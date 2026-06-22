Lehűlne a nagy melegben? Töltse ki a Holle anyó kvízt

Óriási kánikula tombol a hetekben, a nagy melegben pedig nincs is jobb annál, ha valamivel le tudjuk hűteni magunkat. Vonuljon árnyékba, fogjon egy nagy üveg jeges vizet, és miközben kortyolgatja azt, engedje meg, hogy gondolatban elkalauzoljuk Holle anyó világába. Egy percre hunyja le a szemét, érezze a bőrén a hópelyheket, majd ha felkészült, töltse ki kvízünket és tudja meg, mennyire emlékszik a gyerekkora egyik legtanulságosabb meséjére!

Holle anyó alakja 1812 óta létezik. Kvízünkben tesztelheti, mennyire emlékszik a mesére. Fotó: Wikimedia

Holle anyó kvíz

Szinte nincs ember, aki ne ismerné a Holle anyó című Grimm-mesét, amely egy örök igazság megtanítására hivatott. A történetet sokan fejből ismerik, hiszen az eredeti mesét 1812-ben alkották meg a Grimm-testvérek. Azóta szájhagyomány útján, mesekönyvekben, animált mesékben terjedt, 2006-ban pedig elnyerte Németország legszebb meséjének címét. Az alábbi kvízben tesztelheti, mennyire emlékszik a történetre, valamint arra, hogy pontosan mire okítja a gyerekeket a varázslatos tanmese.