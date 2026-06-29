Napszúrás vagy hőguta? Ezek a tünetek segítenek felismerni a különbséget

A nyári hőségben a hőguta és a napszúrás is komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Bár a két állapot tünetei részben hasonlítanak egymásra, kialakulásuk oka és súlyosságuk eltérő. Míg a napszúrás elsősorban a fejet és az agyat érinti, addig hőguta esetén a szervezet teljes hőszabályozása felmondhatja a szolgálatot, ami életveszélyes állapothoz is vezethet – tájékoztat a FIT BOOK.

A hőguta megelőzésében kulcsszerepe van a megfelelő folyadékbevitelnek és a hűvös környezetnek (képünk illusztráció)

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Mi a különbség a napszúrás és a hőguta között?

Szakértők szerint a legfontosabb különbség az, hogy napszúrás esetén elsősorban a fej és az agyhártyák melegszenek fel a közvetlen napsugárzás miatt, míg hőguta esetén az egész szervezet túlmelegszik, és már nem képes megfelelően leadni a felhalmozódott hőt.

A napszúrás leginkább akkor alakul ki, ha a fejet és a tarkót hosszabb ideig erős napsütés éri. Különösen veszélyeztetettek a csecsemők és kisgyermekek, az idősek valamint a kopasz vagy ritka hajú emberek.

Mik a napszúrás tünetei?

A panaszok akár órákkal azután is jelentkezhetnek, hogy az érintett már árnyékba vonult.

A legjellemzőbb tünetek:

fejfájás,

szédülés,

nyakfájdalom,

nyakmerevség,

fényérzékenység,

forró, kipirult fej,

kisgyermekeknél magas láz.

Mikor alakulhat ki hőguta?

A hőguta akkor következik be, amikor a szervezet már nem képes szabályozni saját hőmérsékletét. Ez különösen hosszan tartó hőségben, magas páratartalom mellett, rosszul szellőző helyiségekben vagy fokozott fizikai megterhelés során fordulhat elő.

A testhőmérséklet ilyenkor akár 40 Celsius-fok fölé is emelkedhet, ami súlyos károsodást okozhat a szervezetben.

Mik a hőguta tünetei?

A hőguta kezdeti tünetei könnyen összetéveszthetők más rosszullétekkel, ezért fontos időben felismerni őket.

Figyelmeztető jelek lehetnek:

hirtelen jelentkező kimerültség,

fejfájás,

bizonytalan szédülés,

hányinger,

hányás,

eszméletvesztés.

Súlyos esetben a szervezet hőszabályozása teljesen összeomolhat, a vérkeringés és a véralvadás is károsodhat, ami akár többszervi elégtelenséghez is vezethet.