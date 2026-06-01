103 éves koráig aktív maradt: a világ legidősebb praktizáló orvosa elárulta a hosszú élet titkát

Dr. Howard Tucker több mint egy évszázadon át bizonyította, hogy az aktív életmód és a kíváncsiság valóban sokat számít. A világ legidősebb praktizáló orvosa szerint a hosszú élet titka nem a szélsőségekben, hanem a mértékletességben, a tanulásban és az emberi kapcsolatokban rejlik.
Mi volt a hosszú élet titka dr. Howard Tucker szerint?
Sokan keresik a hosszú élet receptjét különleges diétákban, szigorú edzéstervekben vagy drága táplálékkiegészítőkben. Dr. Howard Tucker szerint azonban a valódi titok jóval egyszerűbb. Az amerikai neurológus több mint hetvenöt éven át dolgozott orvosként, 100 éves koráig praktizált, és 103 évesen is aktív, szellemileg friss életet élt. A Guinness Rekordok Könyve a világ legidősebb praktizáló orvosaként tartotta számon. 2025 decemberében, 103 éves korában hunyt el.
Életútja önmagában is rendkívüli volt. A második világháború idején az amerikai haditengerészetnél szolgált, majd neurológusként dolgozott évtizedeken át. A koreai háború alatt az atlanti flotta neurológiai vezetője volt, később pedig még jogi diplomát is szerzett: 67 évesen tette le az ügyvédi vizsgát. A Covid–19-járvány idején, közel százévesen is részt vett a betegek ellátásában. Szerinte azonban nem a kivételes karrier volt a hosszú élet kulcsa, hanem néhány egyszerű alapelv következetes betartása.
1. Az aktív elme fiatalon tart
Dr. Tucker úgy gondolta, az agy ugyanúgy működik, mint az izmok: ha nem használjuk, fokozatosan leépül. Ezért egész életében tudatosan kereste az új kihívásokat, a tanulási lehetőségeket és azokat a tevékenységeket, amelyek gondolkodásra ösztönözték.
Nemcsak orvosként dolgozott hosszú időn át, hanem időskorában is új dolgokat tanult. Hatvanéves kora után jogi egyetemre iratkozott be, később pedig a közösségi média világát is megismerte. TikTok-videói fiatalok millióihoz jutottak el, miközben egyetemen tanított és szakértőként dolgozott tovább.
Szerinte a szellemi aktivitás nem feltétlenül jelent karriert vagy teljes munkaidős munkát. Ugyanolyan fontos lehet az olvasás, a rejtvényfejtés, egy új hobbi, az önkénteskedés vagy egyszerűen a kíváncsiság megőrzése.
„Ha nem használod az agyadat, el fogod veszíteni” – vallotta.
2. A harag és a stressz rombolja az egészséget
Bár sokan az étrendről vagy a testmozgásról kérdezték, dr. Tucker szerint a lelkiállapot legalább ilyen fontos szerepet játszik a hosszú életben.
Úgy vélte, a gyűlölet, a tartós harag, az irigység és a stressz nemcsak mentálisan, hanem fizikailag is károsítják a szervezetet. Emelik a vérnyomást, fokozzák a stresszhormonok termelődését, és növelik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Nem azt mondta, hogy minden sérelmet el kell felejteni, hanem azt, hogy a keserűség nem veheti át az irányítást az ember élete felett. Inkább a kapcsolatokra, a humorra, a kíváncsiságra és az örömforrásokra érdemes koncentrálni.
A National Geographicnak egyszer így fogalmazott: „Legyenek olyan barátaid, akik inspirálnak. Olvass, tanulj, és tartsd fenn a lelkesedésedet az élet iránt.”
3. Az életet élvezni kell, de mértékkel
Dr. Tucker nem hitt a szélsőségekben. Nem követett divatdiétákat, és nem gondolta, hogy az önmegtartóztatás önmagában egészségesebbé teszi az embert.
Étrendjét a mértékletesség jellemezte: sok zöldséget, gyümölcsöt és sovány húst fogyasztott, de időnként egy martinit vagy egy jó vacsorát is megengedett magának. Feleségével, Sue-val – akivel 68 évig éltek házasságban – a kiegyensúlyozott életmódot tartották a legfontosabbnak.
A mozgás szintén mindennapjai része maradt. Korábban rendszeresen úszott és kocogott, idősebb korában pedig futópadozott, sőt családjával hótalpas túrákra is eljárt. Szerinte már napi 15 perc séta is sokat számíthat az egészség megőrzésében.
„A kulcs mindenben a mértékletesség, és a fizikailag, szellemileg is aktív élet” – mondta.
A hosszú élet valódi titka
„Dr. Howard Tucker szerint nincs csodaszer, amely garantálja a hosszú életet. A genetika természetesen számít – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy öccse is elérte a 100 éves kort –, de legalább ennyire fontos a kíváncsiság, a célok megtartása, az emberi kapcsolatok ápolása, a humor és az aktív életmód.”
103 év tapasztalata alapján úgy vélte: az élet értelmét nem az évek száma adja, hanem az, hogy az ember mennyire marad nyitott, érdeklődő és jelen a világban.
Talán éppen ez volt az ő valódi titka.