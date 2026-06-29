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hőguta

Napszúrás vagy hőguta? Ezek a tünetek segítenek felismerni a különbséget

48 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A tartós hőség komoly megterhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos időben felismerni a veszélyes tüneteket. A hőguta és a napszúrás sokszor hasonló panaszokat okoz, mégis két eltérő állapotról van szó, amelyek más-más ellátást igényelnek. Mutatjuk, hogyan lehet megkülönböztetni őket, mikor kell mentőt hívni, és mit tehetünk a megelőzés érdekében.
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hőgutaNapszúrástünetek

A nyári hőségben a hőguta és a napszúrás is komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Bár a két állapot tünetei részben hasonlítanak egymásra, kialakulásuk oka és súlyosságuk eltérő. Míg a napszúrás elsősorban a fejet és az agyat érinti, addig hőguta esetén a szervezet teljes hőszabályozása felmondhatja a szolgálatot, ami életveszélyes állapothoz is vezethet – tájékoztat a FIT BOOK.

A hőguta megelőzésében kulcsszerepe van a megfelelő folyadékbevitelnek és a hűvös környezetnek
A hőguta megelőzésében kulcsszerepe van a megfelelő folyadékbevitelnek és a hűvös környezetnek (képünk illusztráció)
Fotó: Pexels

Mi a különbség a napszúrás és a hőguta között?

Szakértők szerint a legfontosabb különbség az, hogy napszúrás esetén elsősorban a fej és az agyhártyák melegszenek fel a közvetlen napsugárzás miatt, míg hőguta esetén az egész szervezet túlmelegszik, és már nem képes megfelelően leadni a felhalmozódott hőt.

A napszúrás leginkább akkor alakul ki, ha a fejet és a tarkót hosszabb ideig erős napsütés éri. Különösen veszélyeztetettek a csecsemők és kisgyermekek, az idősek valamint a kopasz vagy ritka hajú emberek.

Mik a napszúrás tünetei?

A panaszok akár órákkal azután is jelentkezhetnek, hogy az érintett már árnyékba vonult.

A legjellemzőbb tünetek:

  • fejfájás,
  • szédülés,
  • nyakfájdalom,
  • nyakmerevség,
  • fényérzékenység,
  • forró, kipirult fej,
  • kisgyermekeknél magas láz.

Napszúrás gyanúja esetén az érintettet hűvös helyre kell vinni, gondoskodni kell a folyadékpótlásról, valamint nedves törölközőkkel ajánlott hűteni a testét. Ha állapota romlik vagy tudatzavar jelentkezik, azonnal mentőt kell hívni.

Mikor alakulhat ki hőguta?

A hőguta akkor következik be, amikor a szervezet már nem képes szabályozni saját hőmérsékletét. Ez különösen hosszan tartó hőségben, magas páratartalom mellett, rosszul szellőző helyiségekben vagy fokozott fizikai megterhelés során fordulhat elő.

A testhőmérséklet ilyenkor akár 40 Celsius-fok fölé is emelkedhet, ami súlyos károsodást okozhat a szervezetben.

Mik a hőguta tünetei?

A hőguta kezdeti tünetei könnyen összetéveszthetők más rosszullétekkel, ezért fontos időben felismerni őket.

Figyelmeztető jelek lehetnek:

  • hirtelen jelentkező kimerültség,
  • fejfájás,
  • bizonytalan szédülés,
  • hányinger,
  • hányás,
  • eszméletvesztés.

Súlyos esetben a szervezet hőszabályozása teljesen összeomolhat, a vérkeringés és a véralvadás is károsodhat, ami akár többszervi elégtelenséghez is vezethet.

Mit kell tenni hőguta gyanúja esetén?

A hőguta minden esetben sürgősségi állapot, ezért haladéktalanul értesíteni kell a mentőket.

A segítség megérkezéséig:

  • vigyük az érintettet árnyékos vagy hűvös helyre,
  • kezdjük meg a test hűtését nedves törölközőkkel vagy törölközőbe csavart jégakkuval,
  • adjunk inni, ha az érintett éber és képes nyelni,
  • eszméletvesztés esetén ne próbáljuk itatni.

Hogyan előzhető meg a napszúrás és a hőguta?

A szakemberek szerint néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető a kockázat.

Érdemes:

  • kerülni a déli órákban a tűző napot,
  • naponta 2–3 liter folyadékot fogyasztani,
  • világos, jól szellőző ruházatot viselni,
  • kalapot vagy széles karimájú sapkát hordani,
  • alkoholfogyasztás helyett vizet vagy ásványvizet választani,
  • gondoskodni a megfelelő szellőzésről és hűtésről.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a magas páratartalom tovább nehezíti a szervezet hőleadását, ezért a párás hőség még nagyobb megterhelést jelenthet, mint a száraz meleg.

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