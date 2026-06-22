Mit tegyünk, és mit ne, ha megcsípett minket a kullancs?

Ez bizony nem játék, ráadásul minden perc számít. A kullancsok által terjesztett betegségek közül a legismertebb a Lyme-kór, valamint az agyvelő- és agyhártyagyulladás. Bár nem minden kullancs fertőzött, fontos, hogy a bőrben talált élősködőt minél hamarabb eltávolítsuk. Kezeletlen vagy az idegrendszert érintő Lyme-kór esetén ugyanis előfordulhatnak olyan ijesztő neurológiai és kognitív tünetek, amelyek befolyásolják a gondolkodást, a memóriát, a koncentrációt, sőt ritkán a beszédet vagy az íráskészséget is.
Így távolítsuk el a kullancsokat otthon, szakszerűen
Érdemes okostelefonnal kinagyítani az élősködőt. Használjunk vékony végű csipeszt, és a kullancs egész testét próbáljuk vele megfogni, majd lassú, egyenletes mozdulattal húzzuk ki.
Kerüljük a hirtelen rántást és a kullancs testének összenyomását, mert ezek növelhetik annak esélyét, hogy fertőző anyagok bekerülhetnek a szervezetbe.
A kullancs eltávolítása után a csípés helyét mindenképpen fertőtlenítsük. Fontos azonban tudni, hogy a fertőtlenítés nem véd a kullancs által terjesztett betegségekkel szemben, ezért a legfontosabb, hogy az eltávolítás után pár napig figyeljük, megjelennek-e valamilyen tünetek. A legjellemzőbb korai tünet a fokozatosan növekvő bőrpír (erythema migrans), amely általában a csípést követő 3–30 napon belül jelenik meg. Emellett előfordulhat:
- hőemelkedés vagy láz,
- fáradékonyság,
- fejfájás,
- izom- és ízületi fájdalom,
- általános rossz közérzet,
- légzési nehézség,
- az arc vagy a nyelv duzzanata,
- szapora szívverés.
Ha piros folt, növekvő bőrpír, duzzanat vagy más szokatlan elváltozás jelenik meg, ajánlott szakemberhez fordulni.
Amennyiben bőrelváltozást észlelünk a kullancs(ok) eltávolítását követő hetekben
Hasznos lehet rendszeresen fényképet készítenünk róla, mert ez segíthetik az orvost a diagnózis felállításában. Infektológus felkeresése indokolt lehet Lyme-kórra utaló tünetek esetén, bizonytalan eredetű bőrelváltozás megjelenésekor, illetve akkor is, ha a laboreredmények értelmezése vagy a panaszok hátterének tisztázása szakértői véleményt igényel.
Mit tegyünk a kullancs eltávolítása utáni kellemetlen tünetek enyhítése érdekében?
A csípés helyén jelentkező enyhe irritáció, viszketés vagy duzzanat általában néhány nap alatt megszűnik. A kellemetlen tünetek enyhítésében segíthet a
- hideg borogatás,
- bizonyos, recept nélkül is elérhető készítmények.
Tilos az alábbiak szerint eljárni, ha kullancsokat észlelünk magunkon
- Ne kenjük be olajjal, zsírral, vajjal vagy krémmel. Régebben azt gondolták, hogy így a kullancs megfullad és kijön magától, de valójában ettől csak stresszhelyzetbe kerülhet, és nagyobb eséllyel juttathat kórokozókat a szervezetbe.
- Ne csepegtessünk rá alkoholt, benzint, körömlakklemosót vagy egyéb vegyszert.
- Ne próbáljuk megégetni gyufával vagy cigarettával.
- Ne nyomjuk össze a kullancs testét. Ha a potrohát összenyomjuk, a benne lévő kórokozók visszajuthatnak a sebbe.
- Ne kérjünk azonnal vérvizsgálatot a csípés másnapján. A Lyme-kór kimutatására szolgáló ellenanyagok ilyen korán még rendszerint nem mutathatók ki, ezért a vizsgálat félrevezető lehet.
Megelőzésképpen készíthetünk 3 összetevős kullancsriasztó folyadékot. A kullancscsípés önmagában még nem jelenti azt, hogy fertőzés alakult ki, ugyanakkor a helyes teendők betartása kiemelten fontos. A gyors eltávolítás, a tünetek megfigyelése és szükség esetén az időben megkezdett orvosi ellátás jelentősen csökkentheti a komolyabb egészségügyi következmények kialakulásának esélyét.