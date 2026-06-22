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élősködő

Mit tegyünk, és mit ne, ha megcsípett minket a kullancs?

2 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A természetben töltött idő számos előnnyel jár egészségünk szempontjából, ugyanakkor nem árt tisztában lennünk bizonyos veszélyekkel sem. A kullancsok apró élősködők, amelyek különböző kórokozókat hordozhatnak, ezért egy kullancscsípést mindig érdemes komolyan venni. Mutatjuk, mit tehetünk és mi az, amit mindenképp kerülni kell ahhoz, hogy jelentősen csökkentsük a fertőzések és a későbbi szövődmények kockázatát.
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élősködőlyme-kórtilosfertőzésveszélykullancs

Ez bizony nem játék, ráadásul minden perc számít. A kullancsok által terjesztett betegségek közül a legismertebb a Lyme-kór, valamint az agyvelő- és agyhártyagyulladás. Bár nem minden kullancs fertőzött, fontos, hogy a bőrben talált élősködőt minél hamarabb eltávolítsuk. Kezeletlen vagy az idegrendszert érintő Lyme-kór esetén ugyanis előfordulhatnak olyan ijesztő neurológiai és kognitív tünetek, amelyek befolyásolják a gondolkodást, a memóriát, a koncentrációt, sőt ritkán a beszédet vagy az íráskészséget is.

kullancsok a bőrben
Bőr alá fúródott kullancsok - Az eltávolítás gyorsasága, azaz az időfaktor elsődleges fontosságú
Fotó: artfotoxyz / Shutterstock

Így távolítsuk el a kullancsokat otthon, szakszerűen

Érdemes okostelefonnal kinagyítani az élősködőt. Használjunk vékony végű csipeszt, és a kullancs egész testét próbáljuk vele megfogni, majd lassú, egyenletes mozdulattal húzzuk ki. 

Kerüljük a hirtelen rántást és a kullancs testének összenyomását, mert ezek növelhetik annak esélyét, hogy fertőző anyagok bekerülhetnek a szervezetbe. 

A kullancs eltávolítása után a csípés helyét mindenképpen fertőtlenítsük. Fontos azonban tudni, hogy a fertőtlenítés nem véd a kullancs által terjesztett betegségekkel szemben, ezért a legfontosabb, hogy az eltávolítás után pár napig figyeljük, megjelennek-e valamilyen tünetek. A legjellemzőbb korai tünet a fokozatosan növekvő bőrpír (erythema migrans), amely általában a csípést követő 3–30 napon belül jelenik meg. Emellett előfordulhat:

  • hőemelkedés vagy láz,
  • fáradékonyság,
  • fejfájás,
  • izom- és ízületi fájdalom,
  • általános rossz közérzet,
  • légzési nehézség, 
  • az arc vagy a nyelv duzzanata,
  • szapora szívverés.

Ha piros folt, növekvő bőrpír, duzzanat vagy más szokatlan elváltozás jelenik meg, ajánlott szakemberhez fordulni.

kullancsok a bőrben
Eltávolítás speciális csipesszel, amely  gyógyszertárakban is kapható
Fotó: Tatevosian Yana / Shutterstock

Amennyiben bőrelváltozást észlelünk a kullancs(ok) eltávolítását követő hetekben

Hasznos lehet rendszeresen fényképet készítenünk róla, mert ez segíthetik az orvost a diagnózis felállításában. Infektológus felkeresése indokolt lehet Lyme-kórra utaló tünetek esetén, bizonytalan eredetű bőrelváltozás megjelenésekor, illetve akkor is, ha a laboreredmények értelmezése vagy a panaszok hátterének tisztázása szakértői véleményt igényel.

Mit tegyünk a kullancs eltávolítása utáni kellemetlen tünetek enyhítése érdekében?

A csípés helyén jelentkező enyhe irritáció, viszketés vagy duzzanat általában néhány nap alatt megszűnik. A kellemetlen tünetek enyhítésében segíthet a

  • hideg borogatás, 
  • bizonyos, recept nélkül is elérhető készítmények.

Tilos az alábbiak szerint eljárni, ha kullancsokat észlelünk magunkon

  • Ne kenjük be olajjal, zsírral, vajjal vagy krémmel. Régebben azt gondolták, hogy így a kullancs megfullad és kijön magától, de valójában ettől csak stresszhelyzetbe kerülhet, és nagyobb eséllyel juttathat kórokozókat a szervezetbe.
  • Ne csepegtessünk rá alkoholt, benzint, körömlakklemosót vagy egyéb vegyszert.
  • Ne próbáljuk megégetni gyufával vagy cigarettával.
  • Ne nyomjuk össze a kullancs testét. Ha a potrohát összenyomjuk, a benne lévő kórokozók visszajuthatnak a sebbe.
  • Ne kérjünk azonnal vérvizsgálatot a csípés másnapján. A Lyme-kór kimutatására szolgáló ellenanyagok ilyen korán még rendszerint nem mutathatók ki, ezért a vizsgálat félrevezető lehet.

Megelőzésképpen készíthetünk 3 összetevős kullancsriasztó folyadékot. A kullancscsípés önmagában még nem jelenti azt, hogy fertőzés alakult ki, ugyanakkor a helyes teendők betartása kiemelten fontos. A gyors eltávolítás, a tünetek megfigyelése és szükség esetén az időben megkezdett orvosi ellátás jelentősen csökkentheti a komolyabb egészségügyi következmények kialakulásának esélyét.

 

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