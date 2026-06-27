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szuperzöldség

Szereti a hagymát? Meglepő dolgot árulhat el arról, milyen egészség vár önre

16 perce
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Olyan tulajdonságokat rejt, amelyek a tudósokat is meglepték: egy friss kutatás szerint a hagyma a vércukorszintre és a koleszterinre is figyelemre méltó hatással lehet. Az eredmények új kérdéseket vetnek fel az egészségmegőrzés területén.
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Régóta vizsgálják az egészségre gyakorolt hatásai miatt, új kutatási eredmények pedig arra utalnak, hogy a vöröshagyma bizonyos összetevői kifejezetten jótékonyan hatnak az emberi szervezetre. A zöldség kedvezően befolyásolhatja többek között a vércukor- és a koleszterinszintet. 

Vöröshagyma pucolása
A vöröshagyma a vércukor- és koleszterinszintet is képes optimalizálni. Fotó: New Africa / Shutterstock

Patkányokon tesztelték a hagyma egészségre gyakorolt hatásait

A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknél a szervezet nem termel elegendő inzulint ahhoz, hogy megfelelően szabályozza a vérben lévő cukor mennyiségét, ezért a vércukorszint veszélyesen magasra emelkedhet. A Delta State University csapata egy kutatás során azt vizsgálta, hogy a hagymakivonat képes-e fokozni a metformin nevű, cukorbetegség kezelésére alkalmazott gyógyszer hatását. 

A kísérletben mesterségesen előidézett cukorbetegségben szenvedő patkányokat különböző mennyiségű hagymakivonattal kezeltek. 

Az alkalmazott dózisok testtömeg-kilogrammonként 200, 400 és 600 milligrammot tettek ki. Összehasonlítás céljából egészséges, normál vércukorszintű állatok is részesültek ugyanebben a kezelésben. Az eredmények szerint a nagyobb, 400 és 600 milligrammos adagok jelentős vércukorszint-csökkenést idéztek elő a cukorbeteg állatoknál

Nem csak a vércukorszintet képes helyreállítani

A vizsgálat sortán azt is kimutatták, hogy a hagymakivonat kedvezően befolyásolta az összkoleszterinszintet, és a legerősebb hatás szintén a magasabb dózisok esetében jelentkezett. 

Megfigyelték továbbá, hogy a hagymakivonat az egészséges állatoknál testsúlynövekedést eredményezett, míg a cukorbeteg egyedeknél ilyen változás nem következett be. 

Habár további vizsgálatokra van szükség annak pontos megértéséhez, hogy a hagyma milyen mértékben és milyen formában járulhat hozzá az egészség megőrzéséhez, az eddigi eredmények biztatók. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a kiegyensúlyozott étrendben helyet kapó, egyszerű és természetes alapanyagok értékes szerepet tölthetnek be a szervezet megfelelő működésének támogatásában.

(Times of India)

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