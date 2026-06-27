Nem mindegy, milyen folyadékkal vesszük be a gyógyszert

A Semmelweis Egyetem szakemberei arra jutottak, hogy bizonyos, lúgos kémhatású és magas ásványianyag-tartalmú vizek kedvezőtlenül befolyásolhatják egyes tabletták felszívódását. A kutatás eredményeit a Pharmaceutics tudományos folyóirat közölte, és a vizsgálat szerint egyes folyadékok már néhány perc alatt károsíthatják a gyógyszerek, különösen a gyomornedv-ellenálló készítmények speciális bevonatát. Amennyiben a bevonat károsodik, a gyógyszer hatóanyagai idő előtt szabadulnak fel a szervezetben. Ennek következtében a készítmény kevésbé lesz hatékony, szélsőséges esetben pedig teljesen elmaradhat a kívánt hatás.

Bizonyos folyadékok különösen károsítják a gyógyszerek bevonatát. Fotó: Mikhailov Studio / Shutterstock

Miért van szükség a gyógyszer speciális bevonatára?

A gyomornedv-ellenálló gyógyszereket úgy fejlesztik ki, hogy a bennük lévő hatóanyag ne a gyomorban, hanem a bélrendszerben oldódjon fel. Erre több okból is szükség lehet: egyes hatóanyagokat a gyomorsav lebontana, míg más készítmények irritálhatnák a gyomor nyálkahártyáját. Ilyen bevonattal ellátott készítmények találhatók például

bizonyos reflux elleni gyógyszerek,

gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítók,

gyomorvédő szerek,

egyes emésztőenzim-készítmények között.

Ásványvíz, gyógyvíz, szűrt víz, gyümölcslé − Vajon melyik a legideálisabb a gyógyszer bevételéhez? Fotó: Hakase_420 / Shutterstock

Ezek a fajta folyadékok károsíthatják leginkább a gyógyszerek bevonatát

A kutatócsoport összesen 22 gyakran fogyasztott italt elemzett. Ezek közül hét folyadékot – különböző ásvány- és gyógyvizeket, csapvizet, szűrt vizet, valamint almalevet – laboratóriumi körülmények között részletes vizsgálatnak is alávetettek.

Az eredmények azt mutatták, hogy a legnagyobb változásokat a lúgos kémhatású, ásványi anyagokban gazdag vizek idézték elő.

A szakemberek szerint ebben nemcsak a magas pH-érték, hanem az oldott ásványi anyagok és ionok nagy koncentrációja is szerepet játszhat. Bizonyos gyógyvizek esetében a gyógyszer védőrétege már öt perc elteltével károsodni kezdett, 15-30 perc után pedig egyes készítmények hatóanyaga több mint 90 százalékban idő előtt felszabadult.

Ezzel szemben a savasabb folyadékok lényegesen kisebb károsító hatást gyakoroltak a bevonatra.

Az almalében például a vizsgálat kezdeti szakaszában szinte egyáltalán nem volt kimutatható korai hatóanyag-kioldódás.

A kis gyógyszerszemcse nem tud különbséget tenni aközött, hogy a bélrendszerben vagy még a pohárban van. Ha a környezet kémhatása hasonló, a bevonat ugyanúgy oldódni kezdhet

– fogalmazott dr. Kállai-Szabó Nikolett, a kutatás vezetője és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának egyetemi docense.