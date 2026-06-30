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Jeszenszky Zsolt

Menopauza, öregedés: Mit együnk, hogy ne „fájjon” (a férfiaknak se)?

6 perce
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A változókor időszaka számos testi és lelki változással járhat, amelyekre az életmód és a táplálkozás is hatással lehet. A Jeszenszky-kaland legújabb epizódjában Sebestyén Szilvia táplálkozási szakértő beszél arról, milyen étrendi és életmódbeli tanácsok segíthetik a menopauzán áteső nőket, és arról is, hogyan támogathatják őket ebben a férfiak.
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Jeszenszky Zsoltöregedéspodcast

A Jeszenszky-kaland eheti vendége Sebestyén Szilvia táplálkozási szakértő. A mostani beszélgetésben különösen a változó korban vagy azon túl lévő, de továbbra is aktív, fiatalos, egészséges nők számára ad táplálkozási és mindenféle egyéb tippeket. És persze a férfiaknak, hogy miként tudják segíteni ezeket a nőket a közös béke megőrzésében

 

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