Döbbenetes dolgot árult el a szakértő: kiderült, miért nem tudunk aludni a kánikulában – és nem a meleg az egyetlen ok

Szinte folyamatosan kánikula sújtja az országot, és a vastag téglafalú otthonainkat jellemzően úgy tervezték, hogy bent tartsák a meleget, még nehezebbé válhat az elalvás, amikor az éjszakai hőmérséklet túl magasnak érződik. Mutatjuk, mit ne csináljon kánikulában!

Kiderült, miért nem tudunk aludni a kánikulában

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Döbbenetes dolgot árult el a szakértő: kiderült, miért nem tudunk aludni a kánikulában

Ezért minden praktikát kipróbálnak, amit csak lehet annak érdekében, hogy lefekvés előtt lehűtsék magukat: egyesek fagyasztott vizes palackokkal alszanak, mások nedves zoknit húznak vagy éppen hideg zuhanyt vesznek lefekvés előtt. Ezek a módszerek azonban nem feltétlenül jelentenek valódi megoldást, sőt, egy szakértő szerint a lefekvés előtti hideg zuhanyt egyenesen kerülni kell.

A megfelelő mennyiségű éjszakai alvás létfontosságú az általános egészségünk és jóllétünk szempontjából. Sajnos azonban a kellemetlen meleg rendkívül zavaró lehet a pihentető alvás szempontjából, ezért sokan órákon át forgolódunk az ágyban, abban reménykedve, hogy legalább egy minimálisan csökken a hőmérséklet. A tartósan rossz alvás idővel számos egészségügyi problémához vezethet.

A Johns Hopkins Medicine szerint, a krónikusan rossz alvás növelheti a demencia, a szívbetegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás, valamint akár az emlő-, vastagbél-, petefészek- és prosztatarák kialakulásának kockázatát.

A rossz alvás emellett befolyásolhatja a mindennapi tevékenységek – például a munkavégzés vagy a vezetés – biztonságos és hatékony elvégzésének képességét is.

A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) szerint mindenkinek eltérő mennyiségű alvásra van szüksége, de átlagosan a felnőtteknek éjszakánként hét–kilenc óra alvásra, a gyermekeknek kilenc–tizenhárom órára, míg a kisgyermekeknek és a csecsemőknek pedig tizenkettő–tizenhét órára alvásra van szükségük.

Ezért kiemelten fontos, hogy igyekezzünk minden éjjel következetesen elegendő alvást biztosítani magunknak. Ha a hálószobát nyugodt, csendes és sötét környezetté alakítjuk, az segíthet ellazult állapotba kerülni, és egy kicsit könnyebbé teheti ennek elérését.