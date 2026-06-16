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Lila mezők, nyugtató illatok: hat különleges helyszín, ahol a levendulaszüret élménye vár

3 órája
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A nyár eleji lila mezők különleges élményt kínálnak országszerte. Ebben a levendulaszezon időszakban több helyszín is várja az érdeklődőket országban.
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A levendulaszezon minden évben rövid, mégis rendkívül intenzív időszak: egyszerre kínál pihenést, természetközeli élményt és különleges nyári programokat mindazoknak, akik szeretnének kiszakadni a mindennapokból.

Levendulaszezon
Június közepétől indul a levendulaszezon
Fotó: Shutterstock

Levendulaszezon országszerte: a legszebb lila mezők és szedd magad élmények

Június közepére az ország számos pontján ismét lilába borulnak a mezők: virágzik a levendula, amely nemcsak látványával, hanem jellegzetes, nyugtató illatával is meghatározza a nyár eleji tájat. A „Szedd magad!” lehetőségek és a változatos programok ilyenkor sok helyen elérhetők, így érdemes útra kelni, ha különleges szabadtéri élményre vágyik. A Csodás Magyarország összeállítása nyomán az alábbiakban hat olyan helyszínt mutatunk be, ahol a levendulaszezon legszebb pillanatait élheti át. 

1. Kőröshegyi Levendulaszüret

A Balaton déli partjának egyik legismertebb levendulás helyszínén június 5–22. között, majd június 26-tól ismét naponta várják a látogatókat. A lenyűgöző balatoni panoráma és a végtelennek tűnő lila mezők önmagukban is különleges élményt nyújtanak.
A szüret mellett kézműves foglalkozások, szörp- és lekvárkóstolók, valamint parkbemutató séták is színesítik a programot, így családok számára is ideális úti cél.

Lavender field in Koroshegy, Hungary in summer time near lake Balaton
Kőrőshegyen is várják a látogatókat
Fotó: Shutterstock

2. Smaragdfarmi Levendulaszüret (Daruszentmiklós)

A Smaragdfarmon június 6–21. között, valamint június 27–28-án és július 4–5-én is várják az érdeklődőket. Az egyhektáros birtokon angol és francia levendulafajták között válogathatnak a látogatók.
A szüretet játékos kincsvadászat, mézkóstolók, házi szörpök és fotózási lehetőség teszi emlékezetessé, a helyszín pedig ideális egy nyugodt, mégis élménydús nyári naphoz.

3. Levendulaszüret a kemenessömjéni Levendulafarmon

A Vas vármegyei farm június 20-án várja újra a látogatókat. A több mint 7000 tőből álló ültetvény teljes virágzásban mutatja meg magát, lilába borítva a teljes területet.
A vendégeket levendulaszörp és levendulás sütemény fogadja, a különleges levendula-labirintus és a mezítlábas taposó pedig játékos kikapcsolódást kínál minden korosztálynak.

girl pruning lavender bush in the garden
A levendulából szörp és sütemény is készül
Fotó: Shutterstock

4. A levendula hónapja Tihanyban

Tihanyban június 20–21. és június 26–28. között várják a látogatókat a levendulaszezon programjai. A félsziget már az 1920-as évek óta a hazai levendulatermesztés egyik központja.
A „Szedd magad!” lehetőség mellett túrák, workshopok, fotózási alkalmak és interaktív kiállítások is elérhetők, amelyek bemutatják a levendula történetét és felhasználását.

5. Levendulaszüret a Dörgicsei Levendula Majorban

Dörgicsén június 27–28-án, valamint július 4–5-én várják a látogatókat a festői Balaton-felvidéki környezetben. A történelmi romok és az Aszó-dombok között fekvő ültetvény különleges hangulatot áraszt.
A szüret mellett kézműves levendulás termékek, illóolajok és aromaterápiás kozmetikumok is elérhetők, az árnyas teraszon pedig nyugodt pihenésre is van lehetőség.

LEVANDER VILLAGE LANDSCAPE. ROMAN CHURCH RUINS. HUNGARY DÖRGICSE.
Dörgicsén június 27–28-án, valamint július 4–5-én várják a látogatókat
Fotó: Shutterstock

6. Nagybudméri Levendulanapok

A Villányi borvidék hangulatos településén június hétvégéin várják a látogatókat. A levendula itt nemcsak a szüret élményét jelenti, hanem a feldolgozás folyamatába is betekintést nyújt.
A lepárlás bemutatója, kézműves portékák és levendulás termékek mellett a környék borai is különleges kiegészítést nyújtanak a programhoz.

Levendulaszedés országszerte

A levendulaszezon idején az ország számos kisebb birtoka is megnyitja kapuit. Többek között Budakeszin, Pilisborosjenőn, Létavértesen, Siófokon, Pécs környékén és Újszilváson is találhatók „szedd magad” lehetőségek, így szinte bárhol könnyen átélhető a lila mezők hangulata.

 

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