Lila mezők, nyugtató illatok: hat különleges helyszín, ahol a levendulaszüret élménye vár

A levendulaszezon minden évben rövid, mégis rendkívül intenzív időszak: egyszerre kínál pihenést, természetközeli élményt és különleges nyári programokat mindazoknak, akik szeretnének kiszakadni a mindennapokból.

Június közepétől indul a levendulaszezon

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Levendulaszezon országszerte: a legszebb lila mezők és szedd magad élmények

Június közepére az ország számos pontján ismét lilába borulnak a mezők: virágzik a levendula, amely nemcsak látványával, hanem jellegzetes, nyugtató illatával is meghatározza a nyár eleji tájat. A „Szedd magad!” lehetőségek és a változatos programok ilyenkor sok helyen elérhetők, így érdemes útra kelni, ha különleges szabadtéri élményre vágyik. A Csodás Magyarország összeállítása nyomán az alábbiakban hat olyan helyszínt mutatunk be, ahol a levendulaszezon legszebb pillanatait élheti át.

1. Kőröshegyi Levendulaszüret

A Balaton déli partjának egyik legismertebb levendulás helyszínén június 5–22. között, majd június 26-tól ismét naponta várják a látogatókat. A lenyűgöző balatoni panoráma és a végtelennek tűnő lila mezők önmagukban is különleges élményt nyújtanak.

A szüret mellett kézműves foglalkozások, szörp- és lekvárkóstolók, valamint parkbemutató séták is színesítik a programot, így családok számára is ideális úti cél.

Kőrőshegyen is várják a látogatókat

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2. Smaragdfarmi Levendulaszüret (Daruszentmiklós)

A Smaragdfarmon június 6–21. között, valamint június 27–28-án és július 4–5-én is várják az érdeklődőket. Az egyhektáros birtokon angol és francia levendulafajták között válogathatnak a látogatók.

A szüretet játékos kincsvadászat, mézkóstolók, házi szörpök és fotózási lehetőség teszi emlékezetessé, a helyszín pedig ideális egy nyugodt, mégis élménydús nyári naphoz.

3. Levendulaszüret a kemenessömjéni Levendulafarmon

A Vas vármegyei farm június 20-án várja újra a látogatókat. A több mint 7000 tőből álló ültetvény teljes virágzásban mutatja meg magát, lilába borítva a teljes területet.

A vendégeket levendulaszörp és levendulás sütemény fogadja, a különleges levendula-labirintus és a mezítlábas taposó pedig játékos kikapcsolódást kínál minden korosztálynak.