Leleplezzük a titkot: így lesz tökéletes a házi lekvár és befőtt

Sokan beleesnek abba a hibába, hogy órákon át rotyogtatják a gyümölcsöt, aminek a végeredménye egy barna, leégett, ízét vesztett massza lesz. Az igazán ízletes házi lekvár elkészítése nem nagy ördöngösség − néhány alapszabály betartásával bárki prémium minőségű finomságot varázsolhat a kamra polcaira.

A házi lekvárt semmilyen bolti változat nem képes heyettesíteni. Fotó: shine.graphics / Shutterstock

Így lesz mennyei a házi lekvár

Az első sikeres adag után a befőzés már meg sem fog kottyanni − szenvedélyes alkotássá válik, amelynek végeredményével szívesen büszkélkedhetünk a vendégek és a család előtt.

Minden az alapanyag kiválasztásával kezdődik, hiszen kizárólag érett, egészséges és lédús gyümölcsökből lehet igazán aromás végeredményt kapni.

A túlérett, ütődött sárgabarack- és eperdarabokat érdemes kerülni, mert ezek hamarabb megromolhatnak.

A siker másik kulcsa a gyümölcs előzetes cukrozásában és édesítésében rejlik. Ha a feldarabolt gyümölcsöt a cukorral vagy édesítőszerrel együtt egy éjszakán át állni hagyjuk, a cukor természetes módon vonja ki a nedvességet a gyümölcsökből. Ez a módszer drasztikusan lerövidíti a későbbi főzési időt.

A főzéshez érdemes széles, alacsony falú edényt választani, mert a nagy felületen a felesleges víz villámgyorsan elpárolog. Minél kevesebb ideig éri ugyanis a gyümölcsöt magas hő, annál intenzívebb marad az íze, és annál ragyogóbb lesz a színe.

A tökéletes állagú lekvár készítéséhez elengedhetetlen a savak használata

Egy kevés friss citromlé hozzáadása nemcsak azért fontos, hogy a lekvár ne legyen émelyítően édes, hanem azért is, mert a sav aktiválja a gyümölcsben lévő pektint, ami így gyönyörűen megzselésíti a masszát.

A főzés közben keletkező hab

Ahelyett, hogy szűrővel próbálnánk leszedni a főzés közben keletkező habot, a folyamat végén dobjunk egy apró kocka vajat a lekvárba. Ez megváltoztatja a felületi feszültséget, és a hab másodpercek alatt magától feloldódik.

A tartósítás fázisa

Az üvegeket és a kupakokat sterilizáljuk sütőben vagy forró vízben, majd a még tűzforró lekvárt azonnal töltsük színültig az üvegekbe. A lezárás után öt percre állítsuk fejjel lefelé az üvegeket, mert a forró massza így tökéletes vákuumot képez, ami elzárja az utat a baktériumok elől. Ha az üvegek ezután száraz dunsztba, azaz vastag takarók közé kerülnek egy-két napra, garantáltan nem fognak megromlani.