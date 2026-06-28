Csak 20 másodpercünk van: erről ismerhetjük fel, ha valaki fuldoklik

A vízi balesetekről a köztudatban élő kép téves, mivel a hollywoodi filmek drámai jelenetei rendkívül káros mítoszokat terjesztenek. A valóságban a fuldoklás nem jár látványos kapálózással vagy messzire hangzó segélykiáltásokkal, a bajba jutott ember ugyanis képtelen hangot kiadni. Az ösztönös túlélési reakciók teljesen felülírják a tudatos viselkedést, így a tragédiák gyakran a környezet számára láthatatlanul következnek be. Ha azt gondoljuk, hogy hallani fogjuk, ha egy úszótársunk vagy a gyermekünk veszélybe kerül, súlyosan tévedünk.

A fuldoklás általában némán, feltűnés nélkül történik. Fotó: Shutterstock

Hogyan zajlik a fuldoklás?

Amikor valaki elmerül a vízben, a szervezete azonnali sokkhatás alá kerül, és a biológiai túlélési reflexek veszik át az irányítást. Mivel a légzőrendszer elsődleges funkciója a gázcsere (az oxigén felvétele és a szén-dioxid-leadása – a szerk.), a beszéd és a hangadás teljesen háttérbe szorul. A bajba jutott személynek egyszerűen nincs ideje és levegője kiabálni: a felszínre bukkanva mindössze egy gyors belégzésre futja az erejéből, mielőtt újra elmerülne.

Ugyanez a reflex az oka annak is, hogy a fuldoklók képtelenek integetni vagy a segítségükre sietők felé nyúlni. Az ösztön arra készteti őket, hogy a karjaikat oldalt kinyújtva, a vizet lefelé nyomva próbálják meg a fejüket a felszín felett tartani. A test végig függőleges helyzetben marad, miközben az áldozatnak egy felnőtt esetében mindössze 20-60 másodperce van a teljes elmerülésig. A folyamat lefolyása alapján orvosi szempontból több típust különböztetünk meg.

A fuldoklás lefolyása alapján megkülönböztetünk nedves és száraz, valamint aktív és passzív fuldoklást. Fotó: Shutterstock

Nedves fulladás: a gége ellazulásakor víz jut a tüdőbe. Egy felnőttnél 2 deciliter folyadék belégzése már halálos tüdőkárosodást okozhat.

a gége ellazulásakor víz jut a tüdőbe. Egy felnőttnél 2 deciliter folyadék belégzése már halálos tüdőkárosodást okozhat. Száraz fulladás: a torokba zúduló víz miatt a gége reflexszerűen görcsbe rándul. Habár ez elzárja a víz útját, a tüdőbe nem jut oxigén, ami szintén fulladáshoz vezet. A vízi balesetek 10-15 százalékában ez történik.

a torokba zúduló víz miatt a gége reflexszerűen görcsbe rándul. Habár ez elzárja a víz útját, a tüdőbe nem jut oxigén, ami szintén fulladáshoz vezet. A vízi balesetek 10-15 százalékában ez történik. Aktív és passzív forma: az aktív fuldokló még küzd a felszínen, míg a passzív áldozat – például eszméletvesztés, fejsérülés vagy hirtelen szívroham miatt – azonnal, küzdelem nélkül süllyed el.

A legkisebbeknél másodpercek alatt történik meg a baj