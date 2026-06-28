5 tipp, hogy a növényei túléljék a legdurvább jégesőt is

A júniusi időjárás igazán szeszélyes. Néha 37 Celsius-fokos kánikulával, néha viharos erősségű széllel és jégesővel kell számolnunk. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban hatalmas károkat okozhatnak az időjárási viszontagságok. Egy kis odafigyeléssel, felkészültséggel, és pár ezer forintos praktikákkal ugyanakkor rengeteget tehetünk azért, hogy a kertünk ne váljon jégkár áldozatává.
Hogyan védjük meg a növényeinket a jégesőtől?
Habár számtalan cikk és trükk érhető el a neten, amely arra vonatkozik, hogyan védhetjük meg az autónkat a jégkártól, vajmi kevés szó esik a kertekről és a dísznövényekről. Pedig rajtuk is hatalmas pusztítást végezhet egy erősebb jégeső. Mit tegyünk, hogy minimalizáljuk a károkat? Összegyűjtöttünk 5 tippet, amellyel megóvhatjuk a növények életét!
1. Mindig figyeljük az időjárás-előrejelzéseket
Fél siker, ha számítunk rá, hogy mi vár ránk. A cserepes virágainkat így gyorsan biztonságba helyezhetjük, a földben lévőket pedig elláthatjuk a megfelelő óvintézkedésekkel.
2. Jégvédő háló
Kiültetett növények esetén a legegyszerűbb, ha növényvédő hálót feszítünk ki föléjük, amely hatékonyan veheti fel a küzdelmet a jégdarabokkal. A jégvédőt feszítsük karókra úgy, hogy ne érjenek közvetlenül hozzá a növényekhez, inkább legyen pár centis rés fölöttük.
3. Már egy ideiglenes takaróval is rengeteget segíthetünk
Ha nincs pénzünk, vagy lehetőségünk jégvédő hálót vásárolni, akkor még mindig megmaradnak nekünk a házi praktikák: egy vastagabb lepedő, egy régi ágynemű, vagy egy ponyva is megmentheti a helyzetet. A taktika ebben az esetben is ugyan az: ne érjen hozzá közvetlenül a növényhez a védőpajzs, így maximalizálhatjuk annak hatékonyságát.
4. Támasszuk ki a magasszárú növényeinket
Jégeső esetén különösen nagy veszélynek vannak kitéve a magasszárú növények. A száruk könnyen eltörhet vagy kifordulhat a földből egy-egy nagyobb ütéstől, vagy a szélfúvástól. Ezért fontos, hogy ha ítéletidő várható, akkor karózzuk ki ezeket a növényeket és biztosítsuk, hogy stabilan állhassanak egy nagyobb vihar közben is. Fontos odafigyelni, hogy a növény minimális szabad mozgásáról is gondoskodjunk a további növekedése érdekében.
5. A vihar után távolítsuk el a sérült részeket
Ha már megtörtént a baj, de szeretnénk menteni a menthetőt, akkor mindenképpen metsszük le a sérült részeket és távolítsuk el a szakadt leveleket. Így biztosítjuk a növény számára az újrakezdést. Ilyenkor ne kezdjük el rögtön túlöntözni, inkább pár napig óvatosabban foglalkozzunk vele, hogy legyen ereje újra megerősödni.
Ha valaki arra kíváncsi, hogy az autóinkat hogyan óvhatjuk meg jégeső esetén, akkor a témában készült korábbi cikkünket a linkre kattintva tudja elolvasni.