Nosztalgikus képek a múltból: így hűsöltünk Budapesten régen – retró galéria

A napokban ismét hőségriadó van érvényben, a tartós kánikula pedig mindenkit próbára tesz. Bár ma már sok otthonban és közintézményben működik légkondicionáló, néhány évtizeddel ezelőtt egészen más eszközökkel igyekeztek enyhíteni a nyári forróságot. A tartós hőhullámok ma is komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, ezért különösen fontos az elővigyázatosság kánikula idején.

A strandok régen is tömve voltak kánikula idején

Fotó: Fortepan-MH

Kánikula a múltban

A régi budapesti nyarak hangulatát a strandok, a Duna-part, a Margitsziget árnyas fái vagy a közkutaknál hűsölő emberek idézik fel. A gyerekek a szökőkutak közelében játszottak, sok család pedig a városligeti vagy a budai kirándulóhelyeken keresett enyhülést. A lakásokban reggel szellőztettek, napközben lehúzták a redőnyöket, estére pedig sokszor az udvarokon vagy az erkélyeken ültek össze beszélgetni, amikor végre enyhült a meleg.

A Fortepan archív fotói különösen jól megmutatják, hogyan alkalmazkodtak elődeink a nyári hőséghez. Bár az időjárás és a város is sokat változott azóta, a nyárhoz kapcsolódó közös élmények – a fagylalt, a strandolás vagy egy árnyas padon eltöltött délután – ma is ismerősek lehetnek.