Öntözés a kánikulában: minden, amit tudni kell a zöld fűért a kertben

A Magyarország felett lévő hőkupola nem csak minket, de növényeinket, így az udvart és a pázsitot is megviseli. A nyári forróság ugyanis kihívások elé állítja a kertet. A magas hőmérséklet, a kevés csapadék és a tűző napsütés könnyen kiszáríthatja a füvet, amely ilyenkor megbarnulhat, foltossá válhat és kiszikkadhat. Ez azonban nem feltétlenül ad okot aggodalomra. A gyep ugyanis ilyenkor úgynevezett hőség okozta nyugalmi állapotba (dormanciába) kerül, ami teljesen természetes reakció a tartós kánikulára. De, hogyan lehet mégis mindent megtenni a kánikulában is azért, hogy minél zöldebb legyen a kert? Erről egy szakértő mesélt a Mirrornak.

Így marad szép a kerti fű a kánikulában is. Fotó: Pexels

Sok kerttulajdonos hibája, hogy hőhullám idején nem öntözi megfelelően a pázsitot. Nick, a Green Grass alapítója és vezérigazgatója szerint ugyanis a sűrű, egészséges gyep titka a megfelelő öntözés:

Ha igazán zöld füvet szeretne az ember a nagy melegben, akkor minden második nap 40–60 percig alaposan öntözze a gyepet locsolófejjel. Ez elegendő ahhoz, hogy a talaj mélyen átnedvesedjen, és a fű gyökerei mélyebbre nőjenek, ami elengedhetetlen a forró időben is egészséges pázsithoz.

Hozzátette, ha valakinek nincs erre ideje, akkor is fontos legalább három-négy naponta öntözni. Ezzel pedig más szakértők is egyetértenek. A C-I-L Lawn és Garden kertészet ugyanis közölte, a pázsitnak hetente legalább 2,5 centiméter vízre van szüksége. Ezt lehetőleg egyszerre kell kijuttatni, nem pedig kisebb adagokban elosztva a hét folyamán. Ezt a mennyiséget pedig leginkább egy esőmérővel vagy nyitott befőttesüveggel lehet ellenőrizni.

Ekkor öntözz a kánikulában

Az öntözést a legjobb kora reggel elvégezni, amikor a víz könnyebben beszivárog a talajba, a fű levelei pedig napközben megszáradhatnak. A déli órákban a víz nagy része elpárolog, az esti öntözés pedig növeli a gombás betegségek kialakulásának kockázatát.