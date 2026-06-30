Nagy műveltségi kvíz: a magyarok alig 2 százaléka ismeri ezeket a régi magyar szavakat – Ön köztük van?

Legújabb műveltségi kvízünk ezúttal arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a mai rohanó világban mennyire fontos a gazdag és változatos szókincs. Egy lenyűgözően színes kifejezéskészlet nemcsak szebbé, ízesebbé teheti a beszédünket, hanem abban is segíthet, hogy magabiztosabbnak és hitelesebbnek tűnjünk mások szemében. Ön vajon te hány különleges magyar szó jelentését ismeri?

Műveltségi kvízünkkel tesztelheti, mennyire ismeri a magyar nyelv régi kifejezéseit!

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Nagy műveltségi kvíz: most kiderül, mennyire gazdag a szókincse!

Vannak olyan magyar szavak, amelyek egykor a mindennapi beszéd részei voltak, mára azonban szinte teljesen kikoptak a mindennapi szóhasználatból. Nagyszüleink még pontosan tudták, mit jelentenek ezek a különleges kifejezések, a fiatalabb generációknak viszont sokszor már komoly fejtörést okoznak. Pedig ezek a régi magyar szavak szép történeteket, közösen megélt emlékeket őriznek. Hogy felelevenítsük ezeket az elfeledett kifejezéseket, készítettünk egy szórakoztató nyelvi kvízt, amelyben összegyűjtöttünk 8 régi magyar szót. Vajon te tudod, mit jelentenek, vagy sikerül próbára tennünk a szókincsedet? Sok sikert!