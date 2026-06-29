Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
betegség

A vakációk megkeserítője: a rémes nyári influenza

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Évről évre sokunk kénytelen megélni azokat a kínzó tüneteket, amelyek a strandszezon közepén vagy a régóta várt pihenés első napjaiban jelennek meg. Ez azonban nem a balszerencse műve, sokkal inkább a nyári szokásaink következménye.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betegségfertőzéspanaszinfluenzatünetek

A legtöbben a téli hónapokhoz kötjük ezt a kellemetlen betegséget, de egyáltalán nem ritka, hogy a meleg hónapokban is szembe kell néznünk vele. Ez a nyári fertőzés azonban nem ugyanaz, mint a klasszikus influenza, mégis hasonló tünetekkel keserítheti meg a legjobban várt heteket.

Feeling sick. Close up portrait young adult man in glasses fallen ill with cold flu influenza virus suffer from spring pollen allergy attack sneeze cough cover nose mouth with hygienic paper napkin
A vakációk megkeserítője: a rémes nyári influenza / Fotó: fizkes / Shutterstock

Mit takar a megtévesztő nyári influenza elnevezés?

Nem egyetlen, hanem többféle vírusfertőzésről van szó, amelyeknek közös jellemzője, hogy a nyári hónapokban nagy eséllyel képesek minket ágynak dönteni. Az influenzához hasonló panaszokért elsősorban a légúti vagy emésztőrendszeri entero- vagy adenovírusok a felelősek, amelyek például a kéz-láb-száj betegséget, náthát, torokgyulladást vagy hasmenést okozzák. Ezek a kórokozók cseppfertőzéssel és orálisan terjednek, a szervezetbe tehát a száj, az orr, a torok vagy a bélrendszer nyálkahártyáján keresztül jutnak be. Emiatt rendkívül változatos tüneteket okozhatnak, és nemcsak a légutakat, hanem az emésztőrendszert vagy akár a bőrt is érinthetik. Így fordulhat elő, hogy két ember ugyanattól a vírustól teljesen eltérő panaszokat tapasztalhat. A legtöbb ilyen influenzaszerű fertőzés magától gyógyul, amihez elegendő a pihenés, a folyadékpótlás, valamint a tünetek enyhítése. Érdemes azonban tudni, hogy pár nappal a tünetek megjelenése előtt és azok elmúlása után is képesek másokat megbetegíteni. Éppen ezért nem érdemes félvállról venni az alapvető higiéniás szabályok betartását, még a teljes kikapcsolódás alatt sem.

 

Mire számíthatunk, ha elkaptuk?

A nyári influenza tünetei nagyon hasonlíthatnak a téli légúti megbetegedés esetén tapasztaltakra. Ráadásul nagyon könnyű összekeverni őket más fertőzésekkel, de akár egy erősebb megfázással is. A legtöbb esetben a panaszok néhány nap elteltével enyhülni kezdenek, és 7-10 napon belül teljesen megszűnnek. A legyengült immunrendszerű emberek, az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegségekkel küzdők azonban nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Náluk súlyosabb lefolyásra is számítani lehet. Bár ezek a típusú kórokozók ritkán okoznak komoly szövődményeket, egy rosszul időzített fertőzés könnyen keresztülhúzhatja a vakációs terveinket. A legjobb tehát, amit tehetünk, hogy nem bagatellizáljuk el a tüneteket, figyelünk a szervezetünk jelzéseire, és ha szükséges, időben orvoshoz fordulunk. Így nagyobb eséllyel térhetünk vissza minél előbb a strandoláshoz, a fesztiválokhoz és mindahhoz, amiért annyira vártuk a nyarat.

 

Nyaralás alatt gyakoribb

Egyrészt dühítő, másrészt egyáltalán nem meglepő, hogy a nyári influenza sok esetben épp a szabadság idején betegít meg minket. Ennek egyik magyarázata a stressz és az immunrendszer kapcsolata. A hosszú hónapokig tartó feszített tempó után a szervezet védekezőképessége átmenetileg gyengülhet. Emellett a kinti hőség és a légkondicionált helyiségek közti nagy hőmérséklet-különbség is kedvezhet a fertőzéseknek. A vakáció során ráadásul gyakran tartózkodunk zsúfolt helyeken – repülőtereken, tömegközlekedési eszközökön, szállodákban vagy szórakozóhelyeken –, ahol a kórokozók könnyebben terjedhetnek emberről emberre. Nyaralás alatt általában több időt töltünk a szabadban is. A kirándulásokon, strandokon vagy erdei programokon nagyobb eséllyel találkozhatunk szúnyogokkal és kullancsokkal, az általuk terjesztett betegségek pedig szintén okozhatnak influenzaszerű tüneteket. Ezekre a fertőzésekre általában jellemző a láz, a fejfájás, az izom- és ízületi fájdalmak vagy az általános rossz közérzetet ám, nem feltétlenül járnak légúti panaszokkal. Fontos azonban, hogy amennyiben a lázhoz kiütés is társul, vagy kullancscsípésre gyanakszunk, forduljunk mielőbb orvoshoz.

 

Mit tehetünk a megelőzésért?

A nyári vírusok ellen nincs védőoltás, és speciális gyógyszer sem áll rendelkezésre, ezért a megelőzésnek különösen nagy szerepe van. Érdemes fokozottan odafigyelnünk a kézhigiéniára: különösen fontos a kézmosás étkezések előtt és a mosdó használata után. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a gyümölcsöket, zöldségeket. Külföldi utazások során célszerű megbízható helyen, jól átsütött, frissen elkészített ételeket választani, valamint palackozott vizet inni. Bizonyos országokban még a jégkockákkal is érdemes óvatosnak lennünk, mert a kórokozók azokban is túlélhetnek. Mivel bizonyos fertőzések köhögéssel és tüsszentéssel terjednek, a hosszabb repülő- vagy vonatúton ajánlott szájmaszkot viselni. Az immunrendszerünknek is szüksége van támogatásra. A megfelelő alvás, a bőséges folyadékbevitel, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a túlzott stressz csökkentése mind hozzájárulhat ahhoz, hogy kevésbé legyünk fogékonyak a betegségekre.

 

Ne keverjük össze az allergiával

Nyáron különösen nehéz eldönteni, hogy egy egyszerű meghűlésről, túlérzékenységről vagy valamilyen vírusfertőzésről van-e szó. Az allergiára inkább a tüsszögés, az orrviszketés, a könnyezés és a vizes orrfolyás jellemző, láz és izomfájdalom nélkül. A közönséges megfázás általában enyhébb lefolyású, és ritkán okoz magas lázat vagy erős levertséget. A nyári influenzaszerű megbetegedések ezzel szemben gyakran hirtelen kezdődnek, és az egész testet érintő panaszokkal, magasabb lázzal és a jelentős fáradtsággal járnak. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a COVID-19 fertőzés ma is jelen van, tünetei pedig sokszor szinte megkülönböztethetetlenek az influenzáétól. A koronavírus esetében gyakran fokozatosan jelennek meg a panaszok, és előfordulhat íz- vagy szaglásvesztés is.

Gyakori tünetek:

· láz vagy hőemelkedés

· hidegrázás

· torokfájás

· köhögés

· orrdugulás vagy orrfolyás

· fejfájás

· izom- és ízületi fájdalmak

· fáradtság, levertség

· émelygés, hányás

· hasmenés

· általános gyengeség

 

Forduljunk orvoshoz, ha:

· három nap után sem tapasztalunk javulást,

· a tünetek rosszabbodnak,

· 38,5 fok feletti láz jelentkezik,

· nehézlégzés vagy mellkasi fájdalom lép fel,

· súlyos hányás vagy hasmenés kezdődik,

· a lázzal együtt kiütések jelennek meg,

· javulást követően a tünetek hirtelen visszatérnek,

· erős gyengeséget vagy zavartságot tapasztalunk,

· tíz napnál tovább tart a betegség.

(Fanny)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!