Nagy magyar szólások és közmondások kvíze – csak a legműveltebbeknek sikerül hibátlanul kitölteni

Nagyanyáink, dédanyáink, megannyi felmenőnk bölcsességét őrzik szólásaink és közmondásaink, de mi egyre ritkábban használjuk őket. Vajon ön emlékszik még rájuk? Tesztelje kvízünkben!

Közmondások kvíz a magyar közmondásokról.

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Műveltségi kvíz: ki tudja egészíteni a magyar szólásokat és közmondásokat?

A szólások és közmondások hangzatos nyelvi fordulatok, amelyekbe rengeteg élet bölcsességét rejtették. Többségük hosszú évszázadok alatt alakult ki, amikor egy-egy találó megfogalmazás, életbölcsesség vagy frappáns hasonlat szárnyra kelt és szájról szájra terjedt, mígnem egy egész közösség kezdte el aktívan használni, majd tovább örökíteni a következő nemzedékeknek.

Azonban egy részüket köszönhetjük csak a népi tapasztalatoknak és furmányos észjárásnak. Más szólásaink az ókori görög és római kultúrából vagy a Bibliából kerültek a köznyelvbe. Ez az oka annak, hogy – bár kisebb-nagyobb eltérésekkel, de – ugyanazzal a bölcsességgel több európai nyelvben is találkozhatunk.

Most kiderítheti, ön hányat ismer közülük!

Kvízre fel: egészítse ki a hiányos magyar szólásokat és közmondásokat a helyes megoldással!