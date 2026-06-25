Lángos bűntudat nélkül? Ez a diétás változat pont olyan, mint az eredeti, és még fogyaszt is

Fogyókúrázik, de eszméletlen sóvárgást érez a büféből kiáradó illatok miatt? Szeretné a kedvenc strandételeit lelkiismeret-furdalás nélkül elmajszolni? Akkor ezt a diétás lángos receptet próbálja ki, amit még a család többi tagja is imádni fog!

A diétás lángos elkészítése nem csaupán mítosz, mutatjuk, hogyan készítheti el.

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

Ezt a diétás lángos receptet a fogyókúrázók is bátran majszolhatják

Ahogy beköszönt a nyár, mindenki elkezd sóvárogni a „balatoni” hekk, a retró burger és a lángos után. Azonban a legtöbb strandkaja igazi kalóriabomba, és valójában egyáltalán nem fér bele a diétába. Hiszen például egy sajtos-tejfölös lángos akár 850 kalóriát is tartalmazhat, miközben tele van zsírral és szénhidráttal. Ezért a következő diétás lángos recept egy különleges gasztrotrükk: az étel nem tocsog az olajban, a tésztája nem igényel kelesztést, az elkészítése pedig pofonegyszerű – mégis szinte pont olyan, mint a balatoni verzió, legalábbis majdnem.

Mitől olyan különleges? Ebben rejlik a diétás lángos titka

Nem tartalmaz fehér lisztet: a recept zabpehelylisztet használ, mivel a fehér liszt gyorsan megemeli a vércukorszintet és hirtelen éhségérzetet okoz.

a recept zabpehelylisztet használ, mivel a fehér liszt gyorsan megemeli a vércukorszintet és hirtelen éhségérzetet okoz. Sütőben sül ki: az olajban való sütés drasztikusan megnöveli az ételek kalóriatartalmát, ugyanis a tészta a zsiradék akár 15-25 százalékát is magába szívhatja.

A diéta alapja a kalóriadeficit, melynek lényege, hogy kevesebb legyen a napi kalóriabevitelünk, mint amennyire a szervezetünknek szüksége van a jelenlegi testsúlyunk fenntartásához.

Ezt a diétás lángos receptet készítse el a kalóriadús változat helyett

Erre a diétás lángosra az egész család rá fog járni, és hirtelen azon kapjuk majd magunkat, hogy egy darab sem maradt belőle.

Hozzávalók (4 darabhoz):

200 gramm zabpehelyliszt (vagy zabpehely ledarálva)

200 gramm natúr joghurt

2 teáskanál sütőpor

csipet só

fokhagymapor (ízlés szerint)

light tejföl (a feltéthez)

zsírszegény sajt (a feltéthez)

Elkészítés:

Öntse bele egy nagy tálba az összes hozzávalót, és az egészet jól keverje össze. Vizes kézzel formázzon a tésztából 4 lángost, majd fektesse őket egy sütőpapírral bélelt tepsire. 200 fokra előmelegített sütőben süsse őket aranybarnára, körülbelül 15 percig. (Forró levegős sütőben 180 fokon körülbelül 10 perc alatt elkészül.) Tálalja light tejföllel és sajttal.

Ha fenntartható fogyásra vágyik, ne kezdjen drasztikus diétába

A diétának nem arról kell szólnia, hogy egyes élelmiszercsoportokat teljesen kizárunk az étrendünkből. Hiszen ha fenntartható fogyásra vágyunk, meg kell találnunk az arany középutat, és olyan kiegyensúlyozott étrend mellett kell letennünk a voksunkat, amelyet hosszú távon is tartani tudunk. Emellett az interneten már számos ételnek megtalálhatjuk a diétás receptjét, amiket könnyedén beilleszthetünk a diétánkba is.

Ebből a videóból egy diétás pizzareceptet leshet el: