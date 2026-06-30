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hőségriadó

Nosztalgikus képek a múltból: így hűsöltünk Budapesten régen – retró galéria

55 perce
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Lecsapott a hőség Magyarországra, Budapesten pedig a sok betonfelület miatt még rosszabb a helyzet. Emlékszik még, hogyan vészeltük át anno a forró nyarakat és a kánikula embert próbáló pillanatait? Lapozgassa galériánkat, és nosztalgiázzon!
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hőségriadóretróérzésfortepan gyűjteménynyárkánikula

A napokban ismét hőségriadó van érvényben, a tartós kánikula pedig mindenkit próbára tesz. Bár ma már sok otthonban és közintézményben működik légkondicionáló, néhány évtizeddel ezelőtt egészen más eszközökkel igyekeztek enyhíteni a nyári forróságot. A tartós hőhullámok ma is komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, ezért különösen fontos az elővigyázatosság kánikula idején.

A strandok régen is tömve voltak kánikula idején
A strandok régen is tömve voltak kánikula idején
Fotó: Fortepan-MH

Kánikula a múltban

A régi budapesti nyarak hangulatát a strandok, a Duna-part, a Margitsziget árnyas fái vagy a közkutaknál hűsölő emberek idézik fel. A gyerekek a szökőkutak közelében játszottak, sok család pedig a városligeti vagy a budai kirándulóhelyeken keresett enyhülést. A lakásokban reggel szellőztettek, napközben lehúzták a redőnyöket, estére pedig sokszor az udvarokon vagy az erkélyeken ültek össze beszélgetni, amikor végre enyhült a meleg.

A Fortepan archív fotói különösen jól megmutatják, hogyan alkalmazkodtak elődeink a nyári hőséghez. Bár az időjárás és a város is sokat változott azóta, a nyárhoz kapcsolódó közös élmények – a fagylalt, a strandolás vagy egy árnyas padon eltöltött délután – ma is ismerősek lehetnek.

Napozó hölgyek a Budaörsi Repülőtéren.
A budapesti Dagály évtizedekkel ezelőtt is felkapott hely volt a nyári hőségben.
Divatos hölgy a pesti rakparton 1960-ban.
A budapestiek a szocializmusban is a strandokra menekültek a hőség elől.
A Margitszigeten régen is jó szolgálatot tettek az ivókutak.
A Köztársaság téren (ma II. János Pál pápa tér) már 1967-ben működtek párakapuk.
Ha jött egy megváltó nyári zápor, az emberek az utcán élvezték az égi áldást.
Galéria: Retró fotók a régi budapesti nyarakról
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Napozó hölgyek a Budaörsi Repülőtéren.

Milyen volt a retró nyár a Balatonon? Idézze fel az alábbi videóból:


 

 

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