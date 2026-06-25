Hűtse le a lakását a hőségriadó ideje alatt – Ezek a kötelező lépések, ha nincs klímája

A szakemberek hőségriadóra figyelmeztetnek: hamarosan napokon át tomboló kánikulára számíthatunk. Ilyenkor a falak átforrósodnak és előfordulhat, hogy a lakás éjszaka sem jelent menedéket a kínzó hőség elől. Klíma nélkül ezeket a lépéseket kötelezően be kell iktatnunk, ha nem szeretnénk, hogy a felforrósodott levegő egészségünket is veszélybe sodorja! Mutatjuk a leghatékonyabb praktikákat a lakás hűtésére!

A lakás hűtése egyszerű házi praktikákkal is megoldható.

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A lakás hűtése klíma nélkül: ezek a legfontosabb lépések

Szellőztessen, de csak a megfelelő időben!

Talán a legfontosabb szabály, hogy nappal ne nyisson ablakot, ne engedje be a forró levegőt! Korán reggel vagy későn este, amikor odakint lehűlt a levegő, nyissa ki az ablakokat, lehetőség szerint a lakás két ellentétes oldalán. Így a kereszthuzat létrehozásával gyorsabban kisszelőztetheti a lakásban felgyülemlett hőt.

Amennyiben családi házban él, nyissa ki a padlásfeljárót és a padlás ablakát is, hiszen a meleg levegő felfelé száll; ezen az úton hamarabb távozhat otthonából.

Szigetelje el a napot!

Hőségriadó idején mindig tartsa zárva az ablakokat és húzza be a függönyöket, engedje le a redőnyöket. Főleg a lakás azon oldalán, amelyet közvetlen napfény ér.

Használja okosan a ventillátort!

Bár egy ventilátor nem hűti le a levegőt, ahogyan egy klíma, sokat segíthet egy kellemesebb hőérzet kialakításában. Este és hajnalban érdemes a nyitott ablak elé helyezni, ezzel segítve a kinti, hűvös levegő beáramlását.

Szintén jól bevált praktika a lakás hűtésére, ha egy tál jeget vagy jégakkut helyez a ventilátor elé. Így a keringetett levegő hűvösebbnek hat, gyorsabban felfrissítheti.

Spóroljon a hőtermeléssel!

A sütő, a főzőlapok, de még a mosó-, mosogatógép is jelentős hőt bocsát ki működés közben. A hőségriadó idején ne indítsa el háztartási gépeit, csak este! A legmelegebb órákban készítsen inkább hideg ételeket (salátát, szendvicseket).

Ne csak a lakás hűtésére, önmagára is figyeljen!

Vegyen langyos zuhanyt. A langyos víz jóval hatékonyabban teremt megfelelő hőérzetet, mint a jéghideg, mivel nem eredményez hirtelen érszűkületet.