A legtöbben a téli hónapokhoz kötjük ezt a kellemetlen betegséget, de egyáltalán nem ritka, hogy a meleg hónapokban is szembe kell néznünk vele. Ez a nyári fertőzés azonban nem ugyanaz, mint a klasszikus influenza, mégis hasonló tünetekkel keserítheti meg a legjobban várt heteket.

A vakációk megkeserítője: a rémes nyári influenza / Fotó: fizkes / Shutterstock

Mit takar a megtévesztő nyári influenza elnevezés?

Nem egyetlen, hanem többféle vírusfertőzésről van szó, amelyeknek közös jellemzője, hogy a nyári hónapokban nagy eséllyel képesek minket ágynak dönteni. Az influenzához hasonló panaszokért elsősorban a légúti vagy emésztőrendszeri entero- vagy adenovírusok a felelősek, amelyek például a kéz-láb-száj betegséget, náthát, torokgyulladást vagy hasmenést okozzák. Ezek a kórokozók cseppfertőzéssel és orálisan terjednek, a szervezetbe tehát a száj, az orr, a torok vagy a bélrendszer nyálkahártyáján keresztül jutnak be. Emiatt rendkívül változatos tüneteket okozhatnak, és nemcsak a légutakat, hanem az emésztőrendszert vagy akár a bőrt is érinthetik. Így fordulhat elő, hogy két ember ugyanattól a vírustól teljesen eltérő panaszokat tapasztalhat. A legtöbb ilyen influenzaszerű fertőzés magától gyógyul, amihez elegendő a pihenés, a folyadékpótlás, valamint a tünetek enyhítése. Érdemes azonban tudni, hogy pár nappal a tünetek megjelenése előtt és azok elmúlása után is képesek másokat megbetegíteni. Éppen ezért nem érdemes félvállról venni az alapvető higiéniás szabályok betartását, még a teljes kikapcsolódás alatt sem.

Mire számíthatunk, ha elkaptuk?

A nyári influenza tünetei nagyon hasonlíthatnak a téli légúti megbetegedés esetén tapasztaltakra. Ráadásul nagyon könnyű összekeverni őket más fertőzésekkel, de akár egy erősebb megfázással is. A legtöbb esetben a panaszok néhány nap elteltével enyhülni kezdenek, és 7-10 napon belül teljesen megszűnnek. A legyengült immunrendszerű emberek, az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegségekkel küzdők azonban nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Náluk súlyosabb lefolyásra is számítani lehet. Bár ezek a típusú kórokozók ritkán okoznak komoly szövődményeket, egy rosszul időzített fertőzés könnyen keresztülhúzhatja a vakációs terveinket. A legjobb tehát, amit tehetünk, hogy nem bagatellizáljuk el a tüneteket, figyelünk a szervezetünk jelzéseire, és ha szükséges, időben orvoshoz fordulunk. Így nagyobb eséllyel térhetünk vissza minél előbb a strandoláshoz, a fesztiválokhoz és mindahhoz, amiért annyira vártuk a nyarat.