Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fertőzésveszély

Ezek a tárgyak a repülőn és a hotelszobában mocskosabbak lehetnek, mint a wc ülőkék

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ha elutazunk, számos kellemetlenséggel szembesülhetünk az elveszett okmányoktól, a csalódást keltő látványosságokon át a különböző fertőzésekig. Hogy elkerüljük a külföldi nyaralás során fellépő kellemetlen fertőzéseket, tudnunk kell, hogy milyen tárgyakkal kell vigyáznunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fertőzésveszélyrepülési etikettrepüléshotelszobarepülőtér

A külföldi nyaralás mindenki számára az év várva várt fénypontja, de könnyedén rémálom lehet belőle, ha elkapunk valami kellemetlen tüneteket okozó fertőzést. Hogy ne töltsük a vakációt egy drága magánkórház plafonját bámulva, jobb ha elkerüljük az alábbi tárgyak használatát a repülőn és a hotelszobában. 

külföldi nyaralásra bérelt hotelszoba
A külföldi nyaralás során a rosszul takarított hotelszoba fertőzésveszélyeket rejt. 
Forrás: Shutterstock

Így válik rémálommá a külföldi nyaralás

Az egyik legnagyobb baktériumtenyészet a hotelszoba távirányítóján van

Bár otthon legalább a nagytakarítás alkalmával le szoktuk törölni a távirányítót, ez a hotelszobai dolgozók beszámolói alapján sok esetben teljesen elmarad, vagy olyan ronggyal történik, amivel minden más felületet is áttöröltek már. Ezért ha tévézni szeretnénk a szállásunkon, előtte töröljük le a távirányítót egy fertőtlenítő kendővel. 

A mocskos ágytakaró

Sokaknál bevett gyakorlat, hogy amint megérkeznek a hotelszobájukba, ráteszik a bőröndjüket az ágyra, hogy kényelmesen kipakolhassanak. Viszont a bőröndök és kerekeik egyáltalán nem tiszták. Az pedig szinte köztudott, hogy az ágytakarókat közel sem mossák ki olyan rendszerességgel, mint az ágyneműt. Ezért egyrészt ha teheted, ne szaporítsd a poggyászukat az ágyra tevők táborát, valamint te se feküdj vagy ülj rá az ágytakaróra, hanem egyszerűen hajtsd fel és vedd le az ágyról. 

Ne tegyél semmit a repülőgép tárolózsebébe

Teljesen kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy a repülők üléseinek hátulján lévő zsebbe pakoljuk a telefonunkat, fülhallgatónkat, papír zsebkendőnket, könyvünket, de ez nagy hiba. Ugyanis mindenki más oda teszi ezeket a tárgyait. A telefon pedig az egyik legkoszosabb tárgy, ráadásul a tárolózsebbe sokan tesznek szemetet, hányással teli zacskót vagy használt zsebkendőt. Ezért ha teheted, te ne használd ezt a tárolót. 

Ne mászkálj mezítláb

Sok nyaraló teljesen elengedi magát, ahogy kiszabadul a mindennapok mókuskerekéből. Sokan már a repülőgép folyosóján is mezítláb járkálnak, mások a hotelek folyosóin és bárjaiban is. Ez nemcsak illetlenség, hanem elképesztő fertőzésveszélynek is kiteszik magukat. Ha mindenképpen meg akarsz szabadulni a lábbelidtől, vigyél magaddal egy kényelmes papucsot.

Potenciális veszélyzónák a repülőtéren

Egy nemzetközi repülőtér naponta akár több milliós utasforgalmat bonyolíthat le. Ez már önmagában növeli az átadható fertőzések kockázatát, legyen az influenza, a gyomor- és bélrendszert érintő Norovírus-fertőzés, koronavírus vagy kanyaró. Számos repülőtéren kell érintőképernyőket használnunk, bele kell pakolni a tálcákba az ellenőrzés során az ingóságainkat, vagy ki kell nyitnunk a mosdók ajtaját. Ezért bármihez nyúlunk, érdemes utána kézfertőtlenítőt használnunk, hogy ne betegedjünk le a nyaralásra. 

Kíváncsi a világ 10 legszebb repülőterére? Nézze meg az alábbi videót:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!