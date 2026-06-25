Orvos figyelmeztet: ezt teszi a szívünkkel a kiszáradás

A legtöbben még a nyári melegben sem törődünk azzal, mennyi folyadékot iszunk. Nincs mindig kéznél víz, így gyakran elfeledkezünk róla, ám a forró napokon ezt a szervezetünk megsínyli. A szívünk azonnal jelez, ha baj van: furcsán kezd verni, gyorsabb lesz a pulzusunk, és ránk törhet egy kellemetlen szívdobogásérzés, más néven palpitáció, ami a kiszáradás jele lehet.

A kiszáradás tünetei megtévesztőek lehetnek, mutatjuk mire figyeljen.

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Mi történik a szívvel kiszáradáskor?

A kiszáradás nem csak azt jelenti, hogy szomjasak vagyunk. Ilyenkor csökken a testben keringő vér mennyisége, a szívünk viszont ugyanúgy próbálja ellátni a testünk oxigénnel és tápanyaggal. Ez komoly túlterhelést jelent.

Ha valaki kiszárad, csökken a vér mennyisége és nyomása, ami ahhoz kellene, hogy a szív megfelelően táguljon és erőteljesen összehúzódjon. Ilyenkor a szívnek gyorsabban kell vernie és keményebben kell dolgoznia, hogy a vért a testben keringesse. Ez a terhelés akár egy könnyű séta közben is felerősödhet, és furcsa, kellemetlen szívdobogásérzést válthat ki

– magyarázta dr. Erik Van Iterson, kardiológiai szakértő. Hozzátette: ez az úgynevezett palpitáció, amikor a szív hirtelen rákapcsol, a ritmusát pedig szokatlannak érezzük. A jelenség a legtöbbször ártalmatlan, de nem érdemes félvállról venni, főleg a nyári hőségben.

Ezek a kiszáradás jelei

Nem mindig könnyű kitalálni, mi okozza a szívdobogást. Ha az alábbi tünetek közül több is jelentkezik, jó eséllyel a kiszáradás lehet az ok:

sötét színű vizelet vagy ritkább vizelés;

szájszárazság, erős szomjúság;

szédülés, bizonytalanságérzet;

tompa fejfájás, fáradtság;

hányinger, izomgörcsök.

A kiszáradás hátterében legtöbbször egyszerű hétköznapi ok áll, például az, hogy elfelejtettünk folyadékot inni, túl sok kávét ittunk, edzettünk a nagy melegben, vagy átestünk egy hányós-hasmenéses fertőzésen. A szervezet ilyenkor gyorsan elveszíti a folyadékot és az elektrolitokat, ami megzavarhatja a szív elektromos működését is.

Mit tegyünk, ha furán kezd verni a szíve?

Ha kiszáradás okozza a panaszt, a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot, lehetőleg mihamarabb. A víz is segít, de ha hánytunk, sportoltunk, sokat izzadtunk, jól jöhet egy elektrolitokat is tartalmazó ital.