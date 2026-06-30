Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Történelmi rekord: soha nem volt még ilyen meleg Magyarországon!

műveltségi kvízek

Nagy műveltségi kvíz: a magyarok alig 2 százaléka ismeri ezeket a régi magyar szavakat – Ön köztük van?

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Legnagyobb és legátfogóbb egynyelvű szótárunk, a Magyar értelmező kéziszótár mintegy 70 ezer szócikkben gyűjti össze és mutatja be a magyar nyelv szókincsét, a hétköznapokban azonban ezeknek csupán egy részét használjuk. Az alábbi kvízből most kiderül, mennyire gazdag a szókincse, és hány különleges magyar szó jelentését ismeri!
Link másolása
Vágólapra másolva!
műveltségi kvízekkifejezésmagyar nyelv

Legújabb műveltségi kvízünk ezúttal arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a mai rohanó világban mennyire fontos a gazdag és változatos szókincs. Egy lenyűgözően színes kifejezéskészlet nemcsak szebbé, ízesebbé teheti a beszédünket, hanem abban is segíthet, hogy magabiztosabbnak és hitelesebbnek tűnjünk mások szemében. Ön vajon te hány különleges magyar szó jelentését ismeri?

műveltségi kvízt megoldó nő
Műveltségi kvízünkkel tesztelheti, mennyire ismeri a magyar nyelv régi kifejezéseit! 
Fotó: Shutterstock

Nagy műveltségi kvíz: most kiderül, mennyire gazdag a szókincse!

Vannak olyan magyar szavak, amelyek egykor a mindennapi beszéd részei voltak, mára azonban szinte teljesen kikoptak a mindennapi szóhasználatból. Nagyszüleink még pontosan tudták, mit jelentenek ezek a különleges kifejezések, a fiatalabb generációknak viszont sokszor már komoly fejtörést okoznak. Pedig ezek a régi magyar szavak szép történeteket, közösen megélt emlékeket őriznek. Hogy felelevenítsük ezeket az elfeledett kifejezéseket, készítettünk egy szórakoztató nyelvi kvízt, amelyben összegyűjtöttünk 8 régi magyar szót. Vajon te tudod, mit jelentenek, vagy sikerül próbára tennünk a szókincsedet? Sok sikert!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 6
Mire gondolt az a személy, aki azt mondta: butykos?

Az alábbi videóban további különlegességeket tudhat meg a magyar nyelvről:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!