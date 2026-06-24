Hőségriadó: hazánkban is beválhat az egyiptomi önhűtési módszer

Forró napok várnak ránk a héten! Az országos tisztifőorvos a HungaroMet időjárási előrejelzései alapján június 27-től 30-ig harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Az extrém meleg fizikailag és mentálisan is megterhelheti a szervezetünket, ezért a hatóságok arra kérik az embereket, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek magukra és embertársaikra. A figyelmeztetés apropóján utánajártunk, milyen házi praktikák segítségével hűthetjük le a testünket a hőségriadó idején. Íme az 5 legjobb tipp a kánikula ellen!

Hőségriadó idején minden tanács jól jön, ha szeretnénk egy kicsit felfrissülni. Fotó: Unsplash

Így tudjuk lehűteni magunkat a hőségriadó idején

Sok embernek a klíma nyújtja az egyetlen megoldást kánikula idején. Mit tehetünk azonban akkor, ha nem rendelkezünk légkondicionálóval? Ebben nyújt segítséget a következő 5 tipp, amely segítségével rengeteget tehetünk a közérzetünkért a nagy melegben.

1. A pulzuspontok lehűtése

Habár a hőmérsékletet nem tudjuk egy csettintéssel lehűteni, rengeteget tehetünk azért, hogy jobban érezzük magunkat. Ehhez nem kell mást tennünk, mint hideg, nedves törölközőt helyeznünk a pulzuspontjainkra. Ilyenek találhatók a csuklónkon, a tarkónkon és a hajlatainkban. Ezeken a területeken vékonyabb a bőrünk és az ereink a felszínhez közel találhatók. Igazi felüdülés lesz, ha ezeket a pontokat lehűtjük.

2. Az arab módszer

A közel-keletiek évezredek óta hatékonyan küzdenek a nagy meleggel. Nem véletlen, hogy számtalan olyan praktikájuk van, amellyel lehűthetik a szervezetüket. Ilyen például a meleg tea fogyasztása, amely során a nyelvünk és az emésztőrendszerünk üzenetet küld a testünknek, hogy aktiválja az izzadságmirigyeket és kezdje meg a hőleadást. Fokozottabb verejtékezés során az izzadság párolgása hőt von el a szervezettől, így kevésbé érezzük forrónak a levegőt. Hogy a hatást maximalizáljuk, hordjunk laza szövésű ruhákat.

3. Az egyiptomi módszer

Ha már az arab országokról írunk, akkor nem mehetünk el szó nélkül az egyiptomi praktika mellett sem. Ennek a lényege, hogy lefekvés előtt enyhén nedvesítsük be a lepedőt vagy az ágyneműt. A módszer a párolgás természetes hűtő hatására épül. A környezetből hő vonódik el, ami kellemes hőérzetet teremt az ágyban. Fontos azonban, hogy ne vizezzük be túlságosan az ágyneműt.