Trópusi hőség Budapesten? Íme a top 5 strand, ahol azonnal lehűtheti magát

A nyári hőségben nem szükséges elhagyni a fővárost ahhoz, hogy kellemes, vízparti környezetben töltsük el a szabadidőnket, hiszen a legjobb budapesti strandok választéka minden igényt kielégít. Szerencsére a felhozatal rendkívül gazdag, így a sportos úszóktól kezdve a családosokon át a pihenni vágyókig mindenki megtalálhatja a számításait.

A Palatinus a legjobb budapesti strandok közé tartozik.

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Melyek a legjobb budapesti strandok a hőség idején?

A választék a történelmi fürdőktől a modern komplexumokig terjed, amelyek frissítő vizet és zöldövezeti menedéket kínálnak a látogatóknak. Az alábbiakban a legnépszerűbb és legszínvonalasabb helyszíneket mutatjuk be, hogy a forró napokon könnyebb legyen a választás.

Dagály Strandfürdő

Ez a sportos és modern komplexum komoly wellness- és versenyinfrastruktúrával várja a vendégeket a XIII. kerületben. A látogatók hét teljesen felújított medencét, játszótereket, sportpályákat, valamint egy fitneszparkot vehetnek igénybe a területen. A déli órákban a sportoláshoz érdemes a Duna Aréna versenymedencéjét választani, majd a napot a Dagály kellemes, 34-36 fokos jakuzzijában zárni.

Római Strandfürdő

A Duna közvetlen közelében fekvő fürdő kifejezetten barátságos és fiatalos hangulatot áraszt a nyári főszezonban. A vendégek rendelkezésére áll a strandoláshoz egy úszómedence, egy csúszdával és pezsgőztetővel felszerelt élménymedence, valamint a legkisebbek számára kialakított gyermekmedence. A medencék elhagyása után érdemes egy kellemes sétát tenni a közeli Római-parton, hiszen a strand a környék gasztronómiai kínálatával együtt nyújt teljes nyári programot.

Csillaghegyi Strandfürdő

A hegyoldalban, ősfás és erdős környezetben elterülő Csillaghegyi Strandfürdő különleges, teraszos napozórészekkel és tiszta levegővel várja a pihenni vágyókat. Az alsóbb szinteken az úszó- és strandmedence kapott helyet, míg a felsőbb területeken a gyermekpancsoló és a napozóteraszok találhatók. Mivel a nátriumszegény, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos ásványvízzel töltött uszoda télen sátortető alatt is működik, a helyszín egy tavaszi vagy őszi feltöltődésre is kiváló választás.