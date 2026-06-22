Unja a zsúfolt adriai strandokat? Mutatjuk a legszebb horvátországi szigeteket

Ha a legszebb horvátországi szigetek listáját keressük, érdemes tudni, hogy az adriai partok mentén elterülő, több mint 1100 sziget közül mindössze negyvenkilenc lakott. Ha szeretnénk elkerülni a szárazföldi üdülőhelyek zsúfoltságát, ezek a helyszínek tökéletes nyugalmat és egyedi atmoszférát biztosítanak a pihenéshez. A családok, a túrázók és a vízi sportok kedvelői egyaránt megtalálják itt a számításaikat a festői környezetben.
Melyek a legnépszerűbb és legszebb horvátországi szigetek a nyári kikapcsolódáshoz?
Cikkünkben most részletesen is bemutatjuk a választott kedvenceket, hogy könnyebb legyen a tervezés. Az itteni elszigeteltebb falvak és öblök lehetőséget adnak arra, hogy közelebbről is megismerjük a hamisítatlan mediterrán életérzést. A helyi gasztronómia, a történelmi óvárosok és a természet közelsége miatt ezek a célpontok garantáltan emlékezetessé teszik a nyaralást.
1. Hvar-sziget
A térség legtöbb napsütését élvező, hosszan elnyúló szigete, Hvar méltán a legnépszerűbb úti célok egyike, ahol gyönyörű a tengerpart. A szigettel azonos nevet viselő főváros romantikus, szűk utcáival és a kikötő felett magasodó Spanyol-erőddel nyűgözi le az utazókat. Stari Grad vagy Jelsa csendesebb részei az autentikus hangulatot keresőket vonzzák, míg a túrázók a Szent Miklós-csúcsról élvezhetik a panorámát.
2. Brač-sziget
Hvar szomszédságában fekszik a harmadik legnagyobb adriai sziget, Brač, amely megőrizte békés, tömegektől mentes karakterét. Itt található a híres Zlatni Rat strand, amelynek kavicsos földnyelve a tengeri áramlatok szerint folyamatosan változtatja alakját. Supetar és a csendes Sutivan olajfaligetei, valamint a Vidova gora csúcsáról nyíló kilátás felejthetetlen élményt nyújtanak.
3. Krk-sziget
A Kvarner-öbölben elhelyezkedő úti cél, Krk-sziget a szárazföldről hídon át is könnyen elérhető, így méltán tartozik a legnépszerűbbek közé. Számos strandja kapta meg a kiváló vízminőséget igazoló Kék Zászló elismerést, közülük is kiemelkedik a Baška melletti partszakasz. A kirándulók több száz kilométernyi túraútvonalon, ősi kőfalak és legelők mentén fedezhetik fel a mediterrán tájat.
4. Mljet-sziget
Dél-Dalmácia ezen rejtett oázisa, Mljet a legzöldebb szigetnek számít, hiszen felszínének jelentős részét sűrű erdők és egy nemzeti park borítja. A park területén fekvő Nagy-tó közepén egy apró sziget található, amelyen egy XII. századi bencés kolostor áll. A csendes halászfalvak és a barlangok ideális feltételeket biztosítanak a zavartalan pihenéshez és a búvárkodáshoz a horvátországi nyaralás során.
5. Korčula-sziget
A gazdag történelmi múlttal rendelkező Korčula-sziget a borászatáról és a velencei építészeti stílust idéző, azonos nevű fővárosáról ismert. A látogatók a helyi pincészetekben kiváló borokat és házi készítésű dalmát finomságokat kóstolhatnak meg. A nyugodt pihenésre vágyóknak Vela Luka környéke kínál eldugott, kisméretű partszakaszokat a tökéletes elszigeteltséghez.
Az alábbi videóból megismerheti a Korcula-sziget szépségeit: