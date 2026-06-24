Hőségriadó: hazánkban is beválhat az egyiptomi önhűtési módszer

Forró napok várnak ránk a héten! Az országos tisztifőorvos a HungaroMet időjárási előrejelzései alapján június 27-től 30-ig harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Az extrém meleg fizikailag és mentálisan is megterhelheti a szervezetünket, ezért a hatóságok arra kérik az embereket, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek magukra és embertársaikra. A figyelmeztetés apropóján utánajártunk, milyen házi praktikák segítségével hűthetjük le a testünket a hőségriadó idején. Íme az 5 legjobb tipp a kánikula ellen!
Így tudjuk lehűteni magunkat a hőségriadó idején
Sok embernek a klíma nyújtja az egyetlen megoldást kánikula idején. Mit tehetünk azonban akkor, ha nem rendelkezünk légkondicionálóval? Ebben nyújt segítséget a következő 5 tipp, amely segítségével rengeteget tehetünk a közérzetünkért a nagy melegben.
1. A pulzuspontok lehűtése
Habár a hőmérsékletet nem tudjuk egy csettintéssel lehűteni, rengeteget tehetünk azért, hogy jobban érezzük magunkat. Ehhez nem kell mást tennünk, mint hideg, nedves törölközőt helyeznünk a pulzuspontjainkra. Ilyenek találhatók a csuklónkon, a tarkónkon és a hajlatainkban. Ezeken a területeken vékonyabb a bőrünk és az ereink a felszínhez közel találhatók. Igazi felüdülés lesz, ha ezeket a pontokat lehűtjük.
2. Az arab módszer
A közel-keletiek évezredek óta hatékonyan küzdenek a nagy meleggel. Nem véletlen, hogy számtalan olyan praktikájuk van, amellyel lehűthetik a szervezetüket. Ilyen például a meleg tea fogyasztása, amely során a nyelvünk és az emésztőrendszerünk üzenetet küld a testünknek, hogy aktiválja az izzadságmirigyeket és kezdje meg a hőleadást. Fokozottabb verejtékezés során az izzadság párolgása hőt von el a szervezettől, így kevésbé érezzük forrónak a levegőt. Hogy a hatást maximalizáljuk, hordjunk laza szövésű ruhákat.
3. Az egyiptomi módszer
Ha már az arab országokról írunk, akkor nem mehetünk el szó nélkül az egyiptomi praktika mellett sem. Ennek a lényege, hogy lefekvés előtt enyhén nedvesítsük be a lepedőt vagy az ágyneműt. A módszer a párolgás természetes hűtő hatására épül. A környezetből hő vonódik el, ami kellemes hőérzetet teremt az ágyban. Fontos azonban, hogy ne vizezzük be túlságosan az ágyneműt.
4. Készíthetünk házi klímát
Talán ez a legegyszerűbb és leghatékonyabb módszer arra, hogy néhány fokkal kellemesebbé tegyük a hálószobánkat. Ehhez egy tálba vizes palackokat vagy jeget kell tennünk, majd a tálat egy ventilátor elé helyeznünk. A szobában így hűvös levegő fog keringeni.
5. Hideg vizes lavor
Úgy érezzük, hogy semmi sem segít és szinte rögtön felgyulladunk? Ekkor kell egy lavorba hideg – de semmiképpen sem jeges – vizet töltenünk, majd 15 percig bokáig beáztatnunk a lábainkat.
Mit ne tegyünk hőségriadó esetén?
Kerüljük el a kiszáradást, rendszeresen fogyasszunk folyadékot, valamint 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon. Ha szédülést, zavartságot, vagy erős fejfájást, hányingert tapasztalunk, az hőguta vagy napszúrás tünete is lehet. Ilyenkor érdemes felkeresnünk a háziorvosunkat.
Sokan azt gondolják, hogy a lefekvés előtti hideg zuhany segítheti az alvást, ez azonban egy népszerű tévhit. A Mirror alvásszakértője, Sammy Margo szerint a hideg zuhanytól csak éberebbé válik az ember, és ez bezavarhat a test természetes lassulási folyamatába, ami megelőzi az alvást. Ráadásul a meleg hálószobát csak még forróbbnak érezhetjük a hideg vizes tusolás után. A szakértő szerint inkább fokozatosan hűtsük a vizet, a zuhanyzást pedig langyos vízzel fejezzük be. Ezzel sokkal többet tehetünk a pihentető alvásért.