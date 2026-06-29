Kullancsok jelentek meg a kertben? Ezek a praktikák segíthetnek távol tartani őket

A kullancsok jelenléte nem kizárólag az erdőkre és mezőkre korlátozódik. A szakemberek szerint a ház körüli kertekben is megtalálhatók, ahol megfelelő életfeltételeket találnak maguknak – tájékoztat a MY HOME BOOK.

A kullancsok kedvelik a magas füvet és a sűrű növényzetet

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Hogyan kerülnek a kertbe a kullancsok?

Sokan még mindig azt hiszik, hogy a kullancsok a fákról hullanak az emberekre, ez azonban tévhit. Az állatok jellemzően alacsony növényzeten, bokrokon vagy magas fűben várják a megfelelő gazdát.

A kertbe többek között az alábbi módokon kerülhetnek:

vadon élő állatok közvetítésével,

madarak segítségével,

háziállatok révén,

sűrű növényzettel borított területekről.

A kullancsok elsősorban a nedves és árnyékos környezetet kedvelik.

Hol fordulhatnak elő leggyakrabban a kullancsok?

A szakértők szerint a vérszívók nem egy adott növényhez kötődnek, hanem olyan helyeket keresnek, ahol megfelelő a páratartalom és elegendő búvóhely áll rendelkezésükre. Leggyakrabban magas fűben, sövényekben, bokrok alatt, avarral borított területeken és sűrű növényzet között fordulnak elő. Akár heteken keresztül is képesek táplálék nélkül várakozni, amíg megfelelő gazdát nem találnak.

Hogyan szabadulhatunk meg a kullancsoktól a kertben?

A szakértők szerint a kert teljes kullancsmentesítése gyakorlatilag lehetetlen, mivel a környéken élő állatok folyamatosan újabb példányokat hordhatnak be.

A kockázat ugyanakkor csökkenthető:

rendszeres fűnyírással,

a bokrok és cserjék visszavágásával,

az avar eltávolításával,

a kert naposabbá tételével.

Minél több fény éri a kertet, annál kedvezőtlenebb környezet alakul ki a kullancsok számára.

Léteznek különféle kullancsirtó eszközök és készítmények, a természetvédelmi szakemberek azonban óvatosságra intenek. Egyes termékek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek más állatokra és a környezetre is káros hatással lehetnek. Ezért a szakértők elsősorban a megelőzésre és a kert megfelelő karbantartására helyezik a hangsúlyt.