Elképesztő fordulatot tartogat az univerzum: brutális pénzeső hullik erre a 3 csillagjegyre júliusban

A sikernek nincs egyetlen meghatározása. Nem csupán a bankszámlánkon lévő nullák száma vagy az otthonunk mérete határozza meg. A siker valódi mércéje az a szabadság, hogy a saját feltételeink szerint élhetjük az életünk, és az az érzés, hogy a világegyetem folyamatosan támogat, védelmez és gondoskodik rólunk. Július asztrológiai energiái arra ösztönöznek, hogy őszintén tekintsünk a pénzügyeinkre, de arra is, hogyan hanyagolhattuk el a legmélyebb szenvedélyeinket és vágyainkat. A horoszkóp szerint a világegyetem most kiszakít a megszokott rutinjaidból és a teendőlistáidból, hogy meglásd, valójában milyen érzés lenne a siker az életedben.
Horoszkóp: brutális pénzeső hullik erre a 3 csillagjegyre júliusban
1. Rák
Július 29-én a Nap és a Jupiter együttállásba kerül az Oroszlán jegyében, a vagyon és a pénzügyek életterületén. Ez az együttállás az év egyik legszerencsésebb asztrológiai hatásának számít, és ebben a tűzjegyben minden a bőségről, a gazdagságról és az élet teljes megélésének szenvedélyéről szól. Figyelj oda a júliusban érkező lehetőségekre, Rák!
Váratlan pénzhez juthat, például fizetésemelés, bónusz vagy egyéb pluszbevétel formájában, ami új alapokra helyezheti az anyagi biztonságát a következő időszakban. A Jupiter ugyanis 2027 júliusáig a pénzügyi életterületét érinti, ami azt jelenti, hogy évtizedek óta a legsikeresebb időszakodba léphet. Bár ez magasabb fizetést és akár egy kedvezőbb anyagi helyzetet is hozhat, a lényeg nem csupán a pénzről szól, hanem arról is, hogy képes legyen igazán élvezni az életet.
Az Oroszlán bátran és szenvedélyesen él. Szereti az élet finomabb örömeit, de az Oroszlán számára a pénz legfontosabb értéke az, hogy lehetővé teszi az élet teljes megélését. Erre érdemes összpontosítanod és ebbe érdemes befektetned. És ügyeljünk arra is, hogy ne töltsük az egész hónapot az íróasztal mögé láncolva!
2. Bak
Július 26-án az Északi Holdcsomópont a Vízöntő jegyébe lép, és ezzel egy olyan időszak kezdődik, amely 2028-ig tartó pénzügyi növekedést hozhat az életébe. Ez arra ösztönzi, hogy újragondolja, mit jelent az ön számára az anyagi siker, miközben új bevételi forrásokat fedez fel, és együttműködések, partnerségek révén épít vagyont.
Nem folytathatja tovább ugyanúgy a dolgokat, mint eddig, és nem várhatja, hogy ugyanazok az eredmények szülessenek, mint a múltban. Ez a végső hívás a fejlődésre, amelyet nem hagyhat figyelmen kívül – különösen azért, mert július 29-én a Telihold az Északi Holdcsomóponttal együtt áll a Vízöntő jegyében. Ez egy meghatározó pillanat, amely arra ösztönöz, hogy továbblépjen az életében.
Úgy vonzhat be pénzügyi sikert, ha új végkifejletet képzel el a saját története számára, és megszabadul a karrierrel és a sikerrel kapcsolatos hagyományos korlátoktól. Tegye hatékonyabbá a pénzét úgy, hogy passzív jövedelemforrások kialakításába fektet, és elgondolkodik azon, hogy valójában mivel szeretne foglalkozni. Nem csupán arról van szó, hogy gazdaggá váljon, hanem arról is, hogy tudja: az életcélját is megéli.
3. Halak
Július 7-én a Neptunusz megkezdi hátráló (retrográd) mozgását a Kos jegyében, majd nem sokkal később, július 26-án a Szaturnusz is retrográd mozgásba vált. Ez a két bolygó egy olyan folyamat része, amely az önértékelése és az anyagi gyarapodása megújulását szolgálja, és decemberben zárul le, amikor mindkét bolygó ismét előrehaladó mozgásba lép.
Ez egy rendkívül fontos időszak ahhoz, hogy felismerje a saját értékét, és olyan dolgokba fektessen energiát, amelyek valóban a legtöbb értéket adják az életéhet. Mielőtt pénzügyi sikert vonzhatna be, először tisztában kell lennie azzal, hogy mire van igazán szüksége. A Neptunusz és a Szaturnusz retrográd időszaka arra hív, hogy felismerje, hol becsüli alá önmagát, vagy hol hagyta, hogy a félelem irányítsa a döntéseit.
Ahelyett, hogy úgy tekintene a pénzre, mint ami meghatározza, hogy ki ön és mire érdemes, próbálja megfordítani ezt a nézőpontot. Az anyagi jóléte akkor fog növekedni, ha elhiszi, hogy méltó rá – nem azért, hogy bármit megvehessen, amit csak szeretne, hanem azért, hogy úgy érezhesse: az élete összhangban van mindazzal, amit mindig is megérdemelt – írja a Your Tango.