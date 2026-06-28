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mitológia

Milyen jól ismeri a római isteneket? Tesztelje műveltségét mitológiai kvízünkkel

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A görög mitológia isteneit szinte mindenki jól ismeri, de mi a helyzet a rómaiakkal? Egy igazán művelt elmének nem okoz problémát hibátlanul megválaszolni a következő kvízkérdéseket. Önnek sikerül?
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mitológiaműveltségi kvízekistenek

A római mitológia az európai kultúra alapjainak egy fontos pillére. A modern ember a római istenek neveivel a különböző művészeti ágazatokban, az irodalomban, a festményeken vagy a történelemkönyvekből ismerheti. Vajon ön elég tájékozott ahhoz, hogy a mitológiai kvíz minden kérdésére ismerje a helyes választ! Most letesztelheti tudását!

kvíz római istenekről
Műveltségi kvízünkben a római istenek ismeretéről kell tanubizonyságot tennie. 
Fotó: Zwiebackesser / Shutterstock

Műveltségi kvíz: ön mennyire ismeri a római mitológia isteneit?

A görög istenek neveit, illetve attribútumait mindenki ismeri, és bár szinte mindnek megvan a római megfelelője, fontos leszögezni: a római vallás jóval összetettebb pár egyszerű névváltozatnál. Az istenek a birodalom életének szerves részeit képezték. Jelen voltak a társadalom magánéletében, az otthonokban, a hadseregben, a földművelésben és persze az állami ünnepek hagyományaiban is.

A ókori rómaiak hitték, hogy isteneik irányítják, befolyásolják az életüket és midennapjaikat. Az élet minden színterének megvolt a maga védelmezője, akinek oltárt állítottak és akihez fohászkodtak a szerencsés fordulatokért.

Ön tisztában van vele, kihez fordultak a jó termés reményében és kihez az sikeres hadjáratok érdekében? Kvízünkkel letesztelheti, milyen jól ismeri a római mitológia legnagyobb alakjait!

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Ki a római mitológia főistene?

Ismerje meg a római mitológia isteneit és istennőit a következő vidóra kattintva:

 

 

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