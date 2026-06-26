Ezek a gyógyszerek veszélyesebbek lehetnek a nyári hőségben

A nyári kánikula nemcsak a szervezetet terheli meg, hanem egyes gyógyszerek hatását is megváltoztathatja. Aki rendszeresen szed valamilyen készítményt, annak hőség idején különösen figyelnie kell, mert a magas hőmérséklet, az izzadás, a folyadékvesztés és a vérnyomáscsökkenés együtt komolyabb mellékhatásokat is okozhat – írja a Focus.

A nyári hőség megváltoztathatja egyes gyógyszerek hatását (A kép illusztráció)

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Melegben a szervezet több vizet és sót veszít, az erek kitágulnak, a vérnyomás pedig csökkenhet. Emiatt bizonyos gyógyszerek erősebben vagy gyengébben hathatnak a megszokottnál. Különösen az idősek, a krónikus betegek és azok veszélyeztetettek, akik egyszerre többféle gyógyszert szednek.

Ezekre a gyógyszerekre kell figyelni a nyári melegben

Hőségben problémát okozhatnak a vízhajtók, mert fokozzák a víz és a sók kiválasztását, így könnyebben alakulhat ki folyadékhiány vagy keringési panasz. A vérnyomáscsökkentők és szívgyógyszerek mellett szédülés, gyengeség vagy ájulás jelentkezhet, mivel a meleg önmagában is csökkentheti a vérnyomást.

A hashajtók szintén megzavarhatják a folyadék- és sóháztartást. Az altatók, nyugtatók és egyes pszichiátriai gyógyszerek befolyásolhatják a figyelmet, a szomjúságérzetet és a test hőszabályozását.

Egyes allergiagyógyszerek, hólyagproblémákra szedett szerek vagy hányinger elleni készítmények gátolhatják az izzadást, vagyis a test természetes hűtését.

Az inzulin és egyes diabétesz elleni gyógyszerek hőségben gyorsabban hathatnak, ezért nőhet a vércukorszint leesésének kockázata.

A hatóanyag-tapaszok melegben több hatóanyagot adhatnak le, a fájdalomcsillapítók, például az ibuprofén, a diklofenák vagy a naproxén pedig folyadékhiány esetén jobban terhelhetik a vesét.

Fontos, hogy senki ne hagyja abba önkényesen a gyógyszereit, és ne módosítsa az adagot saját döntésből. Aki bizonytalan, kérdezze meg háziorvosát vagy gyógyszerészét, különösen hosszabb hőhullám előtt.

Sokan elrontják a gyógyszerszedést, komoly baj lehet belőle

Egy a Pharmaceutics folyóiratban megjelent tanulmány szerint főként a gyomornedv-ellenálló bevonattal ellátott gyógyszereknél lehet gond, ha nem megfelelő folyadékkal veszik be őket. Egyes lúgos ásvány- és gyógyvizek ugyanis károsíthatják a tabletta védőbevonatát, így a hatóanyag túl korán szabadulhat fel.