Ezek a tárgyak a repülőn és a hotelszobában mocskosabbak lehetnek, mint a wc ülőkék

A külföldi nyaralás mindenki számára az év várva várt fénypontja, de könnyedén rémálom lehet belőle, ha elkapunk valami kellemetlen tüneteket okozó fertőzést. Hogy ne töltsük a vakációt egy drága magánkórház plafonját bámulva, jobb ha elkerüljük az alábbi tárgyak használatát a repülőn és a hotelszobában.
Így válik rémálommá a külföldi nyaralás
Az egyik legnagyobb baktériumtenyészet a hotelszoba távirányítóján van
Bár otthon legalább a nagytakarítás alkalmával le szoktuk törölni a távirányítót, ez a hotelszobai dolgozók beszámolói alapján sok esetben teljesen elmarad, vagy olyan ronggyal történik, amivel minden más felületet is áttöröltek már. Ezért ha tévézni szeretnénk a szállásunkon, előtte töröljük le a távirányítót egy fertőtlenítő kendővel.
A mocskos ágytakaró
Sokaknál bevett gyakorlat, hogy amint megérkeznek a hotelszobájukba, ráteszik a bőröndjüket az ágyra, hogy kényelmesen kipakolhassanak. Viszont a bőröndök és kerekeik egyáltalán nem tiszták. Az pedig szinte köztudott, hogy az ágytakarókat közel sem mossák ki olyan rendszerességgel, mint az ágyneműt. Ezért egyrészt ha teheted, ne szaporítsd a poggyászukat az ágyra tevők táborát, valamint te se feküdj vagy ülj rá az ágytakaróra, hanem egyszerűen hajtsd fel és vedd le az ágyról.
Ne tegyél semmit a repülőgép tárolózsebébe
Teljesen kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy a repülők üléseinek hátulján lévő zsebbe pakoljuk a telefonunkat, fülhallgatónkat, papír zsebkendőnket, könyvünket, de ez nagy hiba. Ugyanis mindenki más oda teszi ezeket a tárgyait. A telefon pedig az egyik legkoszosabb tárgy, ráadásul a tárolózsebbe sokan tesznek szemetet, hányással teli zacskót vagy használt zsebkendőt. Ezért ha teheted, te ne használd ezt a tárolót.
Ne mászkálj mezítláb
Sok nyaraló teljesen elengedi magát, ahogy kiszabadul a mindennapok mókuskerekéből. Sokan már a repülőgép folyosóján is mezítláb járkálnak, mások a hotelek folyosóin és bárjaiban is. Ez nemcsak illetlenség, hanem elképesztő fertőzésveszélynek is kiteszik magukat. Ha mindenképpen meg akarsz szabadulni a lábbelidtől, vigyél magaddal egy kényelmes papucsot.
Potenciális veszélyzónák a repülőtéren
Egy nemzetközi repülőtér naponta akár több milliós utasforgalmat bonyolíthat le. Ez már önmagában növeli az átadható fertőzések kockázatát, legyen az influenza, a gyomor- és bélrendszert érintő Norovírus-fertőzés, koronavírus vagy kanyaró. Számos repülőtéren kell érintőképernyőket használnunk, bele kell pakolni a tálcákba az ellenőrzés során az ingóságainkat, vagy ki kell nyitnunk a mosdók ajtaját. Ezért bármihez nyúlunk, érdemes utána kézfertőtlenítőt használnunk, hogy ne betegedjünk le a nyaralásra.
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