Döbbenetes dolgot árult el a szakértő: kiderült, miért nem tudunk aludni a kánikulában – és nem a meleg az egyetlen ok

Szinte folyamatosan kánikula sújtja az országot, és a vastag téglafalú otthonainkat jellemzően úgy tervezték, hogy bent tartsák a meleget, még nehezebbé válhat az elalvás, amikor az éjszakai hőmérséklet túl magasnak érződik. Mutatjuk, mit ne csináljon kánikulában!
Döbbenetes dolgot árult el a szakértő: kiderült, miért nem tudunk aludni a kánikulában
Ezért minden praktikát kipróbálnak, amit csak lehet annak érdekében, hogy lefekvés előtt lehűtsék magukat: egyesek fagyasztott vizes palackokkal alszanak, mások nedves zoknit húznak vagy éppen hideg zuhanyt vesznek lefekvés előtt. Ezek a módszerek azonban nem feltétlenül jelentenek valódi megoldást, sőt, egy szakértő szerint a lefekvés előtti hideg zuhanyt egyenesen kerülni kell.
A megfelelő mennyiségű éjszakai alvás létfontosságú az általános egészségünk és jóllétünk szempontjából. Sajnos azonban a kellemetlen meleg rendkívül zavaró lehet a pihentető alvás szempontjából, ezért sokan órákon át forgolódunk az ágyban, abban reménykedve, hogy legalább egy minimálisan csökken a hőmérséklet. A tartósan rossz alvás idővel számos egészségügyi problémához vezethet.
A Johns Hopkins Medicine szerint, a krónikusan rossz alvás növelheti a demencia, a szívbetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás, valamint akár az emlő-, vastagbél-, petefészek- és prosztatarák kialakulásának kockázatát.
A rossz alvás emellett befolyásolhatja a mindennapi tevékenységek – például a munkavégzés vagy a vezetés – biztonságos és hatékony elvégzésének képességét is.
A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) szerint mindenkinek eltérő mennyiségű alvásra van szüksége, de átlagosan a felnőtteknek éjszakánként hét–kilenc óra alvásra, a gyermekeknek kilenc–tizenhárom órára, míg a kisgyermekeknek és a csecsemőknek pedig tizenkettő–tizenhét órára alvásra van szükségük.
Ezért kiemelten fontos, hogy igyekezzünk minden éjjel következetesen elegendő alvást biztosítani magunknak. Ha a hálószobát nyugodt, csendes és sötét környezetté alakítjuk, az segíthet ellazult állapotba kerülni, és egy kicsit könnyebbé teheti ennek elérését.
De hogyan hűthetjük le magunkat annyira, hogy egy hőhullám idején is tudjunk aludni?
Sammy Margo, a Dreams alvásszakértője most megosztotta legfontosabb tanácsait arra vonatkozóan, hogyan kezeljük az extrém hőmérsékletet alvás közben – beleértve egy széles körben ajánlott megoldás, a hideg zuhany kerülését is.
Sammy azt javasolja, hogy lefekvés előtt inkább langyos zuhanyt vegyünk. Mint fogalmaz: „Nem hideget – langyosat. Bár kézenfekvőnek tűnhet, hogy lefekvés előtt hideg zuhannyal hűtsük le magunkat, meglepő módon ez nem a leghatékonyabb megoldás”.
A szakértő szerint ugyanis a langyos zuhany segít fokozatosan csökkenteni a test maghőmérsékletét, miután kilépünk a zuhany alól. Ez beindítja a szervezet természetes hűtési folyamatát és elősegíti az ellazulást, ami megkönnyítheti a kényelmes elalvást.
A hideg zuhany ezzel szemben éberebbé tehet, és arra késztetheti a szervezetet, hogy inkább „felébredjen”, mintsem megnyugodjon és felkészüljön a pihentető éjszakai alvásra – írja cikkében a Mirror.