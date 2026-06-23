Meghalhat, ha ebben a pozícióban alszik

Általában hason, háton vagy oldalasan alszunk.

A különböző pozíciók különféle hatással lehetnek az egészségre, ha bizonyos alapbetegségekkel küzdünk.

A hason alvás az egészséges emberek számára is veszélyes lehet, ugyanis gátolhatja az agy oxigénellátását.

Súlyos esetben halálhoz is vezethet az oxigénhiány.

Bevackoljuk magunkat a takaró alá, a kezeinket a párnánk alá gyűrjük, az arcunkat a párnába fúrjuk, pillanatok múlva pedig úgy alszunk, mint a kisdedek – sokan legalábbis így képzelik el a tökéletes alvást, ám akinek sikerül ily módon álomra hajtani a fejét, valójában hatalmas veszélynek teszi ki magát. A hason alvás ugyanis halálos is lehet, ha nem tesszük meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A hason alvás különösen veszélyes lehet, szélsőséges esetben akár hirtelen halálhoz is vezethet. Fotó: 123RF

Nem várt módon jöhet értünk a halál alvás közben

Az alvás célja a test regenerálása és felfrissítése, ám rengeteget számít az, hogyan fekszünk le. Ha hason tesszük, könnyen akadályozottá válhat a légzésünk, ezáltal az agy oxigénellátása. Ennek oka, hogy a nyak megcsavarodik, ami túlnyújthatja a gerincet és csökkentheti a tüdőkapacitást. Ezenkívül elzáródhatnak a légutak és nőhet a mellkas, valamint a has körüli nyomás.

Egy 2024-es tanulmányban jelentős különbségeket tártak fel a szív teljesítménye és a jobb szívkamrát a tüdővel összekötő artériában fennálló nyomás tekintetében háton, valamint hason fekvés közben. A tanulmány szerzői levezették, hogyha az artériában a nyomás csökken, a véráramba kevesebb oxigén kerül, így szélsőséges esetben a kialakuló légzavar, illetve a légutak esetleges összeesése az agy oxigénhiányához vezet.

Az oxigénhiányos állapot több szempontból is veszélyes lehet. Az agy például alvás közben szabadul meg a különféle anyagcsere-hulladékoktól, ám ez a tisztító folyamat nem megy végbe rendesen, ha rossz a testtartás, a légutak elzáródnak, és csökken a tüdő légcsere képessége, ezáltal az oxigénellátás. Ez súlyos hatással lehet a kognitív funkciókra, a memóriára és az agy általános egészségére. Ha pedig a probléma hosszú távon fennáll, évtizedek alatt érrendszeri változások alakulhatnak ki, kognitív hanyatlás következhet be, és csökkenhet az agy térfogata.