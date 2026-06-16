Lila mezők, nyugtató illatok: hat különleges helyszín, ahol a levendulaszüret élménye vár

A levendulaszezon minden évben rövid, mégis rendkívül intenzív időszak: egyszerre kínál pihenést, természetközeli élményt és különleges nyári programokat mindazoknak, akik szeretnének kiszakadni a mindennapokból.
Levendulaszezon országszerte: a legszebb lila mezők és szedd magad élmények
Június közepére az ország számos pontján ismét lilába borulnak a mezők: virágzik a levendula, amely nemcsak látványával, hanem jellegzetes, nyugtató illatával is meghatározza a nyár eleji tájat. A „Szedd magad!” lehetőségek és a változatos programok ilyenkor sok helyen elérhetők, így érdemes útra kelni, ha különleges szabadtéri élményre vágyik. A Csodás Magyarország összeállítása nyomán az alábbiakban hat olyan helyszínt mutatunk be, ahol a levendulaszezon legszebb pillanatait élheti át.
1. Kőröshegyi Levendulaszüret
A Balaton déli partjának egyik legismertebb levendulás helyszínén június 5–22. között, majd június 26-tól ismét naponta várják a látogatókat. A lenyűgöző balatoni panoráma és a végtelennek tűnő lila mezők önmagukban is különleges élményt nyújtanak.
A szüret mellett kézműves foglalkozások, szörp- és lekvárkóstolók, valamint parkbemutató séták is színesítik a programot, így családok számára is ideális úti cél.
2. Smaragdfarmi Levendulaszüret (Daruszentmiklós)
A Smaragdfarmon június 6–21. között, valamint június 27–28-án és július 4–5-én is várják az érdeklődőket. Az egyhektáros birtokon angol és francia levendulafajták között válogathatnak a látogatók.
A szüretet játékos kincsvadászat, mézkóstolók, házi szörpök és fotózási lehetőség teszi emlékezetessé, a helyszín pedig ideális egy nyugodt, mégis élménydús nyári naphoz.
3. Levendulaszüret a kemenessömjéni Levendulafarmon
A Vas vármegyei farm június 20-án várja újra a látogatókat. A több mint 7000 tőből álló ültetvény teljes virágzásban mutatja meg magát, lilába borítva a teljes területet.
A vendégeket levendulaszörp és levendulás sütemény fogadja, a különleges levendula-labirintus és a mezítlábas taposó pedig játékos kikapcsolódást kínál minden korosztálynak.
4. A levendula hónapja Tihanyban
Tihanyban június 20–21. és június 26–28. között várják a látogatókat a levendulaszezon programjai. A félsziget már az 1920-as évek óta a hazai levendulatermesztés egyik központja.
A „Szedd magad!” lehetőség mellett túrák, workshopok, fotózási alkalmak és interaktív kiállítások is elérhetők, amelyek bemutatják a levendula történetét és felhasználását.
5. Levendulaszüret a Dörgicsei Levendula Majorban
Dörgicsén június 27–28-án, valamint július 4–5-én várják a látogatókat a festői Balaton-felvidéki környezetben. A történelmi romok és az Aszó-dombok között fekvő ültetvény különleges hangulatot áraszt.
A szüret mellett kézműves levendulás termékek, illóolajok és aromaterápiás kozmetikumok is elérhetők, az árnyas teraszon pedig nyugodt pihenésre is van lehetőség.
6. Nagybudméri Levendulanapok
A Villányi borvidék hangulatos településén június hétvégéin várják a látogatókat. A levendula itt nemcsak a szüret élményét jelenti, hanem a feldolgozás folyamatába is betekintést nyújt.
A lepárlás bemutatója, kézműves portékák és levendulás termékek mellett a környék borai is különleges kiegészítést nyújtanak a programhoz.
Levendulaszedés országszerte
A levendulaszezon idején az ország számos kisebb birtoka is megnyitja kapuit. Többek között Budakeszin, Pilisborosjenőn, Létavértesen, Siófokon, Pécs környékén és Újszilváson is találhatók „szedd magad” lehetőségek, így szinte bárhol könnyen átélhető a lila mezők hangulata.