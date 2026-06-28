A cápáknál is veszélyesebb gyilkos: évente húsz embert öl meg ez a gyümölcs

Míg a kókuszvíz természetes módon segíti a szervezet hidratálását és értékes elektrolitokat biztosít, addig a gyümölcshúsban található zsírsavak gyorsan hasznosítható energiaforrást kínálnak. Kevesen gondolnák azonban, hogy a kókuszdió bizonyos körülmények között komoly veszélyt is jelenthet. A turisták többsége a trópusi nyaralások során inkább a vízi élőlények támadásaitól tart, a statisztikák szerint azonban a lehulló kókuszdiók több ember halálát okozzák, mint a cápák.

A trópusi országokban táblákkal figyelmeztetnek a lehulló kókuszdiók veszélyére. Fotó: Nicholas Floyd / Shutterstock

Súlyos fejsérülés, halálos kimenetel akár egyetlen kókuszdió miatt

Egy korábbi felmérés szerint a cápatámadások évente jóval kevesebb halálos áldozatot követelnek, mint a pálmafákról lezuhanó termések. Egy érett kókuszdió héjastul általában 1–2,5 kilogrammot nyom, és akár 30 méteres magasságból is a földre zuhanhat. Egy becsapódás súlyos fejsérülést okozhat, szélsőséges esetben pedig halálos következményekkel járhat. Egyes becslések szerint évente 10–20 ember veszti életét ilyen balesetben, míg más adatok ennél magasabb számot említenek.

Hawaii strandokon figyelmeztető táblák hívják fel a látogatók figyelmét a lehulló kókuszdiók jelentette kockázatra, Queensland egyes partszakaszain pedig a hatóságok eltávolították a kókuszpálmákat a strandok közeléből.

Mit tehetünk a kókuszdió okozta sérülések elkerüléséért?

A balesetek elkerülése érdekében érdemes óvatosnak lenni a kókuszpálmák környezetében. Különösen szeles vagy viharos időben ajánlott elkerülni a fák alatti pihenést, mivel ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy a termések leszakadnak. Ha egy kókuszdió elszíneződött, sárgás árnyalatú vagy ráncosodik, az arra utalhat, hogy hamarosan leválik a fáról.

A kókusz látványa a hinduk szerint szerencsét hoz

Nem kell rettegni a csonthéjas gyümölcstől, elegendő, ha megtesszük a fenti óvintézkedéseket. Az egzotikus gyümölcs egyébként

a hindu hagyományokban a tisztaság, a szerencse és a védelem jelképe. Sok helyen az isteneknek ajánlják fel, illetve jelentős események – például utazás, építkezés vagy fontos döntések – előtt kókuszt törnek a kedvező kimenetel reményében.

A kókusztörés, kókuszdiókkal való díszítés az újévi szokások között is szerepel, mivel a hiedelem szerint a kókusz látványa szerencsét hoz az elkövetkező évre. Esküvőkön gyakran használják díszítésként, hogy a házaspárnak boldog és sikeres közös életet hozzon. A monszun időszakában egyes vidékeken kókuszdiót dobnak a vízbe, mert úgy tartják, ezzel kiengesztelhetik a tengert és biztosíthatják a kedvező időjárást.