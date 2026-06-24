Ezt tegye az autójába, hogy ne forrósodjon fel a kánikulában

A zárt autóban uralkodó extrém hőség kellemetlen és kifejezetten veszélyes is. Kánikula idején a szervezet sokkal gyorsabban veszít folyadékot, ami erős fejfájást, koncentrációs zavarokat, vérnyomásproblémákat és levertséget okozhat. A sofőrök kimutathatóan ingerlékenyebbé, türelmetlenebbé válnak, a reakcióidő drasztikusan meghosszabbodik, ez pedig növeli a balesetek kockázatát az utakon. A légkondicionáló berendezés az egyik legjobb dolog, amely ilyenkor felfrissülést nyújthat, de akkor se essünk kétségbe, ha éppen nincs az autónkban klíma. Az alábbi praktika is hatalmas segítséget nyújthat az autóban, a párás meleg elleni harcban.

Egy fagyasztott vizespalack pillanatok alatt felfrissülést hozhat az autóban kánikula idején. Fotó: Sorapop Udomsri / Shutterstock

Kétféle módon is bevethető a kánikula ellen egy fagyasztott vizespalack

Egy lefagyasztott vizespalack könnyen rögzíthető az autóban a szellőzőnyílás elé, vagy szabadon, hűtőakkuként is elhelyezhető az utastérben. Ha kifejezetten a szellőzőrács elé helyezzük, akkor a felénk áramló levegőt hűti le. Egy félliteres, jéghideg vízzel teli palack körülbelül 15-20 percig képes érezhetően hidegebb levegőt biztosítani. Ennek a módszernek a megvalósításához stabil rögzítésre van szükség – például egy szellőzőre szerelhető kulacstartóra, vagy egy autós pohártartóra –, amely megakadályozza, hogy a palack súlya letörje a rács vékony lamelláit. A lecsöpögő víz ellen a palack aljára tekert jó nedvszívó képességű mikroszálas kendő nyújthat védelmet.

Olyan autós pohártartót érdemes választani a stabilizáláshoz, amelynek az átmérője állítható. Egy szabványos félliteres PET-palack átmérője nagyjából 6-7 centiméter, ami tökéletesen passzol a legtöbb szellőzőrácsra rögzíthető tartóba.

Ha a palackot hűtőegységként kívánjuk használni, tekerjük azt egy száraz törölközőbe, helyezzük a vezetőülés mögé, a padlóra. Itt a legalacsonyabb ugyanis a hőmérséklet, vagyis a palack lassabban melegszik fel, de folyamatosan hűti az utasteret – vagy épp a lakást, ha otthon szeretnénk lehűteni a levegőt. A vizespalackot közvetlenül a test hűtésére is használhatjuk: menet közben a combok közé helyezve intenzív megkönnyebbülést nyújt a nyári forróságban.