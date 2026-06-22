Unja a zsúfolt adriai strandokat? Mutatjuk a legszebb horvátországi szigeteket

Ha a legszebb horvátországi szigetek listáját keressük, érdemes tudni, hogy az adriai partok mentén elterülő, több mint 1100 sziget közül mindössze negyvenkilenc lakott. Ha szeretnénk elkerülni a szárazföldi üdülőhelyek zsúfoltságát, ezek a helyszínek tökéletes nyugalmat és egyedi atmoszférát biztosítanak a pihenéshez. A családok, a túrázók és a vízi sportok kedvelői egyaránt megtalálják itt a számításaikat a festői környezetben.

A legszebb horvátországi szigetek csodás élményeket kínánka.

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Melyek a legnépszerűbb és legszebb horvátországi szigetek a nyári kikapcsolódáshoz?

Cikkünkben most részletesen is bemutatjuk a választott kedvenceket, hogy könnyebb legyen a tervezés. Az itteni elszigeteltebb falvak és öblök lehetőséget adnak arra, hogy közelebbről is megismerjük a hamisítatlan mediterrán életérzést. A helyi gasztronómia, a történelmi óvárosok és a természet közelsége miatt ezek a célpontok garantáltan emlékezetessé teszik a nyaralást.

1. Hvar-sziget

A térség legtöbb napsütését élvező, hosszan elnyúló szigete, Hvar méltán a legnépszerűbb úti célok egyike, ahol gyönyörű a tengerpart. A szigettel azonos nevet viselő főváros romantikus, szűk utcáival és a kikötő felett magasodó Spanyol-erőddel nyűgözi le az utazókat. Stari Grad vagy Jelsa csendesebb részei az autentikus hangulatot keresőket vonzzák, míg a túrázók a Szent Miklós-csúcsról élvezhetik a panorámát.

2. Brač-sziget

Hvar szomszédságában fekszik a harmadik legnagyobb adriai sziget, Brač, amely megőrizte békés, tömegektől mentes karakterét. Itt található a híres Zlatni Rat strand, amelynek kavicsos földnyelve a tengeri áramlatok szerint folyamatosan változtatja alakját. Supetar és a csendes Sutivan olajfaligetei, valamint a Vidova gora csúcsáról nyíló kilátás felejthetetlen élményt nyújtanak.

3. Krk-sziget

A Kvarner-öbölben elhelyezkedő úti cél, Krk-sziget a szárazföldről hídon át is könnyen elérhető, így méltán tartozik a legnépszerűbbek közé. Számos strandja kapta meg a kiváló vízminőséget igazoló Kék Zászló elismerést, közülük is kiemelkedik a Baška melletti partszakasz. A kirándulók több száz kilométernyi túraútvonalon, ősi kőfalak és legelők mentén fedezhetik fel a mediterrán tájat.