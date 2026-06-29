Így betegíthet meg a klíma a legnagyobb hőségben

A napok óta tartó elképesztő kánikulában mindenki igyekszik hűvös, árnyékolt, lehetőleg klímával felszerelt helyen tölteni a legforróbb órákat. Épp ezért fontos időt és energiát fordítani a klíma rendszeres karbantartására, hogy az jól működjön. Rácz János klímaszerelő ugyanis közölte: a nem karbantartott eszközök élettartama egyrészt rövidül, nem működik megfelelően, másrészt az egészségünkre is káros lehet.

Nagyon fontos a klíma rendszeres karbantartása. Fotó: Unsplash

A klíma karbantartása a kültéri egységnél sem maradhat el

Rácz János kiemelte, hogy a kültéri egység tisztítása is fontos része a karbantartásnak. A lamellák közé ugyanis gyakran por, falevél vagy nyárfaszösz rakódik le. Ezt leginkább sűrített levegővel, magas nyomású mosóval lehet eltávolítani a legjobban. Míg ezt szakember csinálják leginkább, addig bizonyos karbantartási feladatokat a tulajdonos is elvégezhet otthon. Ilyen például az, hogy a porszűrőket érdemes 2–4 hetente kivenni, langyos, mosogatószeres vízzel lemosni, majd teljes száradás után visszahelyezni. Emellett ajánlott időnként egy nedves ruhával áttörölni a készülék külső burkolatát is.

De, hogy milyen gyakran is van szükség a klíma tisztítására? Nos, ha a klímát kizárólag hűtésre használják akkor évente legalább egyszer, még a hűtési szezon előtt javasolt az alapos karbantartás. Azoknál a készülékeknél azonban amelyeket fűtésre is használnak télen, évente két tisztítás ajánlott: tavasszal és ősszel. Gyakori használat, illetve háziállatok tartása esetén ennél is sűrűbb ellenőrzésre és tisztításra lehet szükség, írja a Feol kiemelve, hogy a klíma tisztításának elmulasztása komoly problémákat okozhat:

A koszos készülékben könnyen elszaporodhatnak a baktériumok és a penészgombák, amelyek allergiás tüneteket, asztmát, sőt akár súlyos légúti megbetegedéseket is okozhatnak. A lerakódott por miatt a berendezés hatásfoka romlik, ezért többet fogyaszt, ami magasabb villanyszámlát eredményezhet. Emellett a legtöbb gyártó a garancia megtartását is az előírt időközönként elvégzett hivatalos karbantartáshoz köti

- idézte a szakértőt a lap