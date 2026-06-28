Így tehet házilag a hajritkulás és hajhullás ellen

A ritkuló és őszülő haj az öregedés egyik első jele lehet.

A ősz hajszálak korai megjelenése mögött gyakran stressz vagy vitaminhiány áll, hajritkulást pedig túlzott sapkahordás is okozhat.

Az elváltozásokat néhány egyszerű praktikával könnyedén megoldhatjuk.

A leggyakoribb megoldások közé tartoznak a hajépítő rostok, szemhéjpúder, vagy a választékolás.

Nap mint nap a fiatalságot hajszoljuk, hogy miképp tudjuk megőrizni a selymes bőrünket és a dús, szép hajkoronánkat. Az idővel mélyülő ráncaink ellen különböző krémekkel és szérumokkal, az őszülő hajszálakkal szemben festékkel, a hajhullás ellen pedig műtéti beavatkozásokkal vesszük fel a harcot, ám az öregedési folyamatokat olcsó, házi módszerekkel is lassíthatjuk. Mutatjuk a legjobb trükköket, amelyeket ha egyszer kipróbál, újra széles mosollyal néz majd tükörbe.

A hajvesztés az öregedés egyik egyértelmű jele, ám számos praktika létezik hajhullás ellen. Illusztráció: Kmpzzz / Shutterstock

Mit tehet hajhullás ellen?

Az öregedés egyik egyértelmű előjele lehet a hajritkulás és hajhullás, fiatalkorban pedig a stressz, a vitaminhiány és a hajat érő erős környezeti hatások válthatnak ki hasonló problémát. A folyamatba nem kell beletörődni, sőt drága hajkezelésekre és hajbeültetésre sem muszáj spórolni, költeni. Ahhoz, hogy visszanyerje a korábbi önbizalmát, próbálja ki az alábbi tippjeinket, amelyek otthon, szinte kiadásmentesen elvégezhetők, a haja pedig garantáltan új életre kel.

Hajépítő rostok

A hajépítő rostok keratinból készülnek, statikus elektromossággal tapadnak a meglévő hajszálakhoz, így a vékony tincsek azonnal vastagabbnak tűnnek, és elfedik a kikopott részeket. Használatkor csak szórja rá a rostokat a kritikus pontokra, és a kopasz foltoknak nyoma sem lesz.

Kreatív választékolás

Gyakori hiba, hogy a férfiak és a nők is évekig ugyanott választják el a hajukat. Szakértők szerint ez azért nem előnyös, mert ha a haj egy adott, megszokott vonalon válik el, akkor ritkábbnak tűnik. Próbálja ki a mély oldalválasztékot, vagy tesztelje a cikk-cakk vonalat. Ezek megemelik a hajtöveket, és elterelik a figyelmet a ritkuló részekről.

Szemhéjpúder

Egy, a hajszínével megegyező matt szemhéjpúder vagy szemöldökpor is csodákra képes a ritkuló haj ellen. Ragadja meg a szemhéjecsetet, és a púderrel vagy porral sötétítse be a látható fejbőrt a választékoknál. A trükk optikai csalódást kelt, így senki sem mondja majd meg, hogy nem természetesen dús a haja.