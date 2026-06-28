Hőségriadó és frontok: ön tudja, mit jelentenek ezek a meteorológiai kifejezések? Tesztelje kvízünkben

Minden nap megnyitjuk a telefonunkon az időjárás-előrejelző applikációt. Látjuk, halljuk, hogy jön a hőség, front vagy épp egy ónos eső. Mégis, kevés ember van, aki valóban érti, mire figyelmeztetnek minket a meteorológusok. Ön közéjük tartozik? Tesztelje kvízünkben!

Izgalmas kvízt hoztunk az időjárási jelenségekről.

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Meteorológiai kvíz: ön tudja miért adnak ki hőségriadót és mi az az aszály? Tesztelje!

Kezdjük az alapokkal:

A meteorológiai az időjárási folyamatokkal és azok előrejelzésével foglalkozó tudományág, amely azokat a jelenségeket vizsgálja, amelyeket mi nap mint nap tapasztalunk: esőt, szelet vagy épp a tűrhetetlen, hőségriadót indokló kánikulát.

Mik ezek?

Az időjárás alapját a Föld légkörének folyamatai adják. A legfontosabb tényezői a hőmérséklet, a légnyomás és a páratartalom, amelyek egymással állnak kölcsönhatásban. Folyamataik a légkör legalsó rétegében, vagyis a troposzférában zajlanak, ahol a mi életünk is. A meteorológusok ezek alapján, összetett számításokkal adnak nekünk előrejelzéseket, műholdak és radarok segítségével.

Tudta?

Az időjárás első lejegyzett megfigyelései az ókori Mezopotámiából származnak. A meteorológia kifejezés pedig Arisztotelész Meteorológia című művéhez köthető, amelyben a légköri jelenségek mellett, még földtani folyamatokat is a tudományág alá vett.

Most, hogy az alapokat tisztáztuk, jöjjön a kihívás! A következő tesztkérdésekben ismert meterológiai jelenségek, kifejezések meghatározásait kell megfejtenie. Készen áll próbára tenni tudását? Akkor irány a kvíz!

Az alábbi videóra kattintva, megtudhatja, hogyan alakulnak ki a ciklonok: