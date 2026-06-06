Ki nem találod, mi került fel a legjobb immunerősítők listájára: nem egy szuperélelmiszerről vagy egy vitaminról van szó

A stressz csökkentése az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze. Bár a legjobb immunerősítő módszerekről általában a mozgás vagy a táplálkozás jut eszünkbe, a tudomány szerint egy múzeumi vagy galérialátogatás is hozzájárulhat a szervezet védekezőképességének támogatásához.

A legjobb immunerősítők közé a kiállításlátogatás is befért

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Legjobb immunerősítő lehet egy kiállítás látogatás?

A kiállításlátogatásról a legtöbben úgy gondolkodnak, mint egy kellemes kulturális programról, amely kikapcsol, inspirál vagy új élményekkel gazdagít. Egyre több tudományos kutatás azonban arra utal, hogy a művészet közvetlenül a szervezet működésére is hatással lehet. Meglepő módon a kiállításlátogatás akár immunerősítő hatással is bírhat, mégpedig azáltal, hogy csökkenti a stresszt és mérsékli a szervezetet terhelő gyulladásos folyamatokat.

Mit mutatnak a tudományos vizsgálatok?

A londoni King's College kutatói azt vizsgálták, milyen élettani változásokat idéz elő az eredeti műalkotások megtekintése – derül ki a The Times cikkéből.

A résztvevők egyik csoportja híres festők eredeti műveit nézte meg egy galériában, míg a másik csoport csupán reprodukciókat látott. A kutatók nyálminták és különféle fiziológiai mérések segítségével követték nyomon a szervezet reakcióit.

Az eredmények figyelemre méltóak voltak. Azoknál, akik eredeti alkotásokkal találkoztak, a stresszhormonként ismert kortizol szintje átlagosan 22 százalékkal csökkent. Emellett a gyulladásos folyamatokban szerepet játszó egyes biomarkerek szintje is jelentősen visszaesett.

A kutatók szerint mindez arra utal, hogy a művészet nem csupán érzelmi élményt nyújt, hanem az immunrendszer, a hormonrendszer és az idegrendszer működésére is kedvező hatást gyakorol.

A művészet valódi hatást gyakorol a szervezetre

Nem ez volt az egyetlen vizsgálat, amely hasonló következtetésre jutott.

Egy korábbi londoni kutatás során irodai dolgozók töltötték ebédszünetüket egy művészeti galériában. Már 40 perc elteltével jelentősen csökkent a stressz-szintjük, miközben a nyálmintákban mért kortizol mennyisége is látványosan visszaesett.

A szakemberek szerint a galériák csendes, elmélyülésre ösztönző környezete segíthet kiszakadni a mindennapi rohanásból, ami gyors regeneráló hatást válthat ki.