Könnyű más tünetekkel összekeverni: így jelez a szervezet, ha támad az inzulinrezisztencia

Az inzulinrezisztenciát (IR)nem véletlenül nevezik a szakértők a cukorbetegség előszobájának. Ez az állapot egy rendkívül alattomos, elhúzódó anyagcserezavar, amely éveken, sőt akár évtizedeken át képes rejtve maradni a szervezetben. A lényege, hogy a hasnyálmirigy által termelt kulcsfontosságú hormon, az inzulin hatékonysága jelentősen gyengül. Emiatt a sejtjeink képtelenné válnak arra, hogy normális mennyiségű hormon jelenlétében felvegyék a vérből a működésükhöz szükséges energiát, azaz a glükózt. Mutatjuk, mikor lehet gyanús, hogy inzulinrezisztencia áll a problémáid mögött!

Az inzulinrezisztencia eleinte megtévesztő tüneteket produkálhat.

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Inzulinrezisztencia esetén így csap be minket a saját testünk

Szervezetünk egy darabig bámulatos, ám kimerítő önvédelmi harcot folytat. Mivel a szövetek érzékelik az energiahiányt, a hasnyálmirigyben található Langerhans-szigetek béta-sejtjei gőzerővel, extra mennyiségben kezdenek inzulint termelni. Ez a túlkompenzálás egy ideig képes fenntartani a látszólagos egyensúlyt. Amíg a hasnyálmirigy bírja a feszített tempót, a szénhidrát-anyagcsere súlyos zavara rejtve marad. A rutin laborvizsgálatok során az éhomi vércukorszint még a teljesen egészségesnek tekinthető 3,9–6,0 mmol/l közötti tartományban mozog. Ám ez az érték csalóka, mert amikor a kompenzáló mechanizmusok végleg kimerülnek, a cukorszint drasztikusan megugrik, és ekkor már a tényleges 2-es típusú cukorbetegséggel kell szembenéznünk.

Inzulinrezisztenciára figyelmeztető jelek

Az inzulinrezisztencia diagnosztizálását nehezíti, hogy a tünetek sokfélék lehetnek, könnyen összetéveszthetők a stresszel vagy a kimerültséggel. Mivel a magas inzulinszint a teljes hormonháztartást képes megbolygatni, nők és férfiak esetében is drasztikus tüneteket produkálhat.

Ebéd utáni kóma, súlyos fáradtság, szédülés vagy hirtelen jelentkező éhségérzet az étkezések után.

Makacs kilók, megmagyarázhatatlan túlsúly, legfőképpen hasi tájékra és teljesen eredménytelen fogyókúrák.

Bőrproblémák, felnőttkori pattanások, zsíros bőr, vagy indokolatlan izzadás.

Alvászavarok, feszültség, krónikus stressz, hirtelen hangulatváltozások vagy depresszió.

Menstruációs zavarok, fokozott szőrösödés, teherbe esési nehézségek vagy diagnosztizált meddőség (mely gyakran a PCOS számlájára írható).

Férfiaknál korai kopaszodás, intenzív hajhullás és merevedési zavarok.

A baj nem jár egyedül

A mindennapi orvosi gyakorlatban az IR-re ritkán derül fény önmagában. Leggyakrabban valamilyen súlyosabb társbetegség kivizsgálása vezet el a valódi okhoz. Az inzulinrezisztencia ugyanis együtt jár a szív- és érrendszeri problémákkal: közvetlenül hozzájárul a magas vérnyomás, a megemelkedett koleszterin- és trigliceridszint kialakulásához, ami drasztikusan növeli a trombózisveszélyt.