Legrosszabb italok kánikulában – Jobban kiszárítanak, mintha semmit nem innál

Nem lehet eleget beszélni arról, hogy a nyári hőségben mennyire fontos a megfelelő folyadékbevitel, csakhogy egy dolgot nem hangsúlyozunk eléggé. Egyes italok kánikulában elsőre ideális választásnak tűnnek, valójában azonban fokozhatják a kiszáradás veszélyét, növelhetik a fáradtságérzetet, vagy extra terhelést róhatnak a szervezetre.

Jeges kávéitalok, italok kánikulában

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Nem minden frissítő ital hidratál: a koffeines, cukros vagy alkoholtartalmú italok fokozhatják a folyadékvesztést a nagy melegben

Kánikulában a szervezet fokozott terhelés alatt áll, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és az okos italválasztás

A legjobb választás továbbra is a víz

Italok kánikulában, amelyek többet árthatnak, mint használnak

Amikor napokon át 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, természetes reakció, hogy valami hideg frissítő után nyúlunk. Egyes italok azonban – bármennyire is csábítóak – rövid időre enyhítik csak a szomjúságot, hosszabb távon viszont kedvezőtlenül befolyásolhatják a szervezet folyadékháztartását.

Jegeskávé és energiaital

Sokan a reggelt egy nagy pohár jegeskávéval indítják, míg a délutáni fáradtságot energiaitallal próbálják leküzdeni. A bennük található koffein élénkítő hatású, de nagy mennyiségben ezek az italok erős vízhajtók is. A koffein fokozhatja a folyadékvesztést, miközben a pulzust és a vérnyomást is megemelheti.

Forró időben, amikor a keringési rendszer eleve nagyobb terhelés alatt áll, ez kellemetlen tüneteket, például fejfájást vagy rossz közérzetet okozhat.

Üdítők és palackozott jegesteák

Az üdítőkkel nincs semmi baj, egészen addig, amíg gyümölcsökben természetesen előforduló cukrokat tartalmaznak. A cukrozott ivólé és rostos üdítő minden, csak nem ideális választás: a magas cukortartalom átmenetileg csillapíthatja a szomjúságot, később azonban még erősebb folyadékigényt válthat ki. Emellett a vércukorszint gyors emelkedését és visszaesését is előidézheti, ami fáradtsággal és energiahiánnyal járhat. A jéghideg szénsavas üdítők és az előre csomagolt jegesteák sokak kedvencei nyáron, ám gyakran jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaznak.