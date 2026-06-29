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Kullancsok jelentek meg a kertben? Ezek a praktikák segíthetnek távol tartani őket

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Sokan úgy gondolják, hogy a vérszívó élősködőkkel csak erdei kirándulások során találkozhatnak. A kullancsok azonban a kertekben is megjelenhetnek, különösen ott, ahol árnyékos, nedves területek és dús növényzet található. A szakértők szerint néhány egyszerű kertápolási módszerrel csökkenthető az esélye annak, hogy ezek az állatok megtelepedjenek a környezetünkben.
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kullancskerttippek-tanácsok

A kullancsok jelenléte nem kizárólag az erdőkre és mezőkre korlátozódik. A szakemberek szerint a ház körüli kertekben is megtalálhatók, ahol megfelelő életfeltételeket találnak maguknak – tájékoztat a MY HOME BOOK.

A kullancsok kedvelik a magas füvet és a sűrű növényzetet.
A kullancsok kedvelik a magas füvet és a sűrű növényzetet
Fotó: nechaevkon / Shutterstock

Hogyan kerülnek a kertbe a kullancsok?

Sokan még mindig azt hiszik, hogy a kullancsok a fákról hullanak az emberekre, ez azonban tévhit. Az állatok jellemzően alacsony növényzeten, bokrokon vagy magas fűben várják a megfelelő gazdát.

A kertbe többek között az alábbi módokon kerülhetnek:

  • vadon élő állatok közvetítésével,
  • madarak segítségével,
  • háziállatok révén,
  • sűrű növényzettel borított területekről.

A kullancsok elsősorban a nedves és árnyékos környezetet kedvelik.

Hol fordulhatnak elő leggyakrabban a kullancsok?

A szakértők szerint a vérszívók nem egy adott növényhez kötődnek, hanem olyan helyeket keresnek, ahol megfelelő a páratartalom és elegendő búvóhely áll rendelkezésükre. Leggyakrabban magas fűben, sövényekben, bokrok alatt, avarral borított területeken és sűrű növényzet között fordulnak elő. Akár heteken keresztül is képesek táplálék nélkül várakozni, amíg megfelelő gazdát nem találnak.

Hogyan szabadulhatunk meg a kullancsoktól a kertben?

A szakértők szerint a kert teljes kullancsmentesítése gyakorlatilag lehetetlen, mivel a környéken élő állatok folyamatosan újabb példányokat hordhatnak be.

A kockázat ugyanakkor csökkenthető:

  • rendszeres fűnyírással,
  • a bokrok és cserjék visszavágásával,
  • az avar eltávolításával,
  • a kert naposabbá tételével.

Minél több fény éri a kertet, annál kedvezőtlenebb környezet alakul ki a kullancsok számára.

Egyes növények illatanyagait a kullancsok nem kedvelik, ezért ezek ültetése hozzájárulhat ahhoz, hogy kevésbé vonzó legyen számukra a kert. A gyakran említett növények közé tartozik a dalmát rovarűző, a macskamenta, a varádics, a rozmaring és a keskenylevelű levendula. Fontos azonban, hogy ezek a növények önmagukban nem jelentenek teljes védelmet, csupán kiegészítő segítséget nyújthatnak a kullancsok elleni védekezésben.

Léteznek különféle kullancsirtó eszközök és készítmények, a természetvédelmi szakemberek azonban óvatosságra intenek. Egyes termékek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek más állatokra és a környezetre is káros hatással lehetnek. Ezért a szakértők elsősorban a megelőzésre és a kert megfelelő karbantartására helyezik a hangsúlyt.

Mire kell figyelni a kertészkedés után?

A szakemberek azt javasolják, hogy minden kertben töltött idő után érdemes alaposan átvizsgálni a testet.

A kullancsok leggyakrabban az alábbi helyeken kapaszkodnak meg:

  • fejbőr,
  • nyak,
  • hónalj,
  • térdhajlat,
  • bőrredők.

A gyakran természetben tartózkodók számára az FSME elleni védőoltás lehetősége is megfontolandó.

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