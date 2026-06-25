Soha többé nem ég ki a fű a kánikulában: ezzel az egyszerű módszerrel zöldellő oázis marad a kertje

A tikkasztó hőség rövid idő alatt tönkreteszi a féltve gondozott, üde zöld pázsitot. Sokan ilyenkor kétségbeesett vízpazarlásba kezdenek, ami nemcsak a számla összegét növeli, hanem a rosszul megválasztott módszerek miatt gyakran a fű gombásodásához vezet. Létezik azonban egy egyszerű, fenntartható és rendkívül pénztárcabarát módszer kiégett fű ellen.

A kiégett fű a múlté, ha követi a tanácsainkat.

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Valóban kiégett fűhöz vezet a napközbeni locsolás?

Biztosan mindenki hallotta már a szigorú figyelmeztetést: „Ne locsolj a tűző napon, mert a fűszálakon megtapadó vízcseppek nagyítóként gyűjtik össze a fénysugarakat, és kiég a fű”. Nos, a tudományos kísérletek azt igazoltál, hogy a fűszálakon ülő apró vízcseppek nem képesek olyan mértékben fókuszálni a fényt, hogy égési sebeket ejtsenek a növény szövetein. A valódi probléma inkább a hősokk. A jéghideg kútvíz hirtelen stresszt okozhet a felforrósodott növénynek, az erős vízsugár megsértheti az érzékeny, melegben sérülékenyebb fűszálakat, a kijuttatott víz jelentős része pedig szinte azonnal elpárolog, mielőtt elérné a földet.

Gyakori hiba a túl rövidre vágott gyep

A legtöbb kerttulajdonos elköveti azt a hibát, hogy a nyári hőségben is ugyanolyan rövidre nyírja a füvet, mint tavasszal. Az egyenletes pázsit látványa valóban gyönyörű, de a kánikulában ez egyenes út a fű kiégéséhez. Ha ugyanis a a fűszálakat túlságosan visszavágjuk, a talajfelszín teljesen védtelenné válik a tűző nappal szemben. A napfény így közvetlenül éri a földet, aminek következtében az villámgyorsan kiszárad, a fű gyökérzete pedig szó szerint megsül a forró talajban. A megoldás, hogy emeld meg a fűnyíró vágási magasságát legalább 6-8 centiméterre.

Öntözzön okosan

Hogy ne égjen ki a fű, az öntözés mikéntje is fontos. A napi szintű, felületes locsolás a legrosszabb, amit tehetsz. Ezzel ugyanis arra szoktatja a füvet, hogy a gyökerei a talaj felszínéhez közel maradjanak, ahol a leggyorsabban kiszáradnak. Az árasztásos módszert is kerülje – amikor a tömlőt csak leteszi a földre –, mert a túlöntözésből visszamaradó pangó víz rothadást és gombásodást okozhat.

A legjobb, ha hetente mindössze 2-3 alkalommal öntöz, bőségesen. Ez arra ösztönzi a gyökereket, hogy kövessék a nedvességet a mélybe, ezáltal mélyebbre nőjenek.

Kizárólag a hajnali vagy a kora reggeli órákban locsoljon. Ekkor még hűvös a levegő és a talaj, minimális a párolgási veszteség, a víz hatékonyan hasznosul, és a fűszálaknak van idejük megszáradni a napközbeni hőség előtt. Az esti öntözés ugyan a párolgás szempontjából jó, de kockázatos, mert a fülledt, éjszakai melegben a nedvesen maradó fű a gombák melegágyává válik.