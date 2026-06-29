1. Milyen fürdőnadrágot választ legszívesebben?

A) Hosszú szárú, laza bermudát.

B) Klasszikus középhosszú fürdőnadrágot.

C) Testhez simuló, sportos fazont.

Vajon mit árul el a fürdőnadrág a kiszemelt pasiról? / Fotó: Mike Cox / Unsplash

Vajon mit árul el a fürdőnadrág a kiszemelt pasiról?

2. Hogyan viselkedik a strandon?

A) Egy árnyékos helyről figyeli az eseményeket és pihen.

B) Mindenkivel szóba elegyedik és jól érzi magát.

C) Rögtön sportolni vagy úszni kezd.

3. Mennyire fontos számára a megjelenése?

A) Nem sokat foglalkozik vele.

B) Szeret jól kinézni, de nem viszi túlzásba.

C) Mindig, minden részletre odafigyel.

4. Hogyan reagál egy váratlan helyzetre?

A) Inkább kivár és átgondolja, hogyan reagáljon.

B) Képes rugalmasan alkalmazkodni minden helyzetben.

C) Azonnal cselekszik, néha talán kissé meggondolatlanul is.

5. Milyen nyaralást választana?

A) Csakis csendes tengerparti pihenést.

B) Városnézéssel és programokkal teli utat egy turisták által kedvelt helyre.

C) Aktív, kalandokkal teli vakációt.

6. Mit rendelne egy tengerparti bárban?

A) Egy hűsítő sört.

B) Egy különleges koktélt, amit még sosem kóstolt.

C) Energiaitalt vagy friss gyümölcsturmixot.

7. Hogyan flörtöl?

A) Finoman, visszafogottan.

B) Humorral és kedvességgel.

C) Magabiztosan és egyenesen.

8. Milyen zenét hallgat szívesen?

A) Nyugodt, romantikus dallamokat.

B) Változatos slágereket, amik a rádióban is pörögnek.

C) Pörgős, energikus számokat.

Ha leginkább „a” válaszokat adott:

A kiszemeltje valószínűleg a lassú közeledés híve. Fontos számára az érzelmi biztonság, a meghittség és a kölcsönös figyelem. Nem a nagy gesztusok embere, inkább apró figyelmességekkel hódít. A kapcsolatban türelmes, és fontos neki, hogy a másik fél is jól érezze magát mellette.

Ha leginkább „b” válaszokat adott:

Ő az arany középút mestere. Egyszerre játékos és figyelmes, spontán és megbízható. Könnyen alkalmazkodik partnere igényeihez, és általában a kölcsönös harmóniára törekszik. Mellette ritkán válik unalmassá a kapcsolat, mert tudja, mikor kell romantikusnak és mikor lazának lennie.

Ha leginkább „c” válaszokat adott:

Az ilyen férfi magabiztos, energikus és szeret a középpontban lenni. Rajong az új élményekért, és nem fél kezdeményezni. A kapcsolatokban intenzív érzelmekre és izgalmakra vágyik. Ugyanakkor értékeli azt a partnert, aki lépést tud tartani vele, és nem riad vissza a spontaneitástól.

(Fanny)