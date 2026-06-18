Ez a húsfajta rengeteget árthat a szívnek a kardiológusok szerint

A probléma elsősorban nem magával az állati eredetű élelmiszerekkel van, hanem annak fogyasztási mennyiségével és típusával. Habár a hús kiváló minőségű fehérjét, vasat és számos fontos vitamint tartalmaz, kutatások szerint a nagy mennyiségű vörös és feldolgozott hús fogyasztása növelheti a szívroham, a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, egyes daganatok és más krónikus betegségek kialakulásának kockázatát.

Hús és szívbetegség szorosan összefügghet a kardiológusok szerint

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A kardiológusok szerint a szív számára ez a hús a legveszélyesebb

Egyértelműen a zsíros vörös húsok és a feldolgozott húskészítmények. Ezek ugyanis tele vannak telített zsírokkal, amelyek emelik a rossz koleszterin szintjét, ami aztán idővel hozzájárulhat az érelmeszesedéshez, a szívrohamhoz és a stroke kialakulásához. A felvágottak, kolbászok, virslik ráadásul nagy mennyiségű sót, valamint nitrátokat és nitriteket tartalmazhatnak, amelyek tovább növelik a szívbetegségek és bizonyos daganatok kockázatát.

Nem minden hús egyformán káros

Természetesen léteznek olyan húsfajták, amelyeket mértékkel ugyan, de biztonsággal ehetünk. Ilyenek a soványabb húsok, például a csirke vagy a pulyka, valamint a halféleségek. A lazac, a makréla, a hering és más zsíros halak a mediterrán étrendbe is beilleszthetők, omega–3 zsírsavakban gazdagok, amelyek bizonyítottan támogatják a szív egészségét és csökkenthetik a gyulladásos folyamatokat. Heti 2 adag hal fogyasztásával már sokat tehetünk szívünk kondíciójának megőrzéséért.

A húsok elkészítés módja sem mindegy

A bő olajban sütés, a panírozás vagy a túlzott grillezés kedvezőtlen hatású lehet. Sokkal egészségesebb alternatívának számít a párolás, a sütőben sütés vagy a lassú főzés.

Ha lehet, inkább párolva fogyasszuk a sovány húsokat

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A húsban található karnitin a fő bűnös

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a vörös hús kedvezőtlen hatása részben a bélflórán keresztül érvényesül. A húsban található karnitin lebontásakor keletkező TMAO nevű vegyület összefüggésbe hozható az érelmeszesedés fokozott kockázatával. A szakemberek szerint nem feltétlenül kell teljesen lemondani a húsról. Amikre viszont kötelező figyelni, az a

mértékletesség,

a megfelelő húsfajták kiválasztása

és a növényi eredetű élelmiszerek arányának növelése.

