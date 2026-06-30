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gyógyszerek

A hőség megváltoztathatja a gyógyszerek hatását – erre mindenképp figyeljen

49 perce
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A gyógyszerek hatását és biztonságos alkalmazását is befolyásolhatja a magas hőmérséklet ezért ilyenkor különösen fontos a megfelelő tárolás és az előírások betartása. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos készítmények fokozhatják a kiszáradás és a keringési problémák kockázatát.
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gyógyszerekegészséghőség

A tartós nyári hőség nemcsak a szervezet működésére van hatással, hanem a gyógyszerek hatékonyságát és mellékhatásait is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ilyenkor kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel, a gyógyszerek előírás szerinti tárolása és az, hogy a betegek ne módosítsák önállóan a kezelésüket – írja a FIT BOOK.

A gyógyszerek megfelelő tárolása segíthet megőrizni a készítmények hatékonyságát a kánikulában
A gyógyszerek megfelelő tárolása segíthet megőrizni a készítmények hatékonyságát a kánikulában
Fotó: Mikhailov Studio / Shutterstock

Miért befolyásolhatja a hőség a gyógyszerek hatását?

A szakértők szerint a magas hőmérséklet többféleképpen is hatással lehet a gyógyszerekre. Egyrészt a túl meleg környezet ronthatja egyes készítmények stabilitását, másrészt megváltoztatja a szervezet folyadék-, elektrolit- és keringési egyensúlyát. Emiatt bizonyos hatóanyagok a megszokottnál erősebben vagy eltérően fejthetik ki hatásukat.

Hosszan tartó hőhullám idején egyes betegeknél szükség lehet az adagolás felülvizsgálatára, ezt azonban kizárólag orvos döntheti el. A gyógyszereket soha nem szabad saját elhatározásból csökkenteni vagy elhagyni.

Melyik gyógyszerek okozhatnak nagyobb kockázatot?

A szakemberek több gyógyszercsoport esetében is fokozott óvatosságot javasolnak:

  • vízhajtók, amelyek növelhetik a kiszáradás kockázatát;
  • vérnyomáscsökkentők, amelyek hőségben erőteljesebb vérnyomáscsökkenést okozhatnak;
  • egyes antibiotikumok és gyulladáscsökkentők, amelyek fokozhatják a bőr fényérzékenységét;
  • bizonyos antidepresszánsok, antihisztaminok és antikolinerg hatású készítmények, amelyek akadályozhatják az izzadást és a szervezet természetes hőleadását.

A hőség miatt ilyenkor nagyobb lehet a szédülés, az ájulás, a keringési összeomlás vagy akár a hőguta kialakulásának veszélye, különösen időseknél és krónikus betegeknél.

Fokozhatják a gyógyszerek a fényérzékenységet?

Egyes készítmények jelentősen növelhetik a bőr fényérzékenységét, ezért már rövid napsugárzás is súlyos bőrreakciót válthat ki.

Ilyen hatású lehet például:

  • egyes antibiotikumok;
  • diklofenák;
  • doxiciklin;
  • furoszemid;
  • hidroklorotiazid;
  • amiodaron;
  • orbáncfűt tartalmazó készítmények.

Ezért ezek alkalmazása mellett különösen fontos a megfelelő fényvédelem és a közvetlen napsütés kerülése.

Hogyan kell tárolni a gyógyszereket nyáron?

A szakértők szerint a legtöbb gyógyszert hűvös, száraz és fénytől védett helyen kell tárolni. Bár a tabletták és drazsék általában ellenállóbbak, a tartós magas hőmérséklet ezeknél is csökkentheti a stabilitást.

Különösen érzékenyek:

  • a kenőcsök és krémek;
  • a kúpok;
  • a szirupok és oldatok;
  • a spray-k;
  • a gyógyszeres tapaszok.

Ha egy készítmény színe, állaga vagy külleme megváltozik, azt már nem ajánlott felhasználni.

Mire kell figyelni utazáskor?

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy gyógyszert soha nem szabad a parkoló autóban hagyni, mert a jármű belsejében rövid idő alatt akár 70 Celsius-fok is lehet.

Utazás során érdemes hűtőtáskát használni, ugyanakkor a fagyasztás sem megfelelő megoldás. Az olyan készítmények, mint az inzulin, fagyás hatására elveszíthetik hatásukat, ezért repülőúton is célszerű kézipoggyászban szállítani őket.

Mit tanácsolnak a szakemberek?

A szakértők szerint a nyári hőség idején különösen fontos:

  • elegendő folyadékot fogyasztani;
  • a gyógyszereket megfelelő hőmérsékleten tárolni;
  • figyelni a betegtájékoztató előírásaira;
  • szokatlan tünetek esetén orvoshoz vagy gyógyszerészhez fordulni;
  • a gyógyszeres kezelést önállóan nem módosítani.

A tudatos gyógyszerszedés és a megfelelő tárolás segíthet abban, hogy a készítmények a nyári hőségben is biztonságosan és hatékonyan fejtsék ki hatásukat.

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