Nagy foci kvíz: emlékszik még, melyik évben mi volt a világbajnokság himnusza?

Vérbeli focidrukkernek tartja magát és a zenéért is rajong? Akkor ezt a foci kvízt önnek találták ki! Most bebizonyíthatja, hány világbajnokság szurkolótáborának volt lelkes résztvevője: itt a nagy vb-himnusz teszt!

Foci-vb kvíz a legnagyobb himnuszokból.

Fotó: Buda Mendes / Getty Images South America

Kvíz: ön hányra emlékszik a labdarúgó-világbajnokságok himnuszai közül?

A foci-vb hangulatát össze sem lehet hasonlítani más sporteseményekével. Országok tucatjai utaznak az év helyszínére, hogy a világ legnagyobb rajongótáborával rendelkező sporteseményén bizonyítsák tehetségüket és kitartásukat a legjobbak között. A játék azonban nemcsak nekik, a szurkolóknak is egy kész érzelmi hullámvasút, tele gólzáporos 90 percekkel és emlékezetes sporttörténelmi pillanatokkal. A nagy pillanatokhoz pedig, emlékezetes nóták dukálnak. Minden 4. évben születik egy ikonikus sláger is, amely nélkül egy világbajnokság sem lenne az igazi. Ön vajon hányat ismer a legendás zeneszámok közül?

7 felejthetetlen labdarúgó-világbajnokság és 7 felejthetetlen dal, amely nemcsak a tornára, de a szurkolás élményére is emlékeztet bennünket. Önnek vajon beugrik, melyik torna alatt csendültek fel ezek a dalok? Ebben a nosztalgikus kvízben próbára teheti tudását!