Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor kinevezte Hajdu Jánost a Fidesz biztonsági igazgatójának

házi lekvár

Leleplezzük a titkot: így lesz tökéletes a házi lekvár és befőtt

55 perce
Olvasási idő: 6 perc
Lekvár toast kenyérre kenése reggelire
Lekvár toast kenyérre kenése reggelire
Fotó: New Africa
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nagymamáink idejében még kötelező nyári feladat volt a befőzés, hiszen a nyár bőséges gyümölcstermését máshogy nem tudták megőrizni az ínséges téli hónapokra. Manapság is trendi a házi lekvár gyártása, sokan mégsem tudják, hogyan készítsenek valóban ízletes és sűrű masszát. Cikkünkben bevált, profi tippekkel segítünk, hogy a végeredmény garantáltan tökéletes legyen, és büszkén tölthessük meg a polcokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
házi lekvárkonyhai tippekrecept

Sokan beleesnek abba a hibába, hogy órákon át rotyogtatják a gyümölcsöt, aminek a végeredménye egy barna, leégett, ízét vesztett massza lesz. Az igazán ízletes házi lekvár elkészítése nem nagy ördöngösség − néhány alapszabály betartásával bárki prémium minőségű finomságot varázsolhat a kamra polcaira.

Házi sárgabaracklekvár
A házi lekvárt semmilyen bolti változat nem képes heyettesíteni. Fotó: shine.graphics / Shutterstock

Így lesz mennyei a házi lekvár 

Az első sikeres adag után a befőzés már meg sem fog kottyanni − szenvedélyes alkotássá válik, amelynek végeredményével szívesen büszkélkedhetünk a vendégek és a család előtt

Minden az alapanyag kiválasztásával kezdődik, hiszen kizárólag érett, egészséges és lédús gyümölcsökből lehet igazán aromás végeredményt kapni. 

A túlérett, ütődött sárgabarack- és eperdarabokat érdemes kerülni, mert ezek hamarabb megromolhatnak. 

A siker másik kulcsa a gyümölcs előzetes cukrozásában és édesítésében rejlik. Ha a feldarabolt gyümölcsöt a cukorral vagy édesítőszerrel együtt egy éjszakán át állni hagyjuk, a cukor természetes módon vonja ki a nedvességet a gyümölcsökből. Ez a módszer drasztikusan lerövidíti a későbbi főzési időt.

A főzéshez érdemes széles, alacsony falú edényt választani, mert a nagy felületen a felesleges víz villámgyorsan elpárolog. Minél kevesebb ideig éri ugyanis a gyümölcsöt magas hő, annál intenzívebb marad az íze, és annál ragyogóbb lesz a színe.

A tökéletes állagú lekvár készítéséhez elengedhetetlen a savak használata

Egy kevés friss citromlé hozzáadása nemcsak azért fontos, hogy a lekvár ne legyen émelyítően édes, hanem azért is, mert a sav aktiválja a gyümölcsben lévő pektint, ami így gyönyörűen megzselésíti a masszát.

A főzés közben keletkező hab

Ahelyett, hogy szűrővel próbálnánk leszedni a főzés közben keletkező habot, a folyamat végén dobjunk egy apró kocka vajat a lekvárba. Ez megváltoztatja a felületi feszültséget, és a hab másodpercek alatt magától feloldódik.

A tartósítás fázisa

Az üvegeket és a kupakokat sterilizáljuk sütőben vagy forró vízben, majd a még tűzforró lekvárt azonnal töltsük színültig az üvegekbe. A lezárás után öt percre állítsuk fejjel lefelé az üvegeket, mert a forró massza így tökéletes vákuumot képez, ami elzárja az utat a baktériumok elől. Ha az üvegek ezután száraz dunsztba, azaz vastag takarók közé kerülnek egy-két napra, garantáltan nem fognak megromlani.

A házi lekvárnak nincs párja. Tegyünk el belőle bőven! Süteményekhez, kalácsra, kenyérre kenve, vagy csak magában fogyasztva is mennyei.

Alább megnézhet egy videót, amelyben megmutatjuk a lekvárfőzés minden apró trükkjét:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!