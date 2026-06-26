Négy hiba, amit mindenki elkövet a kánikulában

Mint arról korábban beszámoltunk, pokoli afrikai forróság fojtogatja Magyarországot. Tombol a kánikula, vörös riasztás van érvényben. Épp ezért fontos odafigyelni arra, hogy próbáljunk minél többet naptól védett, hűvös helyen lenni, ha lehet, inkább otthon maradni. Az sem mindegy azonban, hogyan próbálunk otthonunkban igazán hatékony megoldást találni a kánikulára. Van ugyanis négy gyakori hiba, amelyet sokan elkövetnek lakásuk hűtése közben.

Ezeket a hibákat követjük el a kánikula elleni védekezés során otthonunkban. Fotó: Olezzo / Shutterstock

A kánikulára az árnyékolás és a hűtés ad együtt igazán hatékony megoldást. Minél kevesebb hő jut be az épületbe, annál könnyebb kellemes benti hőmérsékletet fenntartani különböző megoldásokkal a ventilátortól a klímáig. Arról nem is beszélve, hogy megfelelő árnyékolással és tudatos hűtéssel nemcsak kényelmesebb, hanem energiatakarékosabb is lehet az otthonunk.

Ezeket a hibákat követjük el a kánikula elleni védekezés során otthonunkban

1. Csak belülről hűtünk

A legtöbben rögtön a klímát vagy a ventilátort kapcsolják be, pedig a hőt érdemes már kívül, árnyékolással kiszűrni. Így ugyanis a hűtőberendezéseknek is kevesebbet kell dolgozniuk.

2. Napközben szellőztetünk

A meleg órákban beengedett levegő csak fűti a lakást. Érdemes napközben kizárni a közvetlen napsütést, a szellőztetést pedig a hűvösebb hajnali vagy esti órákra időzíteni.

3. Túl hidegre állítjuk a klímát

A kinti és benti hőmérséklet között ideálisan 6-10 fok különbség elég. Kerüljük a nagy különbséget: Ha kint 35 °C van, a benti hőmérsékletet javasolt 25–27 °C közé állítani.

A 22–25 °C közötti tartomány az ideális, az ajánlott zóna. Az ennél alacsonyabb beállítás a komfortérzetet nem növeli, csak az energiaszámlát

- közölte a Praktiker szakértője.

4. Elhanyagoljuk a karbantartást

Az eltömődött szűrő rontja a hatékonyságot és a levegőminőséget, a tiszta készülék kevesebből hűt jobban.