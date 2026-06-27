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ízületi gyulladás

Sokan érzik a kánikulában: erre figyelmeztethet az ízületi fájdalom

49 perce
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A nyári hőség sokaknál nemcsak fáradtságot vagy fejfájást okozhat, hanem az ízületi fájdalmakat is felerősítheti. A panaszok hátterében a hőstressz, a folyadékvesztés és a légnyomás-ingadozás is állhat, főleg régi sérülések vagy krónikus ízületi betegségek esetén.
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ízületi gyulladásegészséghőségfájdalom

A nyári hőség nemcsak a közérzetet ronthatja, hanem az ízületi panaszokat is felerősítheti. Sokan tapasztalják, hogy nagy melegben, hirtelen időjárás-változáskor vagy hőhullám idején jobban fájnak az ízületeik. A jelenség főként azoknál jelentkezik, akiknek régi sérülésük, csonttörésük, hegesedésük vagy krónikus ízületi betegségük, például artrózisuk vagy ízületi gyulladásuk van.

A nyári hőség és az időjárás-változás felerősítheti az ízületi fájdalmakat. Régi sérülések, artrózis vagy ízületi gyulladás esetén különösen érdemes figyelni.
A nyári hőség és az időjárás-változás felerősítheti az ízületi fájdalmakat. Régi sérülések, artrózis vagy ízületi gyulladás esetén különösen érdemes figyelni. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Jobban fájhatnak az izületek a nyári hőségben

A panaszok hátterében több tényező is állhat. Hőségben a szervezet erősebben terhelődik, az erek kitágulnak, megváltozhat a keringés, és a folyadékvesztés is fokozódhat. Emellett az időjárás-változással járó légnyomás-ingadozásra a sérült vagy beteg ízületek érzékenyen reagálhatnak. Ilyenkor húzó érzés, merevség, duzzanat vagy fájdalom jelentkezhet. Az érintettek gyakran már egy-két nappal az időváltozás előtt megérzik a kellemetlen tüneteket.

Bár fájdalom esetén sokan inkább pihennének, az ízületeknek hosszabb távon kifejezetten jót tehet a rendszeres, kímélő mozgás. Az úszás, a kerékpározás vagy a nordic walking segíthet abban, hogy az ízületek kevésbé merevedjenek el, és ritkábban duzzadjanak meg.

 A futást viszont ízületi panaszok esetén érdemes kerülni, mert nagyobb terhelést róhat a térdre, bokára és csípőre.

Fontos, hogy a fájdalomcsillapítók nem mindig jelentik az első és legjobb megoldást. Tartós, erős vagy visszatérő ízületi fájdalom esetén érdemes orvoshoz fordulni, különösen akkor, ha a panaszokat kimerültség, izomfeszülés vagy keringési probléma is kíséri – írja a Focus.

 

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