103 éves koráig aktív maradt: a világ legidősebb praktizáló orvosa elárulta a hosszú élet titkát

Dr. Howard Tucker több mint egy évszázadon át bizonyította, hogy az aktív életmód és a kíváncsiság valóban sokat számít. A világ legidősebb praktizáló orvosa szerint a hosszú élet titka nem a szélsőségekben, hanem a mértékletességben, a tanulásban és az emberi kapcsolatokban rejlik.

Mi volt a hosszú élet titka dr. Howard Tucker szerint?

Sokan keresik a hosszú élet receptjét különleges diétákban, szigorú edzéstervekben vagy drága táplálékkiegészítőkben. Dr. Howard Tucker szerint azonban a valódi titok jóval egyszerűbb. Az amerikai neurológus több mint hetvenöt éven át dolgozott orvosként, 100 éves koráig praktizált, és 103 évesen is aktív, szellemileg friss életet élt. A Guinness Rekordok Könyve a világ legidősebb praktizáló orvosaként tartotta számon. 2025 decemberében, 103 éves korában hunyt el.

Életútja önmagában is rendkívüli volt. A második világháború idején az amerikai haditengerészetnél szolgált, majd neurológusként dolgozott évtizedeken át. A koreai háború alatt az atlanti flotta neurológiai vezetője volt, később pedig még jogi diplomát is szerzett: 67 évesen tette le az ügyvédi vizsgát. A Covid–19-járvány idején, közel százévesen is részt vett a betegek ellátásában. Szerinte azonban nem a kivételes karrier volt a hosszú élet kulcsa, hanem néhány egyszerű alapelv következetes betartása.

Az önmegtartóztatás önmagában nem elegendő: a sok zöldség, gyümölcs és sovány húst fogyasztása támogatja a szervezet egészséges működését

1. Az aktív elme fiatalon tart

Dr. Tucker úgy gondolta, az agy ugyanúgy működik, mint az izmok: ha nem használjuk, fokozatosan leépül. Ezért egész életében tudatosan kereste az új kihívásokat, a tanulási lehetőségeket és azokat a tevékenységeket, amelyek gondolkodásra ösztönözték.

Nemcsak orvosként dolgozott hosszú időn át, hanem időskorában is új dolgokat tanult. Hatvanéves kora után jogi egyetemre iratkozott be, később pedig a közösségi média világát is megismerte. TikTok-videói fiatalok millióihoz jutottak el, miközben egyetemen tanított és szakértőként dolgozott tovább.

Szerinte a szellemi aktivitás nem feltétlenül jelent karriert vagy teljes munkaidős munkát. Ugyanolyan fontos lehet az olvasás, a rejtvényfejtés, egy új hobbi, az önkénteskedés vagy egyszerűen a kíváncsiság megőrzése.

„Ha nem használod az agyadat, el fogod veszíteni” – vallotta.