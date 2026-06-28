Sokan egyszerűen kiöntik a légkondi vagy a szárítógép működése során keletkező kondenzvizet, pedig alacsony ásványianyag-tartalma miatt tökéletesen újrahasznosíthatjuk otthon, ráadásul még vizet is megtakaríthatunk vele.
Mire használhatjuk a légkondi vizét?
1. Öntözzük vele a szobanövényeket
A kondenzvíz felhasználható szobanövények öntözésére. Mivel kevés kálciumot és magnéziumot tartalmaz, érdemes a vízkőre érzékeny növények, például a hortenzia, az azálea, a hibiszkusz vagy a borostyán locsolásakor bevetni. Használatakor érdemes időnként tápoldattal pótolni a hiányzó tápanyagokat.
2. Makacs gyűrődések ellen
Alacsony ásványianyag-tartalma miatt használhatjuk gőzölős vasalókhoz is, így kevesebb vízkő rakódik le a készülék belsejében, ami hozzájárulhat a hosszabb élettartamhoz. Fontos azonban, hogy mindig tiszta folyadékot töltsünk a tartályba.
3. Tiszta ablakok csíkok nélkül
A kondenzvíz remekül használható ablaktisztításra. Mivel szinte egyáltalán nem tartalmaz oldott ásványi anyagokat, ezért nem hagy vízkőfoltokat vagy csíkokat az üvegfelületeken. Egy mikroszálas kendővel áttörölve csíkmentes eredményt érhetünk el drága tisztítószerek nélkül.
4. Ha sok mennyiség gyűlt össze
Autómosáshoz is kiváló a klímából kicsöpögő víz, ráadásul még az ablakmosó tartályba is tölthetjük. Különösen az utolsó öblítésnél lehet hasznos, mivel kevesebb vízkőfoltot hagy maga után, mint a kemény csapvíz. Nagy mennyiségű víz ugyan ritkán gyűlik össze, de kisebb tisztítási munkákhoz vagy kerékmosáshoz elég lehet.
5. Ragyogjon a padló!
Különösen nyáron gyűlhet össze annyi víz a klímából, hogy rendszeresen használhassuk a padló felmosására. Tisztítószerrel keverve ugyanolyan hatékony lehet, mint a csapvíz, ráadásul csökkentjük a háztartás vízfogyasztását.
6. Egyszerűen öntsük a tartályba
Ahelyett, hogy a lefolyóba öntenénk, töltsük a WC tartályba vagy közvetlenül a csészébe. Ezzel hosszabb távon jelentős mennyiségű vizet takaríthatunk meg, különösen a meleg hónapokban, amikor a klíma többet termel.
7. Az ideális páratartalomért
Kondenzvízzel feltölthetjük a párásító készülékeket is. Előnye, hogy az alacsony ásványianyag-tartalom miatt kevesebb lerakódás képződhet a berendezésben, és a levegőbe jutó fehér por mennyisége is csökkenhet. Használat előtt mindig ellenőrizzük a gyártó előírásait.
8. Kültéri felületek tisztítására
Kerti bútorok, teraszburkolatok vagy akár erkélykorlátok lemosásához is felhasználhatjuk. Bár nem helyettesíti a nagynyomású mosót, kisebb takarítási feladatokra tökéletesen megfelel. Az így újrahasznosított vízzel nemcsak a környezetet kíméljük, hanem a vízszámlát is csökkenthetjük.
9. A gőz erejével
Ha van otthon gőztisztító gépünk, a kondenzvizet ebben is használhatjuk. Mivel kevés ásványi anyagot tartalmaz, csökkentheti a vízkő kialakulását a készülékben. Ezután már jöhet a padlók, csempék és más felületek tisztítása.
10. Ezekre tilos használni
Fontos tudnunk, hogy bár a kondenzvíz kevés ásványi anyagot és iont tartalmaz, nem tiszta folyadék. A légkondicionáló berendezésben megtelepedő mikroorganizmusok, illetve különböző szennyeződések bekerülhetnek, ezért főzésre és ivásra nem alkalmas - írja a Fanny magazin.