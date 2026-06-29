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Pénzkvíz: ön tudja, melyik bankjegyről ki néz vissza ránk?

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Mindennap szembenéz velük, de azt is tudja, kit-mit mit lát rajtuk? Következő kvízünkben letesztelheti, milyen jól ismeri a magyar bankjegyeket.
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életmódmagyar bankjegykvízpénz

A magyar bankjegyeken láthat arcokat, jelképeket és épületeket is. Alább egy játékos kvíz keretein belül próbára teheti a memóriáját. Fel tudja idézni, hogy melyik bankjegyről melyik híres történelmi személyiség néz vissza önre?

Kvízben szereplő kép magyar bankjegyekről
Kvízünkben tesztelheti, mennyire ismeri a különféle bankjegyeken feltüntetett személyeket. Fotó: Shutterstock

Pénzkvíz: ön tudja ki vagy mi van a magyar bankjegyeken?

Gondolta volna, hogy a fizetőeszközök első formái kagylók, gyöngyök és hasonló apró tárgyak voltak? Ezek után jelentek csak meg a fémérmék, amelyek tartósságuknak és nehéz hamisíthatóságuknak köszönhetően gyorsan elterjedtek a világban. A 8. század környékén pedig már a papírpénz előfutára is megjelent Kínában, egyfajta kereskedelmi váltó formájában.

A markunkban tartott bankjegyek mára tulajdonképpen kész történelmi kislexikonokká váltak. Kulturális lenyomatok, amelyek a múltról és nemzeti értékekről mesélnek. Láthatunk rajtuk nagy történelmi személyiségeket és szimbólumokat, motívumokat.

Ön milyen jól ismeri a magyar forintot? Tudja, kinek az arca van az 1000 forintos bankjegyen, és melyik érmén láthatja egy őshonos védett növény lenyomatát? Tesztünkből kiderül, mennyire figyel a részletekre!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Ki látható az 500 forintos bankjegyen?

 

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