Nem mindegy, milyen folyadékkal vesszük be a gyógyszert

A Semmelweis Egyetem szakemberei arra jutottak, hogy bizonyos, lúgos kémhatású és magas ásványianyag-tartalmú vizek kedvezőtlenül befolyásolhatják egyes tabletták felszívódását. A kutatás eredményeit a Pharmaceutics tudományos folyóirat közölte, és a vizsgálat szerint egyes folyadékok már néhány perc alatt károsíthatják a gyógyszerek, különösen a gyomornedv-ellenálló készítmények speciális bevonatát. Amennyiben a bevonat károsodik, a gyógyszer hatóanyagai idő előtt szabadulnak fel a szervezetben. Ennek következtében a készítmény kevésbé lesz hatékony, szélsőséges esetben pedig teljesen elmaradhat a kívánt hatás.
Miért van szükség a gyógyszer speciális bevonatára?
A gyomornedv-ellenálló gyógyszereket úgy fejlesztik ki, hogy a bennük lévő hatóanyag ne a gyomorban, hanem a bélrendszerben oldódjon fel. Erre több okból is szükség lehet: egyes hatóanyagokat a gyomorsav lebontana, míg más készítmények irritálhatnák a gyomor nyálkahártyáját. Ilyen bevonattal ellátott készítmények találhatók például
- bizonyos reflux elleni gyógyszerek,
- gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítók,
- gyomorvédő szerek,
- egyes emésztőenzim-készítmények között.
Ezek a fajta folyadékok károsíthatják leginkább a gyógyszerek bevonatát
A kutatócsoport összesen 22 gyakran fogyasztott italt elemzett. Ezek közül hét folyadékot – különböző ásvány- és gyógyvizeket, csapvizet, szűrt vizet, valamint almalevet – laboratóriumi körülmények között részletes vizsgálatnak is alávetettek.
Az eredmények azt mutatták, hogy a legnagyobb változásokat a lúgos kémhatású, ásványi anyagokban gazdag vizek idézték elő.
A szakemberek szerint ebben nemcsak a magas pH-érték, hanem az oldott ásványi anyagok és ionok nagy koncentrációja is szerepet játszhat. Bizonyos gyógyvizek esetében a gyógyszer védőrétege már öt perc elteltével károsodni kezdett, 15-30 perc után pedig egyes készítmények hatóanyaga több mint 90 százalékban idő előtt felszabadult.
Ezzel szemben a savasabb folyadékok lényegesen kisebb károsító hatást gyakoroltak a bevonatra.
Az almalében például a vizsgálat kezdeti szakaszában szinte egyáltalán nem volt kimutatható korai hatóanyag-kioldódás.
A kis gyógyszerszemcse nem tud különbséget tenni aközött, hogy a bélrendszerben vagy még a pohárban van. Ha a környezet kémhatása hasonló, a bevonat ugyanúgy oldódni kezdhet
– fogalmazott dr. Kállai-Szabó Nikolett, a kutatás vezetője és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának egyetemi docense.
A betegtájékoztatók sem mindig adnak egyértelmű útmutatást
A kutatók 103 gyomornedv-ellenálló gyógyszer alkalmazási előírását is átvizsgálták. Megállapították, hogy a legtöbb betegtájékoztató nem tér ki részletesen arra, milyen folyadékkal ajánlott bevenni a készítményt. Konkrét javaslat mindössze kilenc esetben szerepelt, például almalé vagy enyhén savas folyadék használatára vonatkozóan.
Ez a szempont pedig különösen fontos lehet azoknál, akik nyelési nehézségek miatt felnyitják a kapszulát, vagy a gyógyszert valamilyen ételbe keverik.
Mi a szakemberek által leginkább javasolt folyadék?
A kutatás nem azt állítja, hogy az ásványvizek és a gyógyvizek károsak, és hogy óvakodni kell a fogyasztásuktól, ám
a szakemberek szerint a legbiztonságosabb választás gyomornedv-ellenálló gyógyszerek bevétele esetén továbbra is a hagyományos, esetleg vízszűrővel javított csapvíz.
Emellett fontos, hogy a betegek a kapszulák felnyitása vagy a tabletták összetörése előtt kérjék ki a gyógyszerészük vagy kezelőorvosuk tanácsát, mert a készítmények módosítása jelentősen befolyásolhatja a gyógyszer megfelelő felszívódását és hatékonyságát.