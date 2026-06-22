Mit tegyen jégeső esetén? Mutatunk pár tippet, amivel megelőzhető, hogy jégkárt szenvedjen az autója

A nyári viharok egyik legnagyobb veszélyforrását mindenképpen a jégeső jelenti. Ez a hirtelen lecsapó időjárási viszontagság hatalmas károkat okozhat az épületekben, az autókban, sőt még az emberek testi épségében is. A következő napokban hazánkban is várható egy-egy jégzápor, ezért fontos, hogy felkészülten fogadja a lecsapó jégdarabokat! 5 tippet hoztunk Önnek, amelyek segítségével csökkentheti az esetleges jégkárok mértékét! Jobb egy pár ezer forintos trükkel megóvnia az autóját, mintha százezreket fizetne ki az autószerelő műhelyben!

Mutatjuk, hogyan kerülje el, hogy jégeső áldozatává váljon az autója

Fotó: Pixabay

Mit tegyünk jégeső esetén? 5 tipp, amivel elkerülhetőek a jégkárok

Az alábbi öt tanács segíthet abban, hogy minimalizálhassa a jégkár kockázatát, és a potenciális jégsérülések esetén ne kelljen horrorösszegeket fizetnie a szervizben.

Mindig ellenőrizze indulás előtt az időjárás-előrejelzést, hogy időben fel tudjon készülni a várható időjárási viszontagságokra. Állítson be automatikus jégesőriasztást a telefonján. Számtalan időjárással kapcsolatos alkalmazásban elérhető már ez a funkció. Parkoljon garázsban vagy fedett helyen, ha jég formájában várható az égi áldás. Ha nincs lehetősége fedett helyre parkolni, akkor használjon autótakaró ponyvát, amely csökkentheti a jég okozta sérüléseket. Ha sem beálló, sem ponyva nem áll a rendelkezésére, akkor használhat vastag takarót, vagy kartont a kocsi védelmére. +1 Hajtsa be a tükröket, és semmiképpen se parkoljon rossz állapotban lévő fák alá, ugyanis a lehulló ágak is hatalmas károkat okozhatnak a járművében.

Mit tegyen, ha útközben kapja el a vihar?

Kevesen tudják, de az autók elülső ablakai erősebbek és ellenállóbbak, mint a többi üveg, ezért érdemes a jégesővel szembe hajtani és ügyelni rá, hogy ne oldalról, vagy hátulról kapja telibe a lehulló jég a kocsit. Amennyiben elkerülhetetlenlen volt a jégeső károkozása, akkor nagyon fontos, hogy dokumentálja a károkat! Készítsen több fotót az autóról és a horpadásokról, sérült üvegekről. Értesíteni kell minél gyorsabban a biztosítót és semmiképpen se kezdjen otthoni javításba. Ezt követően szakember vizsgálja meg a sérülések mértékét és ő tesz majd javaslatot a javításra.