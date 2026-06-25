Lángos bűntudat nélkül? Ez a diétás változat pont olyan, mint az eredeti, és még fogyaszt is

Fogyókúrázik, de eszméletlen sóvárgást érez a büféből kiáradó illatok miatt? Szeretné a kedvenc strandételeit lelkiismeret-furdalás nélkül elmajszolni? Akkor ezt a diétás lángos receptet próbálja ki, amit még a család többi tagja is imádni fog!
Ezt a diétás lángos receptet a fogyókúrázók is bátran majszolhatják
Ahogy beköszönt a nyár, mindenki elkezd sóvárogni a „balatoni” hekk, a retró burger és a lángos után. Azonban a legtöbb strandkaja igazi kalóriabomba, és valójában egyáltalán nem fér bele a diétába. Hiszen például egy sajtos-tejfölös lángos akár 850 kalóriát is tartalmazhat, miközben tele van zsírral és szénhidráttal. Ezért a következő diétás lángos recept egy különleges gasztrotrükk: az étel nem tocsog az olajban, a tésztája nem igényel kelesztést, az elkészítése pedig pofonegyszerű – mégis szinte pont olyan, mint a balatoni verzió, legalábbis majdnem.
Mitől olyan különleges? Ebben rejlik a diétás lángos titka
- Nem tartalmaz fehér lisztet: a recept zabpehelylisztet használ, mivel a fehér liszt gyorsan megemeli a vércukorszintet és hirtelen éhségérzetet okoz.
- Sütőben sül ki: az olajban való sütés drasztikusan megnöveli az ételek kalóriatartalmát, ugyanis a tészta a zsiradék akár 15-25 százalékát is magába szívhatja.
A diéta alapja a kalóriadeficit, melynek lényege, hogy kevesebb legyen a napi kalóriabevitelünk, mint amennyire a szervezetünknek szüksége van a jelenlegi testsúlyunk fenntartásához.
Ezt a diétás lángos receptet készítse el a kalóriadús változat helyett
Erre a diétás lángosra az egész család rá fog járni, és hirtelen azon kapjuk majd magunkat, hogy egy darab sem maradt belőle.
Hozzávalók (4 darabhoz):
- 200 gramm zabpehelyliszt (vagy zabpehely ledarálva)
- 200 gramm natúr joghurt
- 2 teáskanál sütőpor
- csipet só
- fokhagymapor (ízlés szerint)
- light tejföl (a feltéthez)
- zsírszegény sajt (a feltéthez)
Elkészítés:
- Öntse bele egy nagy tálba az összes hozzávalót, és az egészet jól keverje össze.
- Vizes kézzel formázzon a tésztából 4 lángost, majd fektesse őket egy sütőpapírral bélelt tepsire.
- 200 fokra előmelegített sütőben süsse őket aranybarnára, körülbelül 15 percig. (Forró levegős sütőben 180 fokon körülbelül 10 perc alatt elkészül.)
- Tálalja light tejföllel és sajttal.
Ha fenntartható fogyásra vágyik, ne kezdjen drasztikus diétába
A diétának nem arról kell szólnia, hogy egyes élelmiszercsoportokat teljesen kizárunk az étrendünkből. Hiszen ha fenntartható fogyásra vágyunk, meg kell találnunk az arany középutat, és olyan kiegyensúlyozott étrend mellett kell letennünk a voksunkat, amelyet hosszú távon is tartani tudunk. Emellett az interneten már számos ételnek megtalálhatjuk a diétás receptjét, amiket könnyedén beilleszthetünk a diétánkba is.
Ebből a videóból egy diétás pizzareceptet leshet el: