Mit tegyen jégeső esetén? Mutatunk pár tippet, amivel megelőzhető, hogy jégkárt szenvedjen az autója

A nyári viharok egyik legnagyobb veszélyforrását mindenképpen a jégeső jelenti. Ez a hirtelen lecsapó időjárási viszontagság hatalmas károkat okozhat az épületekben, az autókban, sőt még az emberek testi épségében is. A következő napokban hazánkban is várható egy-egy jégzápor, ezért fontos, hogy felkészülten fogadja a lecsapó jégdarabokat! 5 tippet hoztunk Önnek, amelyek segítségével csökkentheti az esetleges jégkárok mértékét! Jobb egy pár ezer forintos trükkel megóvnia az autóját, mintha százezreket fizetne ki az autószerelő műhelyben!
Mit tegyünk jégeső esetén? 5 tipp, amivel elkerülhetőek a jégkárok
Az alábbi öt tanács segíthet abban, hogy minimalizálhassa a jégkár kockázatát, és a potenciális jégsérülések esetén ne kelljen horrorösszegeket fizetnie a szervizben.
- Mindig ellenőrizze indulás előtt az időjárás-előrejelzést, hogy időben fel tudjon készülni a várható időjárási viszontagságokra.
- Állítson be automatikus jégesőriasztást a telefonján. Számtalan időjárással kapcsolatos alkalmazásban elérhető már ez a funkció.
- Parkoljon garázsban vagy fedett helyen, ha jég formájában várható az égi áldás.
- Ha nincs lehetősége fedett helyre parkolni, akkor használjon autótakaró ponyvát, amely csökkentheti a jég okozta sérüléseket.
- Ha sem beálló, sem ponyva nem áll a rendelkezésére, akkor használhat vastag takarót, vagy kartont a kocsi védelmére.
+1 Hajtsa be a tükröket, és semmiképpen se parkoljon rossz állapotban lévő fák alá, ugyanis a lehulló ágak is hatalmas károkat okozhatnak a járművében.
Mit tegyen, ha útközben kapja el a vihar?
Kevesen tudják, de az autók elülső ablakai erősebbek és ellenállóbbak, mint a többi üveg, ezért érdemes a jégesővel szembe hajtani és ügyelni rá, hogy ne oldalról, vagy hátulról kapja telibe a lehulló jég a kocsit. Amennyiben elkerülhetetlenlen volt a jégeső károkozása, akkor nagyon fontos, hogy dokumentálja a károkat! Készítsen több fotót az autóról és a horpadásokról, sérült üvegekről. Értesíteni kell minél gyorsabban a biztosítót és semmiképpen se kezdjen otthoni javításba. Ezt követően szakember vizsgálja meg a sérülések mértékét és ő tesz majd javaslatot a javításra.
További hasznos tippek jégkár esetére
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) weboldalán naprakészen nyomon követheti az időjárási viszontagságokat. Ha pedig szeretne automatikus értesítéseket kapni a zivatarokról, akkor érdemes kipróbálni az IFTT (If This Then That) alkalmazást, amely ingyenesen letölthető iPhone (iOS) és Android készülékekre egyaránt.