a lábak nem úsznak;
- olyan mozdulatokat tesz, mintha egy láthatatlan létrán próbálna felmászni.
A legbiztosabb jele a bajnak az, ha valaki egyáltalán nem tűnik úgy, mintha fuldokolna, csupán tehetetlenül tapossa a vizet. Ha bizonytalanok vagyunk, kiáltsunk oda neki. Ha képes válaszolni, minden rendben, ha viszont csak üres tekintettel néz vissza, kevesebb mint 30 másodpercünk maradt a kimentésére.
Alkalmazzuk a vízimentők 10/20-as szabályát: 10 másodpercenként pásztázzuk végig a gyerekeket, ha pedig egyikőjük vizet nyelt, a követő órákban fokozottan figyeljünk rá oda. Ha a gyerek folyamatosan köhög, nehezen lélegzik vagy szokatlanul bágyadttá válik, azonnal vigyük orvoshoz.