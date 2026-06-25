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hőségriadó

Hűtse le a lakását a hőségriadó ideje alatt – Ezek a kötelező lépések, ha nincs klímája

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A hőségriadó idején nemcsak kellemetlenné, de veszélyessé is válhat otthona légkondicionáló nélkül. Megmutatjuk a legfontosabb lépéseket a lakás hűtéséhez!
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hőségriadóklímarendszerhőguta

A szakemberek hőségriadóra figyelmeztetnek: hamarosan napokon át tomboló kánikulára számíthatunk. Ilyenkor a falak átforrósodnak és előfordulhat, hogy a lakás éjszaka sem jelent menedéket a kínzó hőség elől. Klíma nélkül ezeket a lépéseket kötelezően be kell iktatnunk, ha nem szeretnénk, hogy a felforrósodott levegő egészségünket is veszélybe sodorja! Mutatjuk a leghatékonyabb praktikákat a lakás hűtésére!

Lakás hűtése előtt szenved egy nő a hőségtől a kanapén.
A lakás hűtése egyszerű házi praktikákkal is megoldható. 
Fotó: Ahmet Misirligul / shutterstock

A lakás hűtése klíma nélkül: ezek a legfontosabb lépések

Szellőztessen, de csak a megfelelő időben!

Talán a legfontosabb szabály, hogy nappal ne nyisson ablakot, ne engedje be a forró levegőt! Korán reggel vagy későn este, amikor odakint lehűlt a levegő, nyissa ki az ablakokat, lehetőség szerint a lakás két ellentétes oldalán. Így a kereszthuzat létrehozásával gyorsabban kisszelőztetheti a lakásban felgyülemlett hőt.

Amennyiben családi házban él, nyissa ki a padlásfeljárót és a padlás ablakát is, hiszen a meleg levegő felfelé száll; ezen az úton hamarabb távozhat otthonából.

Szigetelje el a napot!

Hőségriadó idején mindig tartsa zárva az ablakokat és húzza be a függönyöket, engedje le a redőnyöket. Főleg a lakás azon oldalán, amelyet közvetlen napfény ér.

Használja okosan a ventillátort!

Bár egy ventilátor nem hűti le a levegőt, ahogyan egy klíma, sokat segíthet egy kellemesebb hőérzet kialakításában. Este és hajnalban érdemes a nyitott ablak elé helyezni, ezzel segítve a kinti, hűvös levegő beáramlását.

Szintén jól bevált praktika a lakás hűtésére, ha egy tál jeget vagy jégakkut helyez a ventilátor elé. Így a keringetett levegő hűvösebbnek hat, gyorsabban felfrissítheti.

Spóroljon a hőtermeléssel!

A sütő, a főzőlapok, de még a mosó-, mosogatógép is jelentős hőt bocsát ki működés közben. A hőségriadó idején ne indítsa el háztartási gépeit, csak este! A legmelegebb órákban készítsen inkább hideg ételeket (salátát, szendvicseket). 

Ne csak a lakás hűtésére, önmagára is figyeljen!

Vegyen langyos zuhanyt. A langyos víz jóval hatékonyabban teremt megfelelő hőérzetet, mint a jéghideg, mivel nem eredményez hirtelen érszűkületet.

Viseljen bő szabású, pamut vagy len anyagú ruhaneműket.

Használjon hidegvizes borogatást vagy csavarjon jégakkut törölközőbe.

Vegye komolyan a hőségriadót!

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a hőguta nemcsak a közvetlen napsütésen vagy egy zárt utastérben alakulhat is. A nagy forróságban egy átmelegedett lakásban is bekövetkezhet. 

A hőguta legjellegzetesebb tünetei:

  • a testhőmérséklet folyamatos emelkedése, amely elérheti akár a 39– 41 fokot is
  • a verejtékezés megszűnése
  • félrebeszélés, eszméletvesztés

Amennyiben önmagán vagy környezetében bárkin a hőguta tüneteit tapasztalja, azonnal hívjon mentőt, a segítség megérkezéséig pedig kezdje meg óvatosan a beteg testének hűtését borogatással!

Készüljön fel a hőségriadóra! Kattintson az alábbi videóra és ismerje meg a hőguta és a napszúrás tüneteit:

 

 

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