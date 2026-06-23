Meghalhat, ha ebben a pozícióban alszik

- Általában hason, háton vagy oldalasan alszunk.
- A különböző pozíciók különféle hatással lehetnek az egészségre, ha bizonyos alapbetegségekkel küzdünk.
- A hason alvás az egészséges emberek számára is veszélyes lehet, ugyanis gátolhatja az agy oxigénellátását.
- Súlyos esetben halálhoz is vezethet az oxigénhiány.
Bevackoljuk magunkat a takaró alá, a kezeinket a párnánk alá gyűrjük, az arcunkat a párnába fúrjuk, pillanatok múlva pedig úgy alszunk, mint a kisdedek – sokan legalábbis így képzelik el a tökéletes alvást, ám akinek sikerül ily módon álomra hajtani a fejét, valójában hatalmas veszélynek teszi ki magát. A hason alvás ugyanis halálos is lehet, ha nem tesszük meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.
Nem várt módon jöhet értünk a halál alvás közben
Az alvás célja a test regenerálása és felfrissítése, ám rengeteget számít az, hogyan fekszünk le. Ha hason tesszük, könnyen akadályozottá válhat a légzésünk, ezáltal az agy oxigénellátása. Ennek oka, hogy a nyak megcsavarodik, ami túlnyújthatja a gerincet és csökkentheti a tüdőkapacitást. Ezenkívül elzáródhatnak a légutak és nőhet a mellkas, valamint a has körüli nyomás.
Egy 2024-es tanulmányban jelentős különbségeket tártak fel a szív teljesítménye és a jobb szívkamrát a tüdővel összekötő artériában fennálló nyomás tekintetében háton, valamint hason fekvés közben. A tanulmány szerzői levezették, hogyha az artériában a nyomás csökken, a véráramba kevesebb oxigén kerül, így szélsőséges esetben a kialakuló légzavar, illetve a légutak esetleges összeesése az agy oxigénhiányához vezet.
Az oxigénhiányos állapot több szempontból is veszélyes lehet. Az agy például alvás közben szabadul meg a különféle anyagcsere-hulladékoktól, ám ez a tisztító folyamat nem megy végbe rendesen, ha rossz a testtartás, a légutak elzáródnak, és csökken a tüdő légcsere képessége, ezáltal az oxigénellátás. Ez súlyos hatással lehet a kognitív funkciókra, a memóriára és az agy általános egészségére. Ha pedig a probléma hosszú távon fennáll, évtizedek alatt érrendszeri változások alakulhatnak ki, kognitív hanyatlás következhet be, és csökkenhet az agy térfogata.
Azok az emberek, akik eleve küzdenek valamilyen légzést érintő alapbetegséggel, fokozott veszélynek vannak kitéve hason alvás esetén, a légútjaik ugyanis olyan szinten elzáródhatnak, hogy nemcsak oxigénhiányos állapotba kerülhetnek, hanem súlyosabb esetben akár az életüket is elveszíthetik. Hasonlóképp nagy kockázatnak vannak kitéve a csecsemők, akik ha hosszabb ideig hason maradnak, könnyen megfulladhatnak. Az alvás közbeni krónikus, enyhe hipoxia – a légutak elzáródása vagy a testhelyzet miatt – évtizedek alatt érrendszeri változásokat, kognitív hanyatlást és az agy térfogatának csökkenését okozhatja, például kezeletlen alvási apnoé esetén.
Melyik alvópóz a legbiztonságosabb?
A háton, valamint az oldalt fekvés biztonságosabb választás, előbbi azonban veszélyes lehet a horkolók vagy alvási apnoéban szenvedők számára, ugyanis fokozhatja a légutak összeesésének kockázatát. Egészséges emberek esetében ugyanakkor a háton fekvés jól igazítja a gerincet, így a légzés is könnyebb, egyenletesebb lesz. Ehhez azonban egy jó alátámasztást adó minőségi matrac is elengedhetetlen.
A legideálisabb az oldalt fekvés, ebben a testhelyzetben ugyanis mind az egészséges, mind az alapbetegségekkel élő személyek is kellő oxigénhez juthatnak alvás közben, miközben a gerinc semleges helyzetben marad, és az agy salakanyag-eltávolító mechanizmusa is optimalizáltabban működik.
Fontos szempont még a párna magassága, amelyet érdemes a matrac támasztóerejéhez mérten megválasztani. A lábak és a térdek elhelyezkedése is fontos; az oldalt fekvők számára például egy térdek közé helyezett párna segít a csípő vízszintes helyzetének megtartásában.
Hogyan akadályozható meg a hason fekvés, és miképp javítható az alvás minősége?
Ha általában hason alszunk, segítséget jelenthet egy keményebb testpárna, amelyet elalváskor oldalt fekve magunk elé helyezhetünk. Ha éjszaka álmunkban hasra fordulnánk, a párna ezt képes megakadályozni.
Amennyiben háton vagy oldalt fekszünk, mindenképpen vékonyabb párnát használjunk, hogy ne emelkedjen meg túlságosan és hajlítódjon be a nyakunk.
Az alvás minőségének további javítása érdekében törekedjünk az éjszakai alvásra este 10 és reggel 6-7 óra között. Alvás előtt relaxáljunk 30-60 percet, amikor minden képernyőt lekapcsolunk, és felkészítjük a testünket a pihenésre. Két-három órával lefekvés előtt már ne fogyasszunk nehéz ételeket és koffeint, valamint szellőztessük ki megfelelően a hálószobát, hogy az oxigénellátás és a friss levegő áramlása folyamatos legyen. Szintén jobb alvásminőséget eredményez, ha minél kevesebbet váltunk alvópózt az éjszaka során.