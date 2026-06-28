Sokan egyszerűen kiöntik a légkondi vagy a szárítógép működése során keletkező kondenzvizet, pedig alacsony ásványianyag-tartalma miatt tökéletesen újrahasznosíthatjuk otthon, ráadásul még vizet is megtakaríthatunk vele.

Mutatjuk, mire lehet használni a légkondi vizét!

Fotó: Luther Yonel / Unsplash

Mire használhatjuk a légkondi vizét?

1. Öntözzük vele a szobanövényeket

A kondenzvíz felhasználható szobanövények öntözésére. Mivel kevés kálciumot és magnéziumot tartalmaz, érdemes a vízkőre érzékeny növények, például a hortenzia, az azálea, a hibiszkusz vagy a borostyán locsolásakor bevetni. Használatakor érdemes időnként tápoldattal pótolni a hiányzó tápanyagokat.

2. Makacs gyűrődések ellen

Alacsony ásványianyag-tartalma miatt használhatjuk gőzölős vasalókhoz is, így kevesebb vízkő rakódik le a készülék belsejében, ami hozzájárulhat a hosszabb élettartamhoz. Fontos azonban, hogy mindig tiszta folyadékot töltsünk a tartályba.

3. Tiszta ablakok csíkok nélkül

A kondenzvíz remekül használható ablaktisztításra. Mivel szinte egyáltalán nem tartalmaz oldott ásványi anyagokat, ezért nem hagy vízkőfoltokat vagy csíkokat az üvegfelületeken. Egy mikroszálas kendővel áttörölve csíkmentes eredményt érhetünk el drága tisztítószerek nélkül.

4. Ha sok mennyiség gyűlt össze

Autómosáshoz is kiváló a klímából kicsöpögő víz, ráadásul még az ablakmosó tartályba is tölthetjük. Különösen az utolsó öblítésnél lehet hasznos, mivel kevesebb vízkőfoltot hagy maga után, mint a kemény csapvíz. Nagy mennyiségű víz ugyan ritkán gyűlik össze, de kisebb tisztítási munkákhoz vagy kerékmosáshoz elég lehet.

5. Ragyogjon a padló!

Különösen nyáron gyűlhet össze annyi víz a klímából, hogy rendszeresen használhassuk a padló felmosására. Tisztítószerrel keverve ugyanolyan hatékony lehet, mint a csapvíz, ráadásul csökkentjük a háztartás vízfogyasztását.

6. Egyszerűen öntsük a tartályba

Ahelyett, hogy a lefolyóba öntenénk, töltsük a WC tartályba vagy közvetlenül a csészébe. Ezzel hosszabb távon jelentős mennyiségű vizet takaríthatunk meg, különösen a meleg hónapokban, amikor a klíma többet termel.

7. Az ideális páratartalomért

Kondenzvízzel feltölthetjük a párásító készülékeket is. Előnye, hogy az alacsony ásványianyag-tartalom miatt kevesebb lerakódás képződhet a berendezésben, és a levegőbe jutó fehér por mennyisége is csökkenhet. Használat előtt mindig ellenőrizzük a gyártó előírásait.