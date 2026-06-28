- A kocsi üzemanyag-fogyasztása 25 százalékkal megugrik, ha rosszul használják a légkondit.
- A klíma alkalmazása városi tempónál a leggazdaságosabb.
- Az indulás előtti keringetés és a 6 fokos szabály megvédheti a pluszköltségektől.
Az autósok többsége a nyári időszakban hatalmas bakit követ el, ami brutálisan megemelheti a benzinköltséget. Ha nem figyel, a helytelen légkondi-használat miatt nemcsak az egészségét teszi kockára, hanem az autója is a kárát láthatja. Mutatjuk, mit ront el!
Miért zabálja a benzint a légkondi a kocsiban?
Sokan hiszik azt, hogy a klíma működtetése az autóban minden helyzetben ugyanannyi energiát vesz el a motortól – ez azonban óriási tévedés. A legnagyobb hiba, amit a kánikulában elkövethet, hogy a tűző napon felforrósodott autóba ülve rögtön a klíma után nyúl és a maximumra tekeri azt úgy, hogy közben az ablakok végig zárva vannak. Ilyenkor a rendszernek a 60 fokos levegőt kell lehűtenie, ami a kompresszornak hatalmas energiába kerül, így a motor azonnal zabálni kezdi az üzemanyagot. A sokkszerű hűtés miatt akár negyedével is megnőhet a fogyasztás egy későbbi városi dugóban araszolva.
A lényeg, hogy minél nagyobb a hőmérséklet-különbség a vágyott benti klíma és a kinti levegő között, annál keményebben dolgozik az autó. A kocsiba beszállva először szellőztetni érdemes, utána pedig a sebesség alapján eldönteni, hogy klímát kapcsol-e vagy az ablakot hagyja lehúzva.
- Városi tempónál, 50 km/óra alatt felejtse el a klímát. Engedje le az ablakokat, mert alacsony sebességnél a menetszél még nem rontja a jármű aerodinamikáját. A légkondi viszont olyankor fogyaszt a legtöbbet.
- Országúton és pályán, 70-80 km/óra felett a klíma a nyerő, lehúzott ablak esetén ugyanis megnő a légellenállás, és a motornak még jobban kell tepernie, ami jobban növeli az üzemanyag-fogyasztást.
A spórolás biztos receptje
A hűvös utastér megteremtéséhez csak néhány egyszerű szabályt kell betartania a felesleges kiadások, no meg a tipikus klímabetegségek elkerülése érdekében.
Egy 2 perces trükkel akár 25 százalékot is spórolhat az üzemanyag-fogyasztáson. A lényeg, hogy indulás előtt nyissa ki az összes ajtót, és ahogy fentebb már írtuk, szellőztesse át az autót néhány percig. Ezután az első pár száz méteren – kb. 2 percig – leengedett ablakkal vezessen, utána kapcsolja be a klímát.
A belső keringetés is segíthet. Azután, hogy bekapcsolta a légkondit, nyoja meg a belső keringetés gombot. A rendszer így nem a beáramló 35 fokos hőséget kell, hogy folyamatosan lehűtse, hanem a már lehűtött belső levegőt keringeti, tartva a csökkentett hőt.
A 6 fokos szabály szintén fontos lehet. Ennek lényege, hogy a kinti hőmérséklethez viszonyítva mindig csak 5-6 fokkal legyen hűvösebb az autó belterében. Ezzel elkerülhető egy esetleges arcüreggyulladás kialakulása, valamint az autó fogyasztása sem ugrik meg nagyon.
Szeretné, ha gyerekjáték lenne az üzemanyagon való spórolás? Játssza le az alábbi videót a részletekért: