Ezekkel a hűsítő ételekkel a legnagyobb forróságot is átvészelheti

A kánikulában, hőségriadó idején a szervezetünk gőzerővel dolgozik azon, hogy fenntartsa a megfelelő testhőmérsékletet. A folyamatos izzadással ugyanakkor rengeteg folyadékot és fontos ásványi anyagokat veszítünk, ezért ilyenkor muszáj még tudatosabban odafigyelnünk a folyadék- és tápanyagpótlásra. Egyes hűsítő ételek segíthetnek a testünknek megküzdeni az extrém hőmérséklettel. Íme 5+1 étel és ital, amellyel könnyebb átvészelni a hőséget!
Nyári hűsítő ételek és italok a forró napokra
1. Kókuszvíz
A kókuszvíz természetes elektrolitokat – például káliumot és nátriumot – tartalmaz, amelyek szuperül pótolják az izzadás során elveszített ásványi anyagokat. A hűsítő ital a hőségriadó alatt vagy sportolás után tökéletes választás.
2. Joghurtok
A probiotikumokat tartalmazó joghurtok és kefirek hűsítenek, frissítenek és könnyen emészthető tápanyagokban gazdagok. Hidegen fogyasztva kifejezetten jól esnek a kánikulában, ráadásul sok-sok értékes fehérjét és kalciumot is tartalmaznak.
3. Menta
A menta, hűsítő érzetet keltve a szánkban, az elviselhetetlen hőségben is képes javítani a közérzetünkön. Hatékony praktika a forró napokra, ha a frissítő limonádék mellett salátákban, joghurtos mártásokban és öntetekben is felhasználjuk.
4. Görögdinnye
A nyári gyümölcs rengeteg jótékony hatással bír. Hálás érte a bőrünk, a hajunk, a vérkeringésünk, és mivel több mint a 90 százaléka víz, segít hidratálni a szervezetet és pótolni a hőségben elvesztett folyadékot. A görögdinnye egy könnyen emészthető, frissítő nasi, amely tökéletes választás a legforróbb napokon is.
5. Uborka
Az uborka víztartalma, a görögdinnyéét is meghaladva, közel 95 százalék. Emellett rengeteg rostot tartalmaz, nem terheli meg az emésztést, így kiváló alapanyag lehet egy könnyű nyári salátához, de önmagában fogyasztva is kiváló.
+1 Limonádé
Egy házi limonádét nemcsak az ízéért érdemes bevetni nyáron. Sokat segít a folyadék- és elektrolitpótlásban is, ha egy fél citrom levét egy pohár hideg vízbe facsarjuk és adunk hozzá egy csipet sót, illetve ízlés szerint egy kevés mézet vagy más folyékony édesítőt. Így készítve a limonádé nemcsak C-vitaminban lesz gazdag, hanem kellemesen hidratál és felfrissít majd.
Mit ne igyunk a hőségben?
Fontos hangsúlyozni, hogy bármilyen frissítő ételt, italt is alkalmazunk a szervezetünk hűtésére, a fentiek egyike sem helyettesíteheti a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztást. A nagy hőségben továbbra is a rendszeres folyadékpótlás a legfontosabb feladat. Lehetőleg vizet, ásványvizet fogyasszunk, és amennyire lehet, kerüljük az alkoholt és koffeint tartalmazó italokat.
Egy jól válogatott étrenddel és a folyamatos hidratálással segíthetünk a szervezetünknek a legtöbbet abban, hogy alkalmazkodni tudjon a nyári forrósághoz.
Kattinson a következő videóra, és ellenőrizze, elegendő folyadékot fogyaszt-e: