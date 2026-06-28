A kocsi üzemanyag-fogyasztása 25 százalékkal megugrik, ha rosszul használják a légkondit.

A klíma alkalmazása városi tempónál a leggazdaságosabb.

Az indulás előtti keringetés és a 6 fokos szabály megvédheti a pluszköltségektől.

Az autósok többsége a nyári időszakban hatalmas bakit követ el, ami brutálisan megemelheti a benzinköltséget. Ha nem figyel, a helytelen légkondi-használat miatt nemcsak az egészségét teszi kockára, hanem az autója is a kárát láthatja. Mutatjuk, mit ront el!

Az autósok rémálma, ha az autó légkondija felmondja a szolgálatot, ám ennél is van rosszabb: amikor eszi a benzint. Fotó: Rolf Vennenbernd/Getty Images

Miért zabálja a benzint a légkondi a kocsiban?

Sokan hiszik azt, hogy a klíma működtetése az autóban minden helyzetben ugyanannyi energiát vesz el a motortól – ez azonban óriási tévedés. A legnagyobb hiba, amit a kánikulában elkövethet, hogy a tűző napon felforrósodott autóba ülve rögtön a klíma után nyúl és a maximumra tekeri azt úgy, hogy közben az ablakok végig zárva vannak. Ilyenkor a rendszernek a 60 fokos levegőt kell lehűtenie, ami a kompresszornak hatalmas energiába kerül, így a motor azonnal zabálni kezdi az üzemanyagot. A sokkszerű hűtés miatt akár negyedével is megnőhet a fogyasztás egy későbbi városi dugóban araszolva.

A lényeg, hogy minél nagyobb a hőmérséklet-különbség a vágyott benti klíma és a kinti levegő között, annál keményebben dolgozik az autó. A kocsiba beszállva először szellőztetni érdemes, utána pedig a sebesség alapján eldönteni, hogy klímát kapcsol-e vagy az ablakot hagyja lehúzva.

Városi tempónál, 50 km/óra alatt felejtse el a klímát. Engedje le az ablakokat, mert alacsony sebességnél a menetszél még nem rontja a jármű aerodinamikáját. A légkondi viszont olyankor fogyaszt a legtöbbet.

Országúton és pályán, 70-80 km/óra felett a klíma a nyerő, lehúzott ablak esetén ugyanis megnő a légellenállás, és a motornak még jobban kell tepernie, ami jobban növeli az üzemanyag-fogyasztást.

A spórolás biztos receptje

A hűvös utastér megteremtéséhez csak néhány egyszerű szabályt kell betartania a felesleges kiadások, no meg a tipikus klímabetegségek elkerülése érdekében.

Egy 2 perces trükkel akár 25 százalékot is spórolhat az üzemanyag-fogyasztáson. A lényeg, hogy indulás előtt nyissa ki az összes ajtót, és ahogy fentebb már írtuk, szellőztesse át az autót néhány percig. Ezután az első pár száz méteren – kb. 2 percig – leengedett ablakkal vezessen, utána kapcsolja be a klímát.