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cukorbetegség

Könnyű más tünetekkel összekeverni: így jelez a szervezet, ha támad az inzulinrezisztencia

1 órája
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Rengetegen szenvednek tőle anélkül, hogy tudnának róla. Makacs túlsúly, állandó délutáni fáradtság, sikertelen fogyókúrák és meddőségi problémák – a háttérben sokszor egyazon láthatatlan ellenség, az inzulinrezisztencia áll. Ha nem lépünk időben, egyenes út vezet a cukorbetegséghez!
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cukorbetegségbetegséginzulinrezisztencia

Az inzulinrezisztenciát (IR)nem véletlenül nevezik a szakértők a cukorbetegség előszobájának. Ez az állapot egy rendkívül alattomos, elhúzódó anyagcserezavar, amely éveken, sőt akár évtizedeken át képes rejtve maradni a szervezetben. A lényege, hogy a hasnyálmirigy által termelt kulcsfontosságú hormon, az inzulin hatékonysága jelentősen gyengül. Emiatt a sejtjeink képtelenné válnak arra, hogy normális mennyiségű hormon jelenlétében felvegyék a vérből a működésükhöz szükséges energiát, azaz a glükózt. Mutatjuk, mikor lehet gyanús, hogy inzulinrezisztencia áll a problémáid mögött!

inzulinrezisztenia vizsgálatot végez egy orvos egy betegen
Az inzulinrezisztencia eleinte megtévesztő tüneteket produkálhat. 
Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Inzulinrezisztencia esetén így csap be minket a saját testünk

Szervezetünk egy darabig bámulatos, ám kimerítő önvédelmi harcot folytat. Mivel a szövetek érzékelik az energiahiányt, a hasnyálmirigyben található Langerhans-szigetek béta-sejtjei gőzerővel, extra mennyiségben kezdenek inzulint termelni. Ez a túlkompenzálás egy ideig képes fenntartani a látszólagos egyensúlyt. Amíg a hasnyálmirigy bírja a feszített tempót, a szénhidrát-anyagcsere súlyos zavara rejtve marad. A rutin laborvizsgálatok során az éhomi vércukorszint még a teljesen egészségesnek tekinthető 3,9–6,0 mmol/l közötti tartományban mozog. Ám ez az érték csalóka, mert amikor a kompenzáló mechanizmusok végleg kimerülnek, a cukorszint drasztikusan megugrik, és ekkor már a tényleges 2-es típusú cukorbetegséggel kell szembenéznünk.

Inzulinrezisztenciára figyelmeztető jelek

Az inzulinrezisztencia diagnosztizálását nehezíti, hogy a tünetek sokfélék lehetnek, könnyen összetéveszthetők a stresszel vagy a kimerültséggel. Mivel a magas inzulinszint a teljes hormonháztartást képes megbolygatni, nők és férfiak esetében is drasztikus tüneteket produkálhat.

  • Ebéd utáni kóma, súlyos fáradtság, szédülés vagy hirtelen jelentkező éhségérzet az étkezések után.
  • Makacs kilók, megmagyarázhatatlan túlsúly, legfőképpen hasi tájékra és teljesen eredménytelen fogyókúrák.
  • Bőrproblémák, felnőttkori pattanások, zsíros bőr, vagy indokolatlan izzadás.
  • Alvászavarok, feszültség, krónikus stressz, hirtelen hangulatváltozások vagy depresszió.
  • Menstruációs zavarok, fokozott szőrösödés, teherbe esési nehézségek vagy diagnosztizált meddőség (mely gyakran a PCOS számlájára írható).
  • Férfiaknál korai kopaszodás, intenzív hajhullás és merevedési zavarok.

A baj nem jár egyedül

A mindennapi orvosi gyakorlatban az IR-re ritkán derül fény önmagában. Leggyakrabban valamilyen súlyosabb társbetegség kivizsgálása vezet el a valódi okhoz. Az inzulinrezisztencia ugyanis együtt jár a szív- és érrendszeri problémákkal: közvetlenül hozzájárul a magas vérnyomás, a megemelkedett koleszterin- és trigliceridszint kialakulásához, ami drasztikusan növeli a trombózisveszélyt.

Hasonlóan szoros a kapocs az endokrinológiai betegségekkel, mint a pajzsmirigy-alulműködés vagy a hírhedt policisztás ovárium szindróma (PCOS). Jó, ha tudsz róla, hogy a hagyományos, rutin laboratóriumi vérkép nem vizsgálja az inzulinszintet. Ha a gyanú fennáll, speciális terheléses vizsgálatra van szükség, ahol a vércukor mellett a szérum-inzulin értékeket is mérik. Ha a cukorérték önmagában is meghaladja a 6,0 mmol/l-t, ott már prediabéteszről vagy kialakult cukorbetegségről beszélünk.

Miért pont én? Ezek a kockázati tényezők

Bár az életkor előrehaladásával a hajlam növekszik, az IR kialakulásáért nagyrészt a modern életmódunk tehető felelőssé. A genetikai, örökletes tényezők mellett a finomított szénhidrátokban gazdag táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a folyamatos stressz mind-mind hozzájárulnak a szövetek érzéketlenségéhez.

Gyógyszer helyett életmódváltás

Az inzulinrezisztencia magától nem fog elmúlni. Kezelés nélkül a hasnyálmirigy végzetesen kimerül, és visszafordíthatatlanul kialakul a 2-es típusú cukorbetegség.

 Szerencsére az IR még visszafordítható állapot, így az esetek többségében nem gyógyszerekkel, hanem tudatos életmód-terápiával kezelik. A gyógyulás kulcsa tehát a saját kezünkben van. Az úgynevezett IR-diéta lényege a finomított szénhidrátok és a felesleges zsírok drasztikus csökkentése, valamint a napi szénhidrátmennyiség precíz, egyenletes elosztása. Emellett a rendszeres, heti 3-4 alkalommal végzett testmozgás – amely ideális esetben kardió- és erőnléti edzések kombinációja – bizonyítottan és közvetlenül növeli a sejtek inzulinérzékenységét, így tehermentesíti a végletekig hajszolt hasnyálmirigyet. A testsúly normalizálása és a célzott diéta mellett a mikrotápanyagok is segíthetnek. A megfelelő D-vitamin-szint elengedhetetlen a stabil vércukorértékekhez, míg a B-vitaminok családjába tartozó inozitol természetes módon támogatja a sejtek inzulinbefogadó képességét. 

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérje ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseivel.

Nézze meg videón, mit mond a szakember inzulinrezisztencia esetére:

 

 

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