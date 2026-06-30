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életmód

Ezekkel a hűsítő ételekkel a legnagyobb forróságot is átvészelheti

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Hűsítő ételek, mint szeletelt uborka fogyasztása
Fotó: Getty
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A klímán és a langyos zuhanyon túl belsőleg is hűthetjük magunkat. Cikkünkben megmutatjuk, milyen hűsítő ételek segíthetnek átvészelni a hőségriadót!
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életmódétel italnyárhőségriadóhűsítő limonádé

A kánikulában, hőségriadó idején a szervezetünk gőzerővel dolgozik azon, hogy fenntartsa a megfelelő testhőmérsékletet. A folyamatos izzadással ugyanakkor rengeteg folyadékot és fontos ásványi anyagokat veszítünk, ezért ilyenkor muszáj még tudatosabban odafigyelnünk a folyadék- és tápanyagpótlásra. Egyes hűsítő ételek segíthetnek a testünknek megküzdeni az extrém hőmérséklettel. Íme 5+1 étel és ital, amellyel könnyebb átvészelni a hőséget!

Hűsítő ételeket és italokat fogyasztó fiatal nő vízivás közben
A nyári melegben gyorsan megkönnyebbülést hozhatnak a hűsítő ételek és italok
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Nyári hűsítő ételek és italok a forró napokra

1. Kókuszvíz

A kókuszvíz természetes elektrolitokat – például káliumot és nátriumot – tartalmaz, amelyek szuperül pótolják az izzadás során elveszített ásványi anyagokat. A hűsítő ital a hőségriadó alatt vagy sportolás után tökéletes választás.

Kókuszvíz
A kókuszvíz különösen jól hidratál
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

2. Joghurtok

A probiotikumokat tartalmazó joghurtok és kefirek hűsítenek, frissítenek és könnyen emészthető tápanyagokban gazdagok. Hidegen fogyasztva kifejezetten jól esnek a kánikulában, ráadásul sok-sok értékes fehérjét és kalciumot is tartalmaznak.

Joghurtok
A joghurtok természetes probiotikumok, és értékes tápanyagok találhatók bennük
Fotó: shutterstock / Shutterstock

3. Menta

A menta, hűsítő érzetet keltve a szánkban, az elviselhetetlen hőségben is képes javítani a közérzetünkön. Hatékony praktika a forró napokra, ha a frissítő limonádék mellett salátákban, joghurtos mártásokban és öntetekben is felhasználjuk.

Mentalevelek koktélokban
A mentalevelek nemcsak koktélba jók, hanem limonádéba, sőt önmagában fogyasztva is
Fotó: shutterstock / Shutterstock

4. Görögdinnye

A nyári gyümölcs rengeteg jótékony hatással bír. Hálás érte a bőrünk, a hajunk, a vérkeringésünk, és mivel több mint a 90 százaléka víz, segít hidratálni a szervezetet és pótolni a hőségben elvesztett folyadékot. A görögdinnye egy könnyen emészthető, frissítő nasi, amely tökéletes választás a legforróbb napokon is.

Görögdinnye szeletek tányéron
A görögdinnye a nyár legkedveltebb gyümölcse
Fotó: shutterstock / Shutterstock

5. Uborka

Az uborka víztartalma, a görögdinnyéét is meghaladva, közel 95 százalék. Emellett rengeteg rostot tartalmaz, nem terheli meg az emésztést, így kiváló alapanyag lehet egy könnyű nyári salátához, de önmagában fogyasztva is kiváló.

Karikázott kígyóuborka tányéron
Az uborkát előszeretettel fogyasztják a meleg napokon, ugyanis 95 százaléka víz
Fotó: shutterstock / Shutterstock

+1 Limonádé

Egy házi limonádét nemcsak az ízéért érdemes bevetni nyáron. Sokat segít a folyadék- és elektrolitpótlásban is, ha egy fél citrom levét egy pohár hideg vízbe facsarjuk és adunk hozzá egy csipet sót, illetve ízlés szerint egy kevés mézet vagy más folyékony édesítőt. Így készítve a limonádé nemcsak C-vitaminban lesz gazdag, hanem kellemesen hidratál és felfrissít majd.

Limonádé citrommal és mentával
Ha egy kis sót is teszünk a limonádéba, a nátrium-szükségletünket is kielégíthetjük
Fotó: andras_csontos/Shutterstock / Shutterstock

Mit ne igyunk a hőségben?

Fontos hangsúlyozni, hogy bármilyen frissítő ételt, italt is alkalmazunk a szervezetünk hűtésére, a fentiek egyike sem helyettesíteheti a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztást. A nagy hőségben továbbra is a rendszeres folyadékpótlás a legfontosabb feladat. Lehetőleg vizet, ásványvizet fogyasszunk, és amennyire lehet, kerüljük az alkoholt és koffeint tartalmazó italokat.

Egy jól válogatott étrenddel és a folyamatos hidratálással segíthetünk a szervezetünknek a legtöbbet abban, hogy alkalmazkodni tudjon a nyári forrósághoz.

Kattinson a következő videóra, és ellenőrizze, elegendő folyadékot fogyaszt-e:

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