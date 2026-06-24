Ezek a tárgyak a repülőn és a hotelszobában mocskosabbak lehetnek, mint a wc ülőkék

A külföldi nyaralás mindenki számára az év várva várt fénypontja, de könnyedén rémálom lehet belőle, ha elkapunk valami kellemetlen tüneteket okozó fertőzést. Hogy ne töltsük a vakációt egy drága magánkórház plafonját bámulva, jobb ha elkerüljük az alábbi tárgyak használatát a repülőn és a hotelszobában.

A külföldi nyaralás során a rosszul takarított hotelszoba fertőzésveszélyeket rejt.

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Így válik rémálommá a külföldi nyaralás

Az egyik legnagyobb baktériumtenyészet a hotelszoba távirányítóján van

Bár otthon legalább a nagytakarítás alkalmával le szoktuk törölni a távirányítót, ez a hotelszobai dolgozók beszámolói alapján sok esetben teljesen elmarad, vagy olyan ronggyal történik, amivel minden más felületet is áttöröltek már. Ezért ha tévézni szeretnénk a szállásunkon, előtte töröljük le a távirányítót egy fertőtlenítő kendővel.

A mocskos ágytakaró

Sokaknál bevett gyakorlat, hogy amint megérkeznek a hotelszobájukba, ráteszik a bőröndjüket az ágyra, hogy kényelmesen kipakolhassanak. Viszont a bőröndök és kerekeik egyáltalán nem tiszták. Az pedig szinte köztudott, hogy az ágytakarókat közel sem mossák ki olyan rendszerességgel, mint az ágyneműt. Ezért egyrészt ha teheted, ne szaporítsd a poggyászukat az ágyra tevők táborát, valamint te se feküdj vagy ülj rá az ágytakaróra, hanem egyszerűen hajtsd fel és vedd le az ágyról.

Ne tegyél semmit a repülőgép tárolózsebébe

Teljesen kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy a repülők üléseinek hátulján lévő zsebbe pakoljuk a telefonunkat, fülhallgatónkat, papír zsebkendőnket, könyvünket, de ez nagy hiba. Ugyanis mindenki más oda teszi ezeket a tárgyait. A telefon pedig az egyik legkoszosabb tárgy, ráadásul a tárolózsebbe sokan tesznek szemetet, hányással teli zacskót vagy használt zsebkendőt. Ezért ha teheted, te ne használd ezt a tárolót.

Ne mászkálj mezítláb

Sok nyaraló teljesen elengedi magát, ahogy kiszabadul a mindennapok mókuskerekéből. Sokan már a repülőgép folyosóján is mezítláb járkálnak, mások a hotelek folyosóin és bárjaiban is. Ez nemcsak illetlenség, hanem elképesztő fertőzésveszélynek is kiteszik magukat. Ha mindenképpen meg akarsz szabadulni a lábbelidtől, vigyél magaddal egy kényelmes papucsot.