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életmentés

Csak 20 másodpercünk van: erről ismerhetjük fel, ha valaki fuldoklik

45 perce
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A nyári melegben a gondtalan strandolás pillanatok alatt rémálommá válhat, ha nem figyelünk eléggé a környezetünkben fürdőzőkre. A tragédiák elkerülése érdekében elengedhetetlen, hogy időben észleljük a bajt, hiszen a valóságban a fuldoklás egy megdöbbentően csendes és gyors folyamat.
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életmentésjelekstrandfuldoklás

A vízi balesetekről a köztudatban élő kép téves, mivel a hollywoodi filmek drámai jelenetei rendkívül káros mítoszokat terjesztenek. A valóságban a fuldoklás nem jár látványos kapálózással vagy messzire hangzó segélykiáltásokkal, a bajba jutott ember ugyanis képtelen hangot kiadni. Az ösztönös túlélési reakciók teljesen felülírják a tudatos viselkedést, így a tragédiák gyakran a környezet számára láthatatlanul következnek be. Ha azt gondoljuk, hogy hallani fogjuk, ha egy úszótársunk vagy a gyermekünk veszélybe kerül, súlyosan tévedünk.

Víz alól egy kézzel kinyúló férfi fuldoklás közben
A fuldoklás általában némán, feltűnés nélkül történik. Fotó: Shutterstock

Hogyan zajlik a fuldoklás?

Amikor valaki elmerül a vízben, a szervezete azonnali sokkhatás alá kerül, és a biológiai túlélési reflexek veszik át az irányítást. Mivel a légzőrendszer elsődleges funkciója a gázcsere (az oxigén felvétele és a szén-dioxid-leadása – a szerk.), a beszéd és a hangadás teljesen háttérbe szorul. A bajba jutott személynek egyszerűen nincs ideje és levegője kiabálni: a felszínre bukkanva mindössze egy gyors belégzésre futja az erejéből, mielőtt újra elmerülne.

Ugyanez a reflex az oka annak is, hogy a fuldoklók képtelenek integetni vagy a segítségükre sietők felé nyúlni. Az ösztön arra készteti őket, hogy a karjaikat oldalt kinyújtva, a vizet lefelé nyomva próbálják meg a fejüket a felszín felett tartani. A test végig függőleges helyzetben marad, miközben az áldozatnak egy felnőtt esetében mindössze 20-60 másodperce van a teljes elmerülésig. A folyamat lefolyása alapján orvosi szempontból több típust különböztetünk meg.

Nő fuldoklás közben
A fuldoklás lefolyása alapján megkülönböztetünk nedves és száraz, valamint aktív és passzív fuldoklást. Fotó: Shutterstock
  • Nedves fulladás: a gége ellazulásakor víz jut a tüdőbe. Egy felnőttnél 2 deciliter folyadék belégzése már halálos tüdőkárosodást okozhat.
  • Száraz fulladás: a torokba zúduló víz miatt a gége reflexszerűen görcsbe rándul. Habár ez elzárja a víz útját, a tüdőbe nem jut oxigén, ami szintén fulladáshoz vezet. A vízi balesetek 10-15 százalékában ez történik.
  • Aktív és passzív forma: az aktív fuldokló még küzd a felszínen, míg a passzív áldozat – például eszméletvesztés, fejsérülés vagy hirtelen szívroham miatt – azonnal, küzdelem nélkül süllyed el.

A legkisebbeknél másodpercek alatt történik meg a baj

A kisgyerekeknél a folyamat még kritikusabb, mivel a csecsemők egy úgynevezett búvárreflexszel rendelkeznek: ha az arcukat víz éri, a légutaik reflexszerűen elzáródnak. Nem csapkodnak, hanem megbénulva várják a segítséget. Számukra akár néhány centiméter mélységű víz is életveszélyes lehet, legyen szó például kerti medencéről vagy kerti tóról. Óriási csapda a sima úszógumi is, amely könnyen átfordulhat, a gyerek pedig fejjel lefelé ragadhat a víz alatt. Ha egy kisgyerek hirtelen elcsendesedik a vízben, azonnal oda kell menni hozzá.

Melyek leggyakrabban a fuldoklás jelei?

Az alábbi jelek alapján azonosíthatjuk a veszélyt:

  • a fej hátrafelé billen, a száj a víz szintjén van és kapkodva nyílik;
  • a szemek üvegesek, üresek, a tekintet nem fókuszál;
  • a haj az arcba, szembe lóg, és az érintett nem képes félresöpörni a tincseket;
  • a test függőlegesen, mozdulatlanul lebeg, a lábak nem úsznak;
  • olyan mozdulatokat tesz, mintha egy láthatatlan létrán próbálna felmászni.

A legbiztosabb jele a bajnak az, ha valaki egyáltalán nem tűnik úgy, mintha fuldokolna, csupán tehetetlenül tapossa a vizet. Ha bizonytalanok vagyunk, kiáltsunk oda neki. Ha képes válaszolni, minden rendben, ha viszont csak üres tekintettel néz vissza, kevesebb mint 30 másodpercünk maradt a kimentésére.

Alkalmazzuk a vízimentők 10/20-as szabályát: 10 másodpercenként pásztázzuk végig a gyerekeket, ha pedig egyikőjük vizet nyelt, a követő órákban fokozottan figyeljünk rá oda. Ha a gyerek folyamatosan köhög, nehezen lélegzik vagy szokatlanul bágyadttá válik, azonnal vigyük orvoshoz.

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