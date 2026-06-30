A hőség megváltoztathatja a gyógyszerek hatását – erre mindenképp figyeljen

A tartós nyári hőség nemcsak a szervezet működésére van hatással, hanem a gyógyszerek hatékonyságát és mellékhatásait is befolyásolhatja. A szakemberek szerint ilyenkor kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel, a gyógyszerek előírás szerinti tárolása és az, hogy a betegek ne módosítsák önállóan a kezelésüket – írja a FIT BOOK.

A gyógyszerek megfelelő tárolása segíthet megőrizni a készítmények hatékonyságát a kánikulában

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Miért befolyásolhatja a hőség a gyógyszerek hatását?

A szakértők szerint a magas hőmérséklet többféleképpen is hatással lehet a gyógyszerekre. Egyrészt a túl meleg környezet ronthatja egyes készítmények stabilitását, másrészt megváltoztatja a szervezet folyadék-, elektrolit- és keringési egyensúlyát. Emiatt bizonyos hatóanyagok a megszokottnál erősebben vagy eltérően fejthetik ki hatásukat.

Hosszan tartó hőhullám idején egyes betegeknél szükség lehet az adagolás felülvizsgálatára, ezt azonban kizárólag orvos döntheti el. A gyógyszereket soha nem szabad saját elhatározásból csökkenteni vagy elhagyni.

Melyik gyógyszerek okozhatnak nagyobb kockázatot?

A szakemberek több gyógyszercsoport esetében is fokozott óvatosságot javasolnak:

vízhajtók, amelyek növelhetik a kiszáradás kockázatát;

vérnyomáscsökkentők, amelyek hőségben erőteljesebb vérnyomáscsökkenést okozhatnak;

egyes antibiotikumok és gyulladáscsökkentők, amelyek fokozhatják a bőr fényérzékenységét;

bizonyos antidepresszánsok, antihisztaminok és antikolinerg hatású készítmények, amelyek akadályozhatják az izzadást és a szervezet természetes hőleadását.

Fokozhatják a gyógyszerek a fényérzékenységet?

Egyes készítmények jelentősen növelhetik a bőr fényérzékenységét, ezért már rövid napsugárzás is súlyos bőrreakciót válthat ki.

Ilyen hatású lehet például:

egyes antibiotikumok;

diklofenák;

doxiciklin;

furoszemid;

hidroklorotiazid;

amiodaron;

orbáncfűt tartalmazó készítmények.

Ezért ezek alkalmazása mellett különösen fontos a megfelelő fényvédelem és a közvetlen napsütés kerülése.

Hogyan kell tárolni a gyógyszereket nyáron? A szakértők szerint a legtöbb gyógyszert hűvös, száraz és fénytől védett helyen kell tárolni. Bár a tabletták és drazsék általában ellenállóbbak, a tartós magas hőmérséklet ezeknél is csökkentheti a stabilitást.

Különösen érzékenyek:

a kenőcsök és krémek;

a kúpok;

a szirupok és oldatok;

a spray-k;

a gyógyszeres tapaszok.

Ha egy készítmény színe, állaga vagy külleme megváltozik, azt már nem ajánlott felhasználni.