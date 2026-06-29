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egészséges ételek

Lángos recept air fryerben – Akár a strandon, csak olcsóbb, gyorsabb és egészségesebb is

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A nagy nyári kedvenc most egy egészségesebb bundában érkezik. Garantáljuk; ha kipróbálja ezt a lángos receptet, többé nem fog beállni a strandbódék kígyózó soraiba! Bármikor elkészítheti otthon, fillérekből, olajtócsák nélkül.
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egészséges ételekAir fryerlángos készítés

Végre elérkezett a sajtos-tejfölös csoda időszaka. Ha ön is imádja, ezt az air fryeres lángos receptet kötelező kipróbálnia! Jóval egyszerűbben, egy fazék olaj felhasználása nélkül készítheti el, de ugyanúgy megajándékozza a balatoni nosztalgia ízével, mint strandon árult társai. Mutatjuk, hogyan készül!

lángos receptből készült étel és hozzávalói
Hoztunk egy egészségesebb lángos receptet, amit air fryerben készíthet el
Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A nyár slágere: lángos recept air fryerben

Az eredeti íz és állag titka

Az air fryeres változat sikerének titka a tészta megfelelő előkészítése. Kiemelten fontos, hogy alaposan dagasztott, puha tésztát készítsünk, és bőven hagyjunk időt a kelésre. A nagyjából egy órás kelesztést követően, a tésztát kisebb gombócokra osztva, újabb fél órán át szükséges pihentetni.

A strandklasszikus élményért a forma is felelős

A lángostészta formázása során dolgozzunk olajos kézzel, így a tésztánk nem ragad le, és könnyedebben kialakíthatjuk az eredeti formát.

A nyújtásnál pedig ügyeljünk arra, hogy ne nyújtsuk túl vékonyra a lángosokat. Elegendő 1-1,5 centiméteres vastagságúra nyújtani a tésztát, ami így az air fryerben szépen meg tud pirulni, miközben belseje puha és omlós marad.

A hab a tortán

Az elkészült lángosokat tálaljuk fokhagymával, illetve ha még egészségesebb fogásra vágyunk; zsírszegény tejföllel és egy kevés light sajttal megbolondítva!

Az air fryeres lángos recept hozzávalói:

  • 400 g finomliszt
  • 170 ml langyos tej
  • 5 g friss élesztő
  • 250 ml görög joghurt
  • 1 csipet cukor
  • 1 csipet só
  • egy kevés olaj a formázáshoz
  • tejföl, reszelt sajt és fokhagyma ízlés szerint

A lángos elkészítése

  • A lisztet keverjük össze a görög joghurttal, majd adjuk hozzá a langyos, cukros tejben felfuttatott élesztőt és egy csipet sót.
  • Dolgozzuk össze a tésztát, majd fagasszuk simára körülbelül 10 perc alatt.
  • Tegyük a tésztát egy vékonyan kiolajozott tálba, fedjük le és hagyjuk kelni 1 órán át, amíg duplájára nő.
  • A megkelt tésztát olajos kézzel nyújtsuk, majd osszuk 4-6 egyenlő részre és formázzunk belőlük gombócokat. Ezeket további 30 percig pihentessük.
  • A pihentetés ideje alatt, elkezdhetjük felmelegíteni az air fryerünket.
  • A 30 perc leteltével, helyezzük a gombócokat egyesével a sütőpapírral bélelt kosárba, és enyhén permetezzük meg egy kevés olajjal.
  • A lángosokat 200 fokon, gombóconként körülbelül 10-15 percig süssük, középidőnél megfordítva, amíg szép aranybarnára nem sülnek.
  • Amikor elkészültek a lángosok, még forrón kenjük meg őket fokhagymával és kínáljuk tejföllel, reszelt sajttal vagy akár lilahagymával, sonkával az intenzívebb ízekért.

Igazi strandélményre vágyik? Készítse el az alábbi videóban látható receptet és kínáljon a lángos mellé egy frissítő limonádét:

 

 

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