Lángos recept air fryerben – Akár a strandon, csak olcsóbb, gyorsabb és egészségesebb is

Végre elérkezett a sajtos-tejfölös csoda időszaka. Ha ön is imádja, ezt az air fryeres lángos receptet kötelező kipróbálnia! Jóval egyszerűbben, egy fazék olaj felhasználása nélkül készítheti el, de ugyanúgy megajándékozza a balatoni nosztalgia ízével, mint strandon árult társai. Mutatjuk, hogyan készül!

Hoztunk egy egészségesebb lángos receptet, amit air fryerben készíthet el

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A nyár slágere: lángos recept air fryerben

Az eredeti íz és állag titka

Az air fryeres változat sikerének titka a tészta megfelelő előkészítése. Kiemelten fontos, hogy alaposan dagasztott, puha tésztát készítsünk, és bőven hagyjunk időt a kelésre. A nagyjából egy órás kelesztést követően, a tésztát kisebb gombócokra osztva, újabb fél órán át szükséges pihentetni.

A strandklasszikus élményért a forma is felelős

A lángostészta formázása során dolgozzunk olajos kézzel, így a tésztánk nem ragad le, és könnyedebben kialakíthatjuk az eredeti formát.

A nyújtásnál pedig ügyeljünk arra, hogy ne nyújtsuk túl vékonyra a lángosokat. Elegendő 1-1,5 centiméteres vastagságúra nyújtani a tésztát, ami így az air fryerben szépen meg tud pirulni, miközben belseje puha és omlós marad.

A hab a tortán

Az elkészült lángosokat tálaljuk fokhagymával, illetve ha még egészségesebb fogásra vágyunk; zsírszegény tejföllel és egy kevés light sajttal megbolondítva!

Az air fryeres lángos recept hozzávalói:

400 g finomliszt

170 ml langyos tej

5 g friss élesztő

250 ml görög joghurt

1 csipet cukor

1 csipet só

egy kevés olaj a formázáshoz

tejföl, reszelt sajt és fokhagyma ízlés szerint

A lángos elkészítése

A lisztet keverjük össze a görög joghurttal, majd adjuk hozzá a langyos, cukros tejben felfuttatott élesztőt és egy csipet sót.

Dolgozzuk össze a tésztát, majd fagasszuk simára körülbelül 10 perc alatt.

Tegyük a tésztát egy vékonyan kiolajozott tálba, fedjük le és hagyjuk kelni 1 órán át, amíg duplájára nő.

A megkelt tésztát olajos kézzel nyújtsuk, majd osszuk 4-6 egyenlő részre és formázzunk belőlük gombócokat. Ezeket további 30 percig pihentessük.

A pihentetés ideje alatt, elkezdhetjük felmelegíteni az air fryerünket.

A 30 perc leteltével, helyezzük a gombócokat egyesével a sütőpapírral bélelt kosárba, és enyhén permetezzük meg egy kevés olajjal.

A lángosokat 200 fokon, gombóconként körülbelül 10-15 percig süssük, középidőnél megfordítva, amíg szép aranybarnára nem sülnek.

Amikor elkészültek a lángosok, még forrón kenjük meg őket fokhagymával és kínáljuk tejföllel, reszelt sajttal vagy akár lilahagymával, sonkával az intenzívebb ízekért.

Igazi strandélményre vágyik? Készítse el az alábbi videóban látható receptet és kínáljon a lángos mellé egy frissítő limonádét: