Mit tegyünk, és mit ne, ha megcsípett minket a kullancs?

Ez bizony nem játék, ráadásul minden perc számít. A kullancsok által terjesztett betegségek közül a legismertebb a Lyme-kór, valamint az agyvelő- és agyhártyagyulladás. Bár nem minden kullancs fertőzött, fontos, hogy a bőrben talált élősködőt minél hamarabb eltávolítsuk. Kezeletlen vagy az idegrendszert érintő Lyme-kór esetén ugyanis előfordulhatnak olyan ijesztő neurológiai és kognitív tünetek, amelyek befolyásolják a gondolkodást, a memóriát, a koncentrációt, sőt ritkán a beszédet vagy az íráskészséget is.

Bőr alá fúródott kullancsok - Az eltávolítás gyorsasága, azaz az időfaktor elsődleges fontosságú

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Így távolítsuk el a kullancsokat otthon, szakszerűen

Érdemes okostelefonnal kinagyítani az élősködőt. Használjunk vékony végű csipeszt, és a kullancs egész testét próbáljuk vele megfogni, majd lassú, egyenletes mozdulattal húzzuk ki.

Kerüljük a hirtelen rántást és a kullancs testének összenyomását, mert ezek növelhetik annak esélyét, hogy fertőző anyagok bekerülhetnek a szervezetbe.

A kullancs eltávolítása után a csípés helyét mindenképpen fertőtlenítsük. Fontos azonban tudni, hogy a fertőtlenítés nem véd a kullancs által terjesztett betegségekkel szemben, ezért a legfontosabb, hogy az eltávolítás után pár napig figyeljük, megjelennek-e valamilyen tünetek. A legjellemzőbb korai tünet a fokozatosan növekvő bőrpír (erythema migrans), amely általában a csípést követő 3–30 napon belül jelenik meg. Emellett előfordulhat:

hőemelkedés vagy láz,

fáradékonyság,

fejfájás,

izom- és ízületi fájdalom,

általános rossz közérzet,

légzési nehézség,

az arc vagy a nyelv duzzanata,

szapora szívverés.

Ha piros folt, növekvő bőrpír, duzzanat vagy más szokatlan elváltozás jelenik meg, ajánlott szakemberhez fordulni.

Eltávolítás speciális csipesszel, amely gyógyszertárakban is kapható

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Amennyiben bőrelváltozást észlelünk a kullancs(ok) eltávolítását követő hetekben

Hasznos lehet rendszeresen fényképet készítenünk róla, mert ez segíthetik az orvost a diagnózis felállításában. Infektológus felkeresése indokolt lehet Lyme-kórra utaló tünetek esetén, bizonytalan eredetű bőrelváltozás megjelenésekor, illetve akkor is, ha a laboreredmények értelmezése vagy a panaszok hátterének tisztázása szakértői véleményt igényel.