Legrosszabb italok kánikulában – Jobban kiszárítanak, mintha semmit nem innál

Nem lehet eleget beszélni arról, hogy a nyári hőségben mennyire fontos a megfelelő folyadékbevitel, csakhogy egy dolgot nem hangsúlyozunk eléggé. Egyes italok kánikulában elsőre ideális választásnak tűnnek, valójában azonban fokozhatják a kiszáradás veszélyét, növelhetik a fáradtságérzetet, vagy extra terhelést róhatnak a szervezetre.
- Nem minden frissítő ital hidratál: a koffeines, cukros vagy alkoholtartalmú italok fokozhatják a folyadékvesztést a nagy melegben
- Kánikulában a szervezet fokozott terhelés alatt áll, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és az okos italválasztás
- A legjobb választás továbbra is a víz
Italok kánikulában, amelyek többet árthatnak, mint használnak
Amikor napokon át 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, természetes reakció, hogy valami hideg frissítő után nyúlunk. Egyes italok azonban – bármennyire is csábítóak – rövid időre enyhítik csak a szomjúságot, hosszabb távon viszont kedvezőtlenül befolyásolhatják a szervezet folyadékháztartását.
Jegeskávé és energiaital
Sokan a reggelt egy nagy pohár jegeskávéval indítják, míg a délutáni fáradtságot energiaitallal próbálják leküzdeni. A bennük található koffein élénkítő hatású, de nagy mennyiségben ezek az italok erős vízhajtók is. A koffein fokozhatja a folyadékvesztést, miközben a pulzust és a vérnyomást is megemelheti.
Forró időben, amikor a keringési rendszer eleve nagyobb terhelés alatt áll, ez kellemetlen tüneteket, például fejfájást vagy rossz közérzetet okozhat.
Üdítők és palackozott jegesteák
Az üdítőkkel nincs semmi baj, egészen addig, amíg gyümölcsökben természetesen előforduló cukrokat tartalmaznak. A cukrozott ivólé és rostos üdítő minden, csak nem ideális választás: a magas cukortartalom átmenetileg csillapíthatja a szomjúságot, később azonban még erősebb folyadékigényt válthat ki. Emellett a vércukorszint gyors emelkedését és visszaesését is előidézheti, ami fáradtsággal és energiahiánnyal járhat. A jéghideg szénsavas üdítők és az előre csomagolt jegesteák sokak kedvencei nyáron, ám gyakran jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaznak.
Sör, fröccs és koktélok
Egy forró nap végén nincs is jobb, mint egy hideg sör vagy koktél mellett lazítani. Csakhogy az alkohol sem a legjobb választás a nyári kánikulában. Az alkoholtartalmú italok jelentősen hozzájárulhatnak a kiszáradáshoz, mivel csökkentik a szervezet folyadék-visszatartó képességét.
Emellett az erek kitágulása miatt fokozhatják a melegérzetet, így könnyebben jelentkezhet rosszullét vagy kimerültség.
Ha mégis alkoholt fogyaszt, érdemes mellé bőséges mennyiségű vizet is inni.
Túlzottan lehűtött italok
Bár a jéggel teli limonádé rendkívül csábító a hőségben, a túl hideg italok sem mindig jelentenek ideális megoldást. A szervezetnek energiára van szüksége ahhoz, hogy a nagyon alacsony hőmérsékletű folyadékot felmelegítse. Emiatt a hűsítő hatás sokszor rövidebb ideig tart, mint gondolnánk, ráadásul érzékenyebb embereknél gyomorpanaszokat vagy görcsöket is kiválthat.
Mit érdemes inni helyettük a nyári hőségben?
A legjobb választás a szobahőmérsékletű vagy enyhén hűtött víz.
Emellett hasznos lehet a cukormentes tea, a citrommal vagy uborkával ízesített víz és a cukormentes limonádé, illetve az elektrolitokat is tartalmazó, cukrozatlan sportitalok fogyasztása.
Ezek hatékonyabban támogatják a szervezet folyadékegyensúlyát, és segíthetnek megelőzni a hőség okozta kellemetlen tüneteket.